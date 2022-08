Blick nach Norden

Valentin Yegorshin/ITAR-TASS/IMAGO »Hart und mit allen Mitteln«: Die Hauptparade der russischen Marine am Sonntag in St. Petersburg

Mit der am Sonntag offiziell in Kraft gesetzten neuen Marinestrategie hat Russland seinen Anspruch bekräftigt, zu den »globalen Seemächten« zu gehören. Das Datum der Vorstellung war kein Zufall: Es fiel auf den alljährlich gefeierten »Tag der Kriegsmarine«. Staatspräsident Wladimir Putin nutzte sein Grußwort auf einer Parade der Ostseeflotte vor St. Petersburg, um die Grundlinien des Dokuments öffentlich vorzustellen.

Demnach wird das Bestreben der USA nach Vorherrschaft auf den Weltmeeren von Russland als größte Bedrohung seiner eigenen maritimen Sicherheit wahrgenommen. Putin warf der NATO vor, immer mehr Marinemanöver immer näher an den russischen Seegrenzen und vor den russischen Küsten zu veranstalten. Die russische Flotte habe die Aufgabe, diese Seegrenzen, Russlands auf sie bezogene Interessen und die Küsten des Landes »hart und mit allen Mitteln zu verteidigen«. Putin kündigte in diesem Zusammenhang an, schon in den nächsten Monaten die ersten Schiffe der russischen Marine mit den neuen Hyperschallraketen des Typs »Zirkon« auszurüsten – zunächst die Fregatte »Admiral Gorschkow«.

Putin räumte mit dieser Ankündigung indirekt Schwierigkeiten bei der Entwicklung der »Zirkon« in den vergangenen Jahren ein. So war im August 2019 eine Testrakete im Nordmeer kurz nach dem Start explodiert und hatte für erhöhte Radioaktivitätswerte gesorgt. Bei dem Unfall wurden auch mehrere Wissenschaftler getötet, die an der Entwicklung beteiligt gewesen waren. Angeblich sind diese Schwierigkeiten jetzt aber behoben, im Mai hatte Russland demonstrativ im Nordmeer eine solche Rakete über eine Distanz von 1.000 Kilometern verschossen und nach eigenen Angaben das gesetzte Ziel erreicht.

Vieles andere an den Zielen, die Putin den russischen Seestreitkräften setzte, ist allerdings Zukunftsmusik. So soll an der Pazifikküste – die unter Transportschwierigkeiten und Entvölkerung leidet – ein neuer Komplex von Marinewerften entstehen. Dies dauert im besten Fall Jahre, wenn es überhaupt dazu kommt. Weiter soll die russische Marine nicht nur einen, sondern gleich mehrere moderne Flugzeugträger erhalten – ein erster Versuch, sich diese Waffe zu verschaffen, war in den 80er Jahren an finanziellen Schwierigkeiten gescheitert, und das halbfertige Schiff wurde von der Ukraine an China verkauft, wo es eine Zeitlang als Spielkasino diente. Allerdings soll Beijing die Konstruktionspläne später als Vorbild für seine eigene Flugzeugträgerentwicklung genutzt haben.

Andere Aufgaben, die Putin im Rahmen der Marinestrategie nannte, sind offenkundig unter dem Eindruck aktueller Entwicklungen in das Papier eingefügt worden: so der Bau einer neuen Fährlinie in die Ostseeexklave Kaliningrad, um künftigen Blockadeversuchen der NATO-Anrainer die Grundlage zu entziehen. Wie während der jetzt durch einen Formelkompromiss beigelegten Transportkrise deutlich wurde, bräuchte die Region Kaliningrad nicht die aktuell als Güterfähren eingesetzten fünf, sondern mindestens 20 solche Schiffe. Auch dies wird Zeit und sehr viel Geld kosten.

Der militärische Aspekt ist allerdings nur einer der neuen russischen Marinedoktrin. Es ist darin viel die Rede davon, dass Russland sich auf eine Situation vorbereiten müsse, in der die am Festland erschließbaren Ressourcen zur Neige gingen und bis dahin die Förderung von Rohstoffen insbesondere im Nördlichen Eismeer angelaufen sein müsse. Generell ist der geographische Fokus der neuen russischen Marinedoktrin stark nach Norden ausgerichtet. Der Arktische Ozean soll angesichts des Klimawandels stärker wirtschaftlich genutzt werden. Russland ist nicht das einzige Land, das auf diese Idee gekommen ist, und so sind Konflikte insbesondere mit den USA, Kanada und – vermittelt über den Besitz von Grönland – Dänemark absehbar. Es geht vor allem um die Frage, wie die künftigen Wirtschaftszonen definiert werden sollen: in Abhängigkeit von der üblichen Begrenzung von 200 Seemeilen ab der Küste, was den ganzen Rest des Meeres zum internationalen Gewässer erklären würde? Dies strebt der Westen an. Oder nach russischer Vorstellung auf Grundlage der Abgrenzung der Kontinentalschelfs, die im Falle Russlands wesentlich weiter ins Meer hinausreichen.

Russland will das Nordmeer aber nicht nur zur möglichst exklusiven Rohstoffgewinnung nutzen. Auch der Nördliche Seeweg entlang der sibirischen Küste soll als kürzere und inzwischen ganzjährig passierbare Transportroute zwischen Ostasien und Europa stärker genutzt werden – allerdings laut der Marinedoktrin als »nationale Wasserstraße« und eben nicht als internationales Gewässer.

Die neue russische Marinedoktrin ist ein Update der vorherigen, die erst 2015 offiziell verabschiedet wurde. Solche Schnelligkeit zeugt von der dynamischen Entwicklung, die der Konflikt mit den USA auch auf maritimem Gebiet nimmt. Gleichwohl versuchte Putin, an historische Vorbilder anzuknüpfen: In seiner Ansprache zum Tag der Marine setzte er sich explizit in die Tradition von Zar Peter I. (1682–1725), der Russland als erster zu einer »maritimen Großmacht« gemacht habe.