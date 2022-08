Nachschlag: Wie du wirst, was du bist

© 1990 STUDIOCANAL. All Rights Reserved. Das eine bin ich, das andre sind meine Umstände: Arnold Schwarzenegger zwischen Knarre und Sharon Stone

Du bist ein einfacher Malocher mit einer gefährlich anspruchsvollen Ehefrau und brauchst Urlaub, liebend gern auf dem Mars und am besten gleich in einer anderen Identität. Und dann findest du dich als großer Verschwörer wieder, der von noch größeren Verschwörern dazu gebracht worden ist, davon zu träumen, ein einfacher Malocher zu sein, der davon träumt, der zu sein, der er auf einmal scheinbar wirklich ist. Dann entsicherst du die Knarre und reichst die Scheidungspapiere ein.

Arnold Schwarzeneggers Geheimnis in Paul Verhoevens »Total Recall« (frei nach Philip K. Dicks Kurzgeschichte »We Can Remember It for You Whole­sale«) lag in seiner Gelassenheit. Ihm war klar, dass Zweifel und Traum nur Beweise dafür sind, dass man gesund genug ist, die Arbeit aufzunehmen. Ob nun der Staub auf der Baustelle oder die rote Erde des Mars die Wirklichkeit ist, wen kümmert’s? Simuliert ist ohnehin alles. Wichtig bleibt, was man in der Hand hat: Schippe oder Knarre. Totale Erinnerung heißt soviel wie gar keine Erinnerung. Nutzen und Nachteil der Historie. (aha)