Nachschlag: Zeitenwende des Rock

imago/Future Image

Der Gebetsteppich liegt ausgerollt … Am 17. August 1991 spielten AC/DC als Hauptattraktion im britischen Donington vor 72.500 Fans im Rahmen des Monsters-of-Rock-Festivals. Das Datum ist nicht ungefährlich, denn es markiert das Ende einer Epoche! Es schien alles wie immer. Aber es sollte das letzte Mal so sein. Denn nur ein Jahr später rollte der Grunge mit Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains oder den Stone Temple Pilots das gesamte wohlgeordnete Hartholz aus dem Weg. Hard Rock passé, Metal tief in der Krise. Die Musikwelt stand in Flammen des Wandels. Aber als große Ausnahme sollte es auch für die nächsten 30 Jahre dabei bleiben, dass AC/DC ihren Thron nie räumen mussten. Und das ist das besondere an diesem Mitschnitt! Es zeigt den letzten Dinosaurier. Schon 1993 musste das Festival in Donington ausfallen, weil die Organisatoren keinen zugkräftigen Hauptakt finden konnten! Erinnert sei noch an Starregisseur David Mallet, der mit 26 Kameras auf 35mm-Basis der ewigen Nummer eins ein Denkmal setzte. (hb)