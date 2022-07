»Quizutopien«. Unterhaltung. Wir wollen unsere Quizbegeisterung einmal mehr hochleben lassen. Dafür laden wir zu einer Party ein. Euch erwarten vier Quizrunden zu allerlei Utopischem, ein Kickerturnier und eine Party. Samstag, 30.7., 19.45 Uhr. Ort: Baiz, Schönhauser Allee 26 A, Berlin. Veranstalter: Gesellschaftsspiele e. V.

»Chittagong – Schlachthof der Schiffe«. Vernissage, Fotoausstellung. Im globalen Handel waren sie Millionen Dollar schwere Ozeanriesen, auf den Stränden nördlich von Chittagong sind sie nur noch Rohstoff. Der Hamburger Fotograf Christian Faesecke ist den Schiffen ins Zentrum der Abwrackindustrie nach Bangladesch gefolgt. Die Schiffe werden von schlecht ausgestatteten Arbeitern in transportfähige Partien zerlegt. Was nicht weiterverwendbar ist, wird abgefackelt oder dem Meer überlassen. Zurück bleiben eine verseuchte Küste, tote oder verletzte Arbeiter und minderwertiger Stahl. Montag, 1.8., 17 Uhr. Ort: Medien- und Informationszentrum MIZ, Markt 12, Bergen auf Rügen. Veranstalter: RLS Mecklenburg-Vorpommern

»Offenes Treffen von ›Rheinmetall entwaffnen‹«. Vorbereitung von Camp, Demonstration und Aktionstagen. Wir wollen vom 29.8. bis 4.9. in Kassel die Waffenproduktion stören. Unser Widerstand gegen Aufrüstung und Militarisierung ist so wichtig wie selten zuvor. Konzerne wie Rheinmetall sind seit Kriegsbeginn gefragter denn je. Montag, 1.8., 18.30 Uhr. Ort: New Yorck im Bethanien, Mariannenplatz 2 A, Berlin. Veranstalter: Rheinmetall entwaffnen Berlin