Wer hat, der hat

Daniel Bockwoldt/dpa Reichtum umverteilen: Teilnehmende des Bündnisses »Wer hat, der gibt« ziehen durch Westerland (16.7.2022)

Sie werden immer erwartet, aber nie willkommen geheißen. Wo immer das Bündnis »Wer hat, der gibt« auftaucht, hat sich das zuvor schon herumgesprochen, und es herrscht allgemeines Zittern und Zähneklappern. Allerdings nur bei denen, die in dicken Villen und schweineteuren Eigentumswohnungen ihr zusammengebeutetes Vermögen verwalten oder verprassen. Im nördlichsten Norden der Republik ist das heute noch so; ebenso in den Hotspots der Reichen und nicht immer Schönen zum Beispiel in Hamburg-Blankenese, im Berliner Grunewald oder am Starnberger See, von dem es heißt, nirgendwo in Deutschland lebten mehr Millionäre. Den See und den Blick auf denselbigen haben SAP-Milliardär Hasso Plattner und andere Megareiche mal eben zur Privatsache erklärt.

Wenn am Starnberger See gebaut werden soll und man sich zusammensetzt, um den Behörden erste Anweisungen zu erteilen, ist der Anwalt oft wichtiger als der Architekt. Man weiß sich dort zu helfen. Ein »Unternehmer« erklärte die überhohe Sichtschutzmauer aus rostigen Metallplatten um sein Grundstück zum Kunstobjekt und zog bis vor den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, um das durchzusetzen. »Mir geht es um die Wirkung von innen«, beteuerte Markus Heckl anno 2015. Wobei die Frage im Raum stehen bleibt, ob eine Anmeldung der Mauer als neuartiges Design beim Europäischen Patentamt nicht auch in Frage gekommen wäre. Dort waren aber offenbar die Gebühren zu hoch.

Besonders nötig

Man schweift schnell ab, wenn man sich in den Vierteln der Reichen herumtreibt – also natürlich immer nur bis zur nächsten Mauer – und über deren seltsame Sitten und Gebräuche nachdenkt. Wo waren wir stehengeblieben? Es gibt also dieses Bündnis, das wir uns zunächst ein wenig näher anschauen möchten. Auf seiner Homepage formuliert es sein Selbstverständnis einfach mal so:

»Wir sind ein Bündnis aus verschiedenen linken Gruppen und Einzelpersonen. Tief überzeugt davon, dass Reichtum und Macht in der Gesellschaft unnötigerweise falsch verteilt sind, was viel vermeidbares Leid produziert. Der Reichtum der Reichen basiert auf der Ausbeutung anderer. Eine Welt, in der niemand Angst haben muss, dass (Grund-)Bedürfnisse nicht befriedigt werden können, ist möglich.«

Das klingt verheißungsvoll, bei der im Sommer 2020 gegründeten Widerstandsbewegung hat man Marx und Engels offenbar gelesen oder zumindest verstanden. Die »letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen Umwälzungen« seien nicht in den Köpfen zu suchen, nicht in der Philosophie, sondern »in der Ökonomie der betreffenden Epoche«, stellte Engels einst fest. Anders gesagt: Guck dir an, wer wieviel in der Tasche hat, und du weißt, wo der Feind steht.

Aber zurück zum Bündnis. Wichtig ist natürlich auch, wer alles mitmacht, und das ist hier durchaus beachtlich. Das Spektrum bunt zu nennen ist fast eine Untertreibung. Über hundert Organisationen und Gruppen mischen mit, von der BUND-Jugend über »Ende Gelände« und ATTAC bis zur Linkspartei und Gruppen wie Roter Aufbau Hamburg. Es handelt sich um so etwas wie eine Sammlungsbewegung, eine Dachorganisation, die in der Tradition der Spaßguerilla da aufmischt, wo es besonders nötig ist.

Am ersten Aktionstag des Bündnisses am 21. September 2020 war es gelungen, den Schwerstarbeitenden in den Nobelvierteln von Berlin, Hamburg und Hannover insgesamt mehr als 3.000 Demonstranten auf den Hals zu hetzen und praktisch die gesamte linke Szene zu mobilisieren, zumindest in Hamburg. Auf der Straße waren dort unter anderem Aktivisten der lokalen Gruppe von »Ende Gelände«, dem Netzwerk »Recht auf Stadt« der Antifa, der Interventionistischen Linken, dem »Schwarz-roten 1. Mai HH« und dem »Kollektiv Soziale Kämpfe«. Das will was heißen in einer Stadt, in der diverse linke Gruppen miteinander verfeindet sind und man sich ansonsten nicht mit dem Arsch anguckt.

In Bayern war das Bündnis wohl noch nicht, das hat man sich aufgespart. Dafür vor zwei Wochen am anderen Ende, auf Sylt, quasi das friesische Pendant. Dort ist es nicht so ganz einfach, den Blick aufs Wasser zu versperren, da die Nordsee zu wild ist, um sich bestechen zu lassen, besonders ab Windstärke drei bis vier. »Wer hat, der gibt« ließ es sich daher nicht nehmen, der »Insel der Reichen und Schönen« einen Anstandsbesuch abzustatten.

Daniel Bockwoldt/dpa Vorbild Panzerknacker, die Dagobert Duck schröpfen: Auch Kampen blieb von den Protestierenden nicht verschont (16.7.2022)

Ruhe vorbei

»Sylt entern«: Schon diese Ankündigung sorgte für helle Panik in den höher gelegten Vierteln von Hörnum Odde bis List. Der Bürgermeister von Westerland jammerte in einem Brief, Sylt sei in Wahrheit gar »kein Ghetto der Reichen«. Der Mann hat recht. Geld macht bekanntlich nicht glücklich, wenn man sich nichts dafür kaufen kann, und auch auf der nördlichsten Insel der Republik sind den Menschen Probleme nicht fremd. Etwa dass sich die Lieferzeit für den Zweit-Maserati verzögert oder die Hummerpreise anziehen. Eine »bunte Gesellschaft« sei man, barmte der Bürgermeister, der nicht die »gebratenen Tauben« zuflögen oder der Kaviar kilogrammweise in den Mund falle.

Eingedenk der unter Linken üblichen Komm’-ich-heut-nich’-komm’-ich-morgen-Einstellung hatte ich meinen Wecker auf halb zwei gestellt und kam tatsächlich auch einigermaßen auf die Beine. Um es kurz zu machen: Ich blickte aus dem Fenster, sah aber nichts, was vermutlich damit zusammenhing, dass der Vorhang noch zu war. Egal. Draußen war es ohnehin stockdunkel, und auch sonst gab es nicht wirklich was zu sehen, da ich am äußersten Stadtrand Stellung bezogen hatte. Dort fließt ein Fluss. Es ist nicht der Fluss, an dem sich alle treffen sollen, sondern nur die Alster, in dieser Höhe eine Art Ussuri im Westentaschenformat, denn auf der anderen Seite liegt das Bundesland, das sich Sylt leistet, also Schleswig-Holstein. In fünf Minuten war Marschbereitschaft hergestellt in den Morgen auf der anderen Seite, um meine Heimatstadt zu durchqueren, was ohnehin jeder anderen Reise vorzuziehen ist.

Das Bundesland, von dem ich eben sprach, nennt übrigens eine Landeshauptstadt sein eigen, die von sich behauptet, einen Hafen in den eigenen Stadtmauern zu beherbergen, was echten Hamburgern nur ein müdes Lächeln entlockt. Wie kommt das eigentlich, fragte ich mich, während ich Richtung Poppenbüttel lief, da natürlich noch kein Bus fuhr, aber die Antwort lag ohnehin auf der Hand. Der Hamburger weigert sich an und für sich, die Handvoll Fähren, die Gerüchten zufolge gelegentlich in besagter Landeshauptstadt ablegen, überhaupt als Schiffe zu bezeichnen. Wer etwas anderes behauptet, wird ge-Kiel-holt, und zwar der Länge nach, des Schiffes wohlgemerkt.

Solchen und ähnlichen unterhaltsamen Gedanken folgend, gelangte ich recht schnell zum Bahnhof Altona, da ab Poppenbüttel – selbstverständlich pünktlich – die S-Bahn fuhr. In Altona, also auf der preußischen Seite Hamburgs, sollte der Treffpunkt sein, und ich prüfte bei dieser Gelegenheit kurz, ob die bei Linken verbreitete Selbstzerknirschung, man sei nicht in der Lage, sich zu organisieren et cetera pp., der Wirklichkeit entspricht. Tatsächlich konnte davon wieder mal nicht die Rede sein. Bereits am Eingang zum Bahnhof traf ich auf ein dreiköpfiges Vorauskommando, das mich geschickt ausfragte. Nur durch das Einstreuen einiger altlinker Phrasen und lässig hingeworfener Weisheiten über den Verlauf der Kubanischen Revolution – »Che Guevara, guter Mann, war der nicht Argentinier?« – konnte ich aufkeimendes Misstrauen einigermaßen zerstreuen.

Das muss Karneval sein, dachte ich bei mir, kreuzte aber dennoch zügig zum Gleis mit dem abfahrbereiten Zug nach Sylt. Auch dort konnte ich mich von den Organisationsfähigkeiten der Linken überzeugen, denn die Türen waren kaum geöffnet, da waren die Wagen bereits gekapert – und das durchaus geordnet und ohne allzu großes Aufsehen. Sehen wir mal davon ab, dass einige Altpunks ihr Dosenbier nicht ablegen wollten.

Im Zug ging es auf der Fahrt recht lustig zu, soviel bekam ich mit. Ich hatte mich allerdings ganz nach vorn gesetzt, wo das Bürgertum sich verschanzt hatte, um hier nach dem Rechten zu sehen. Was das Bündnis auf Sylt gemacht hat, davon kann ich wenig berichten, vor allem, weil ich bereits in Husum ausgestiegen bin. Kurz vor der grauen Stadt am Meer war mir aufgegangen, dass der kleine Ausflug ja doch wieder in Arbeit ausarten würde. Soweit ich gehört habe, haben sich die Genossinnen und Genossen auf der Insel der Nutzlosen anständig benommen, sind ein wenig hin und her gelaufen, haben hier und da auch mal Streit gesucht und abends konzertiert. Eigentlich wie immer.

Apropos Sylt. Das ist eigentlich – dies als Schlussbemerkung – auch nur ein Hotspot an einem, wenn auch etwas größeren, See, an dem die echten Reichen ihre Ruhe haben wollen, nichts für Neureiche und Möchtegern-Wannabes. Was mich zurückführt zu SAP-Milliardär Hasso Plattner. Der segelt dem Teufel ein Ohr ab, heißt es über ihn. In Kampen wird das nicht mehr klappen, mit List schon gar nicht.