Krankes System

Vuk Valcic/ZUMA Wire/IMAGO Den Ärzten und Pflegekräften reicht es: Sie fordern mehr Geld für das britische Gesundheitssystem (London, 25.7.2022)

Eisenbahner, Postler, Hafenarbeiter. All diese Berufsgruppen und viele weitere nehmen inzwischen am »britischen Streiksommer« teil, wie der Aufschwung von Arbeitskämpfen in Großbritannien während der vergangenen Wochen in den Medien genannt wird. Bald könnte auch das Gesundheitspersonal mitmachen. Am Montag waren Hunderte Ärzte, Ärzte in Ausbildung sowie Medizinstudenten bis vor die verschlossene Eingangspforte zur Downing Street gezogen, dem Sitz der britischen Regierung in der Hauptstadt London. »Applaus zahlt keine Rechnungen« war ein zentraler Slogan. »What do we want? Pay resto­ration! How are we going to get it? Strike!« war ein anderer. Übersetzt bedeutet das: »Was wollen wir? Rückkehr zu vernünftigen Löhnen! Wie werden wir das kriegen? Durch Streik!«

Die Löhne aller Beschäftigten im britischen staatlichen Gesundheitswesen NHS, längst nicht nur jene der Ärzte, werden aus zwei Richtungen angegriffen. Zum einen haben die Regierungen der vergangenen Jahre Lohnerhöhungen aus angeblichen Kosten- und Einsparungsgründen immer wieder verweigert. Zum anderen drückt die an Fahrt aufnehmende Inflation auf die Gehälter. Das betrifft zwar alle Branchen, das Gesundheitswesen trifft es jedoch ziemlich hart.

In einem auf der Demo vom Montag aufgezeichneten Video der »British Medical Association« (BMA), einer Interessenvertretung für Ärzte, die in etwa mit dem »Marburger Bund« in Deutschland vergleichbar ist, beschreibt die für Ärzte in Ausbildung im BMA-Vorstand sitzende Emma Runswick die Lage so: »Ärzte haben seit 2008 zwischen 25 und 30 Prozent ihrer Löhne verloren. Dieses Jahr kriegen wir eine Lohnkürzung in Höhe von 6,5 bis zehn Prozent, je nachdem in welcher Gehaltsstufe man sich befindet. Das ist das Äquivalent eines Monats unbezahlter Arbeit.«

Die BMA gilt nicht als besonders kampffreudige Organisation, wie auch die verschiedenen anderen im Gesundheitswesen vertretenen Gewerkschaften traditionell nicht den militantesten Flügel der britischen Gewerkschaftsbewegung darstellen. Dies hat sich aber in den vergangenen Jahren begonnen zu ändern. Einerseits konnte die syndikalistisch orientierte Kleingewerkschaft »United Voices of the World« Erfolge unter überwiegend migrantischen Arbeitskräften am unteren Ende der Einkommenskette im Gesundheitswesen, vor allem bei Reinigungskräften und Sicherheitsleuten, erzielen. Zum anderen gab es ausgehend von Pflegekräften, Medizinstudenten und Ärzten in Ausbildung immer wieder Mobilisierungen, die größtenteils an den offiziellen Gewerkschaftsstrukturen vorbei organisiert worden waren. Inzwischen hat ein Teil dieser kämpferischer orientierten jungen Generation auch Positionen in den offiziellen Strukturen der Interessenvertretungen eingenommen. Runswick spiegelt das wider, wenn sie im BMA-Video sagt: »Auf unserer Kundgebung reden wir untereinander darüber, was wir brauchen, um zu gewinnen, wie wir erfolgreich eine Urabstimmung für einen Streik durchführen können und wie wir einen Streik organisieren können, sollte es notwendig sein.«

Traditionell wird gerne ins Feld geführt, dass die Wirkmächtigkeit von Streiks im Gesundheitswesen dadurch eingeschränkt sei, dass diese nicht an den Profiten privater Unternehmen kratzen würden und somit durch Wirtschaft und Staat leicht auszusitzen seien. Tatsächlich hat der private Sektor längst im staatlichen Gesundheitswesen Großbritanniens Fuß gefasst. Eine immer größere Zahl von medizinischen Dienstleistungen wird durch private, über das NHS-Budget bezahlte Fremdfirmen durchgeführt. Und zum anderen ist das Gesundheitswesen ein wesentlicher Eckpfeiler gesellschaftlicher Reproduktion, ohne deren Funktionieren auch eine kapitalistische Gesellschaft nicht mehr reibungslos abläuft.

In Großbritannien zeigt sich dies an der wachsenden Besorgnis unter Gesundheitspolitikern darüber, dass NHS-Beschäftigte zunehmend mit den Füßen abstimmen und ihre angestammte Branche zugunsten besser bezahlter Anstellungen verlassen. Dieses Phänomen hat inzwischen für den Fortbestand des Gesundheitswesens bedrohliche Ausmaße angenommen, wie aus einem neuen Bericht des Gesundheitsausschusses im britischen Unterhaus hervorgeht. Darin wird ausgeführt, dass es im NHS im September 2021 rund 100.000 offene Stellen gab, die nicht besetzt werden konnten. 2022 fehlen allein in England 12.000 Ärzte und über 50.000 Pflegekräfte. Gleichzeitig warten rund 6,5 Millionen Menschen auf ihre Behandlung. Zielvorgaben, dass innerhalb von 18 Wochen mit einer Therapie zu beginnen sei, wurden seit dem Jahr 2016 nicht mehr erfüllt. Für jene Beschäftigten, die im NHS verbleiben, bedeutet dieser Zustand zunehmende Gesundheitsgefährdung. So gingen dem NHS allein im August 2021 zwei Millionen Äquivalente von Vollzeitarbeitstagen verloren, 560.000 davon aufgrund von Angstzuständen, Stress, Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen.

Die Regierung wird in dem Bericht aufgefordert, »aufzuhören, das Problem zu beschreiben, und anzufangen, damit umzugehen«. Doch diese zögert die Sache weiter hinaus. So wird in dem Bericht kritisiert, dass der Gesundheitsminister für den Frühling 2022 eine Strategie für die Gewinnung neuer Arbeitskräfte versprochen, deren Veröffentlichung nun aber auf den Herbst verschoben habe. Inzwischen ist der angesprochene Gesundheitsminister Sajid Javid (Tories) von seinem Amt zurückgetreten. Eines scheint festzustehen: Ohne Streiks wird wird sich nichts ändern. Die Ausgangslage für deren Erfolg scheint jedoch gut.