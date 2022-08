Lernen, sich selbst zu vertrauen

Annuschka Eckhardt/jW Ohne Männer: Beim Fernsehsender JinTV arbeiten Frauen. (Kamischli, 15.7.2022)

In der Eingangshalle des Fernsehsenders ist es angenehm kühl. Von außen ist nicht zu erkennen, was sich in dem flachen, lagerhallenähnlichen Gebäude nahe der nordostsyrischen Stadt Kamischli befindet, – aus Sicherheitsgründen. JinTV steht auf einem braunen Schild. Jin bedeutet Frau auf Kurmandschi, eine der drei kurdischen Sprachen. Der Sender ist etwas Besonderes, hier arbeiten nur Frauen. Hier werden jeden Tag mehrere Nachrichtensendungen gemacht, auf Kurdisch und Arabisch.

Dicle Ito hat kurze dunkle Haare, trägt eine graue Schlagjeans und ein dunkles T-Shirt. Die 30jährige ist Moderatorin und im Vorstand des Senders. »JinTV ist meines Wissens der erste reine Frauenfernsehsender. Frauen haben ihn gegründet und arbeiten in allen Bereichen – redaktionell, technisch, hinter der Kamera – und nicht nur als schönes Gesicht für die Moderation«, erklärt sie. Die arabischsprachigen Sendungen werden nicht nur in Nordostsyrien und der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak geschaut, es gibt auch viele Zuschauerinnen in arabischsprachigen Ländern, wie dem Libanon oder Sudan.

Während des Gesprächs fällt der Strom aus – ganz normal in Nordostsyrien – für einen Fernsehsender allerdings höchst problematisch. Nach einigen Sekunden springt der Generator an, das Licht geht wieder, und die Klimaanlage beginnt zu brummen.

Ito führt uns durch die Räumlichkeiten. Im großen Studio gibt es drei unterschiedliche Dekorationen für die Aufnahme der verschiedenen Sendeformate. Im Newsroom sitzen gut ein Dutzend kurdische und arabische Frauen an Rechnern oder Laptops. Sie schreiben oder schneiden Ton- und Videoaufnahmen, einige von ihnen tragen Hidschab. Um zwölf Uhr besprechen sie in einer Konferenz die aktuelle Nachrichtenlage und was in die Sendungen kommt. An diesem Tag ist die Intensivierung der türkischen Angriffe auf Nordostsyrien und die Autonome Region Kurdistan im Nordirak das Hauptthema und das damit einhergehende Erstarken des sogenannten Islamischen Staats. »Die Angriffe richten sich gezielt gegen unsere Errungenschaften für Frauen hier in Rojava. Das gefährdet unter anderem auch unsere journalistische Arbeit, aber wir bleiben hier und werden darüber berichten«, sagt Ito.

Das Gründungsdatum war symbolträchtig: JinTV mit Sitz in den Niederlanden ging am 8. März 2018 auf Sendung. Der Sender begann mit einigen dutzend Frauen in den Niederlanden und kleineren Außenstellen in Nordostsyrien, im Nordirak und in Istanbul. Heute arbeiten allein in Nordostsyrien über 70 Frauen. Es gibt eine Art Kita in einem Zimmer, damit die Mitarbeiterinnen sich nicht um Kinderbetreuung sorgen müssen.

Berfin Hezel ist Kriegsreporterin und Mitbegründerin des Senders. »Erst als ich bei einem reinen Frauenfernsehsender anfing, merkte ich, wieviel Kraft vorher für die Kämpfe mit den männlichen Kollegen draufgegangen ist. Als Frau durchzukommen in der Presse ist sehr anstrengend, du musst doppelt und dreifach kämpfen, um dich durchzusetzen.« Hezel hatte über 20 Jahre beim Fernsehen gearbeitet, bevor sie JinTV gründete. »Nach 23 Jahren Medien und Fernsehen hatte ich das Gefühl, völlig neu anzufangen in der Medienwelt.« Dass bei JinTV nur Frauen arbeiten, bedeute aber nicht, dass es keine Konflikte gibt. Viele der Mitarbeiterinnen müssten erst einmal lernen, sich selbst zu vertrauen, auch im technischen Bereich der Arbeit. Es sei ein wichtiger Lernprozess für das Team gewesen, nicht bei kleinen Fehlern aufzugeben. »Kritik und Selbstkritik ist nicht dafür da, um unsere Kolleginnen kleinzumachen. Wir vertrauen uns.«