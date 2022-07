Da sind sie wieder

ipb/jW

Karl Marx und Friedrich Engels sind zurück an ihrem Stammplatz. Ludwig Engelhardts berühmte Bronzefiguren der beiden kommunistischen Vordenker wurden diese Woche – nach 13 Jahren – wieder in der Mitte des Berliner Marx-Engels-Forums aufgestellt, das 1986 angelegt worden war. Wegen Bauarbeiten an U-Bahnhöfen hatten sie zwischenzeitlich in der Südwestecke der Grünanlage zwischen Nikolaiviertel und Karl-Liebknecht-Brücke gestanden. Jetzt blicken sie wieder Richtung Fernsehturm. In ihrem Rücken, wo einst der Palast der Republik stand, prangt inzwischen das pseudohistorische Humboldt-Forum. Neben der 3,85 Meter hohen Marx/Engels-Bronze gehören Kunstwerke von Werner Stötzer, Margret Middell sowie Arno Fischer und Peter Voigt zum Ensemble. Der umliegende Park soll laut Stadtregierung eine »grüne Oase« werden. (jW)