Nachschlag: Aber gerne doch

viennaslide/imago

»Guckt doch, was ihr wollt!« hieß es am Dienstag abend wieder im RBB. Hab ich gemacht, war im Kino zu »Der beste Film aller Zeiten« mit Cruz/Banderas/Martinez – aber das war wohl nicht die Aufgabenstellung der findigen Redakteure vom Berlin-Brandenburger ÖR. Vielmehr waren die Zuschauerinnen und Zuschauer als Programmacher gefragt. Zur Abstimmung standen »Ein Kessel Buntes – Das XXL-Jubiläum!«, präsentiert von Wolfgang Lippert, eine Folge aus der Reihe »Kesslers Expeditionen« und der Reality-Schocker »Ring frei! Abenteuer A 10« (Teaser: »Der Berliner Ring schläft nie«). Hätte ich mich an der Abstimmung beteiligt (die Möglichkeit der Abwahl wäre spannender gewesen), hätte ich mich sicher für Michael Kesslers Tour an die Donau entschieden – nichts kann der so gut, wie völlig angstfrei wildfremde Leute anzuquatschen. Aber – siehe oben – ich war nicht da und kann so nicht einmal berichten, was am Ende lief. Etwas kühl war es allerdings im Arte-Sommerkino. (mis)