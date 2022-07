Das Schweigen der Amigos

Peter Kneffel/dpa Scheut das Licht der Öffentlichkeit: Andrea Tandler beim Masken-Untersuchungsausschuss (München, 27.7.2022)

Vermummt mit Sonnenbrille, FFP2-Maske, Tuch und Baseballmütze betrat Andrea Tandler kurz nach neun Uhr den Sitzungssaal des Bayerischen Landtags, in dem der Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre tagte. Das Gremium soll die Hintergründe des Verkaufs teils enorm überteuerter medizinischer Masken und Schutzausrüstung an staatliche Stellen in den ersten Monaten der Coronapandemie aufklären. Die vom Ausschuss geladene Tandler, Tochter des Franz-Josef-Strauß-Intimus, früheren CSU-Generalsekretärs und bayerischen Finanzministers Gerold Tandler aus Altötting, gilt hierbei als Schlüsselfigur.

Die Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Little Penguin GmbH soll 2020 zusammen mit ihrem Partner Darius N. rund 48 Millionen Euro Provision für die Vermittlung der Lieferung von in China produzierten medizinischen Schutzmasken durch die Schweizer Firma Emix Trading in Höhe von 700 Millionen Euro an den Freistaat Bayern, das Land Nordrhein-Westfalen und das Bundesgesundheitsministerium erhalten haben. Als Türöffnerin zur Politik wirkte bei den Maskendeals – so zeigen es beschlagnahmte SMS-Chatverläufe – offenbar insbesondere die Strauß-Tochter und CSU-Europaabgeordnete Monika Hohlmeier. Die »liebe Moni« hat von ihren Vermittlerdiensten für ihre jahrzehntelange Duzfreundin selbst nicht finanziell profitiert.

Zweimal hatte Tandler Ladungstermine vor dem Untersuchungsausschuss aus Gesundheitsgründen abgesagt. Ein Mediziner des gerichtsärztlichen Dienstes hatte der Unternehmerin aber attestiert, sie sei »nicht dauerhaft vernehmungsunfähig«. Gegenüber BR 24 hatte der Vizevorsitzende des Ausschusses, Florian Siekmann (Bündnis 90/Die Grünen), am Dienstag noch angedroht, die Millionärin notfalls polizeilich vorführen zu lassen.

Während Ehrenamtliche nach Ausbruch der Pandemie bis an die Erschöpfungsgrenze gearbeitet und Verkäuferinnen unter großem Gesundheitsrisiko die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt hätten, habe sie dem Vernehmen nach Millionenprovisionen kassiert, konfrontierte der Ausschussvorsitzende Winfried Bausback (CSU) Tandler mit den Vorwürfen. Doch die 39jährige, gegen die staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen Schmiergeldverdachts und Geldwäschevorwürfen laufen, nannte lediglich Namen, Alter und ladungsfähige Anschrift. Ansonsten machte sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Von einer »respektlosen Maskerade« Tandlers vor dem Landtag sprach daher Markus Rinderspacher, SPD-Obmann im Ausschuss, gegenüber jW. Hinter Sonnenbrille und Gesichtsvermummung würden sich Habgier und Gewinnsucht verbergen, so der Abgeordnete. Doch gehe es nicht um Tandler allein, sondern um das »politische Amigo-System«, das es ihr erst ermöglicht habe, mit der Not der Menschen das eigene Konto reich zu füllen. Das Prinzip »Eine Hand wäscht die andere« ziehe sich wie ein roter Faden durch das System. Wer die richtigen Telefonnummern in die CSU-Führungsebenen habe, komme schnell weiter und könne damit reich werden.

Im Mai waren bereits die beiden ehemaligen CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein geladen, die 1,2 Millionen bzw. 660.000 Euro als Provision für die Vermittlung von Maskengeschäften an staatliche Stellen eingestrichen haben sollen. Vor dem Ausschuss schwiegen sie unter Berufung auf ihr Aussageverweigerungsrecht als Beschuldigte. Der aus der CSU-Fraktion ausgetretene Sauter gehört weiterhin als fraktionsloser Abgeordneter dem Landtag an, Nüßlein war zwar im März 2021 aus der CSU ausgetreten, hatte aber sein Bundestagsmandat bis Ende der Legislatur behalten. Ihre hohe »Gewinnbeteiligung« dürfen die beiden Politiker laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes behalten.

Dabei konnte Sauter den Hals offenbar nicht voll bekommen. So habe der Abgeordnete für seinen politischen Einsatz zugunsten einer Schnelltestzulassung die unfassbare Summe von einer Million Euro gefordert, berichtete der Vizeausschussvorsitzende Siekmann am Mittwoch gegenüber jW. Auch die kräftige politische Unterstützung von Ministerpräsident Markus Söder und seinem Staatskanzleichef Florian Herrmann für ein vom damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (alle CSU) empfohlenes Maskengeschäft einer Firma aus dessen Passauer Wahlkreis sei aufgedeckt worden. Ohne den Untersuchungsausschuss, der »Licht in die dunklen Ecken des schwarzen Filzes« bringe, wären viele dieser pikanten Details der »Amigo-Deals« nicht bekannt geworden, so Siekmann.