Erfolg, aber nicht zum Ausruhen

Der Tarifstreit zwischen der skandinavischen Fluglinie SAS und vier Pilotengewerkschaften ist beigelegt, wie beide Parteien am vergangenen Dienstag mitteilten. Rund 900 Piloten aus Dänemark, Norwegen und Schweden hatten 15 Tage lang die Arbeit niedergelegt. Die erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen führten zum Einlenken der Konzernleitung.

Pro Tag hatte der Streik das Unternehmen zwischen neun und zwölf Millionen Euro gekostet. Mehr als 2.500 Flüge mussten gestrichen werden. Am 5. Juli hatte der Konzern aufgrund der hohen Zusatzkosten Insolvenz angemeldet und in den USA Gläubigerschutz beantragt.

SAS-Geschäftsführer Anko van der Werff erklärte am Dienstag erfreut: »Endlich können wir den normalen Betrieb wieder aufnehmen und unsere Kunden in ihren lang ersehnten Sommerurlaub befördern.« Die Swedish Airline Pilots Association teilte gleichzeitig mit: »Die SAS-Piloten haben die Verantwortung übernommen, eine neue Vereinbarung mit SAS zu unterzeichnen.« Der abgeschlossene Tarifvertrag hat eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren.

Der Ausstand war für die Piloten ein klarer Erfolg. Die von der Konzernführung geforderten Lohnkürzungen fallen weniger drastisch aus. Die Gewerkschaften konnten sich auch mit ihrer Forderung durchsetzen, während der Coronapandemie entlassene Piloten wieder einzustellen. Die Airline will 450 Piloten, denen gekündigt worden war, wieder in Dienst nehmen.

SAS war der Vorwurf gemacht worden, die Coronapandemie für Einsparungen beim Flugpersonal genutzt zu haben. Mit den entlassenen Piloten war ein Recht auf Wiederanstellung vereinbart, doch dieses Recht dann kurzerhand außer Kraft gesetzt worden. Statt dessen setzte die Fluglinie auf billigere Piloten der Tochterunternehmen SAS Link und SAS Connect. Beide Gesellschaften fungierten als Personaldienstleister innerhalb der Airline, lautete der Vorwurf, der begründet erschien.

Die Fluggesellschaft, die sich zu jeweils 21,8 Prozent in den Händen von Schweden und Dänemark befindet, hatte in der Pandemie wie viele andere Airlines mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen. Im Februar hatte das Management mit »SAS Forward« einen Spar- und Umstrukturierungsplan verkündet. Investoren sollten damit Stabilität und Berechenbarkeit geboten werden.

Gescheitert ist der Sparplan durch den Tarifvertrag nicht. Die Nachrichtenagentur ENP Newswire bezeichnete den Abschluss sogar als Schlüsselelement für die Transformation des Unternehmens. So einigten sich die Parteien auf Kosteneinsparungen, die sich auf die Arbeitsbedingungen der Piloten auswirken. Sie sollen demnach in Zukunft flexibler eingesetzt werden können. Auch eine Erhöhung der maximalen Wochenarbeitszeit von 47 auf 60 Stunden geht in diese Richtung.

Mit der Übereinkunft werden juristische Prozesse beendet, die von den Gewerkschaften und einzelnen Piloten gegen das Unternehmen angestrengt worden waren. Die Klagen sollen nun zurückgezogen werden. Im Gegenzug hat die Airline den Piloten Zusatzzahlungen in Höhe von einer Milliarde schwedischer Kronen (knapp 96 Millionen Euro) zugesprochen, die in der Laufzeit des Tarifvertrages überwiesen werden sollen.

Der US-Gläubigerschutz soll das Unternehmen für gewisse Zeit vor dem Zugriff seiner Gläubiger schützen und den finanziellen Neustart erleichtern. Wie Tagesschau.de berichtete, wird dieser Weg häufig von US-Airlines genutzt, um Schulden oder teure Leasingverträge abzuschütteln. Zwischen neun und zwölf Monaten soll das Verfahren dauern. SAS will sich in diesem Zeitraum mit allen Beteiligten auf eine Umschuldung einigen, die Flugzeugflotte neu aufstellen und das Eigenkapital erhöhen. Zum Programm gehört weiterhin auch, Personalkosten zu Lasten der Beschäftigten zu senken.