Nachschlag: Durch den Wolf gedreht

Camera 4/imago

Juli 1997, ein Fahnenmeer in Magenta vor dem Bonner Rathaus, gefeiert wird der Sieger der Tour de France. Der Triumph des Jan Ullrich war zugleich der Beginn von dessen Abstieg. Gnadenlos durch den Fleischwolf der Medien- und Vermarktungsmaschine gedreht zu werden, ist dem jungen Radfahrer nicht bekommen. Ein Vierteljahrhundert ist das her, die ARD, die damals an der kommerziellen Verwurstung der Sportikone Ullrich alles andere als unbeteiligt war, lässt die Biographie des Rostockers in einer fünfteiligen Serie Revue passieren: Vom rasanten Aufstieg (»Bergauf«) bis zum tiefen, tiefen Fall (»Bergab«). Das funktioniert leidlich, aber das im Zweifel mörderische System des kapitalistischen Leistungssports wird selbstredend nicht grundsätzlich kritisiert. Denn das hieße, Doping als gleichsam natürlichen Teil dieses Systems anzuerkennen. Statt dessen geht dann lieber die Rede vom persönlichen Fehlverhalten. Wie es ist, Jan Ullrich zu sein? Die Serie gibt darauf keine Antwort. (brat)