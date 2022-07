Ganz enger Kontakt

Axel Heimken/dpa Bleibt Porsche treu: Der teure Sportwagen durfte auf Lindners Hochzeit natürlich nicht fehlen (Sylt, 9.7.2022)

So schnell kann es gehen. Nur ein kleines Malheur beziehungsweise eines, das es in die Schlagzeilen schafft, und schon grüßt die Mutter aller Skandale. Christian Lindner (FDP) soll mit dem Chef eines deutschen Autobauers in enger Absprache über das Fortkommen der Koalitionsverhandlungen mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen gestanden und das drohende Aus für synthetische Kraftstoffe verhindert haben. Was für kritische Zeitgenossen in die Rubrik »business as usual« gehört, bläst Bild (Sonnabend) prompt und wortmächtig zum »Porsche-Gate« des Bundesfinanzministers auf. Aber irgendwie haut die historische Referenz nicht hin. Bekanntlich trat ob des Eklats 1974 US-Präsident Richard Nixon zurück. Ganz anders läuft es in Deutschlands Vorzeigedemokratie. Hier wird Porsche-Frontmann Oliver Blume kurzerhand zum VW-Boss befördert.

Der Fall liefert schönste Einblicke hinter die Kulissen des politischen Tagesgeschäfts. Wie die ZDF-Politsatireshow »Die Anstalt« vor einer Woche enthüllte, hatte Blume am 29. Juni bei einer Betriebsversammlung mit dem »großen Anteil« seines Unternehmens geprahlt, »dass die E-Fuels in den Koalitionsvertrag miteingeflossen sind«. Eigentlich hätte es hierzulande im Einklang mit EU-Vorgaben ab 2035 keine Neuwagen mehr mit Verbrennermotoren geben dürfen. Nun sollen laut Ampelfahrplan nur »nachweisbar mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können«. Die Einigung darauf war eine böse Überraschung, denn die Klimabilanz der Innovation ist ernüchternd. Die Herstellung des künstlichen Sprits frisst große Mengen an Energie. Außerdem werden beim Fahren viele Stickoxide und reichlich Kohlenmonoxid freigesetzt.

Stündlich auf dem laufenden

Dass das Zeug trotzdem grünes Licht von der Koalition erhielt, dürfte sich im wesentlichen dem Einsatz der Liberalen für die Interessen ihrer Einflüsterer verdanken. Laut ZDF-»Anstalt« bekannte Porsche-Manager Blume vor seinen Mitarbeitern jedenfalls freigiebig: »Da sind wir Haupttreiber gewesen, mit ganz engem Kontakt an die Koalitionsparteien.« Als er dies sagte, wurde das Thema gerade hochrangig in der Europäischen Union behandelt. Ende Juni bestätigten die EU-Umweltminister einen vorangegangenen Beschluss des EU-Parlaments für ein endgültiges Aus von Verbrennern. Allerdings zeichnet sich ein Kompromiss unter den Mitgliedstaaten auf Betreiben der EU-Kommission ab, Ausnahmen für mit E-Fuels betriebene Autos zu prüfen. Offenbar darauf war eine weitere Bemerkung Blumes bei besagter Betriebsversammlung gemünzt: »Der Christian Lindner hat mich in den letzten Tagen fast stündlich auf dem laufenden gehalten.«

Noch peinlicher als der Vorgang selbst geriet das Krisenmanagement der Beteiligten. Gegenüber Bild zog ein Porsche-Sprecher die ersten beiden Versionen einer Stellungnahme wieder ein. In der ersten hieß es: »Das wörtliche Zitat und das Gespräch hat es so nicht gegeben. Richtig ist, dass das Unternehmen grundsätzlich mit allen relevanten Stakeholdern – so auch der Politik – einen guten und konstruktiven Austausch pflegt.« Im zweiten Anlauf wurde dann auf die »Freiheiten« einer Satiresendung verwiesen, was wohl heißen sollte, die »Anstalt« hätte die Äußerungen falsch wiedergegeben. Deren Redaktion jedoch versicherte in einem Faktencheck zur Sendung, über entsprechende Belege zu verfügen, »die diese Aussage verifizieren«. In einem Telefonat mit dem Springer-Blatt ließ Porsche dann durchblicken, fieberhaft nach Videoaufnahmen zu der Versammlung zu suchen. Offenbar wurde man fündig, denn am Sonnabend ließ sich Blume zu einer Entschuldigung herab. Im Rahmen einer internen Veranstaltung sei »überspitzt formuliert worden«. Und weiter: »Die Wortwahl entspricht nicht den Tatsachen. Der Austausch hat so nicht stattgefunden, und es gab keine Einflussnahme.« Ist Blume demnach bloß ein Schaumschläger?

Wacklige Dementis

Das muss man nicht glauben, zumal nicht, wenn die »Mövenpick-Partei« im Spiel ist. Zur Erinnerung: Nach großzügigen Wahlkampfspenden eines führenden Hoteliers hatten die Freidemokraten nach der Regierungsübernahme Ende 2009 eilends ein Gesetz ins Werk gesetzt, das die Beherbergungsbranche mit einem reduzierten Mehrwertsteuersatz beglückte. Die späte Abrechnung folgte erst Jahre später mit dem zwischenzeitlichen Rauswurf der FDP aus dem Bundestag. Aber das Wahlvolk ist vergesslich und sowieso erst wieder 2025 zum Urnengang aufgefordert. Und im aktuellen Sommerloch bei Ukraine-Krieg und Gasnotstand gibt es ohnehin wichtigeres als Kenntlichkeiten der BRD-Fassadendemokratie.

Zu der gehören auch wacklige Dementis. »Es gab zuvor keinerlei Kontakt mit Herrn Blume und auch keinerlei anderweitige Einflussnahme«, ließ Lindners Bundesfinanzministerium (BMF) zu den Vorgängen ausrichten. Was ein FDP-Sprecher prompt relativierte, indem er erklärte, es habe »im Oktober 2021 lediglich ein kurzes Telefonat zwischen Herrn Blume und Herrn Lindner zu Fragen der Verwendung von E-Fuels gegeben«. Dieser Tage sind die Drähte aber wohl doch heißgelaufen. So erreichte die Bild-Redaktion ein E-Mail-Irrläufer aus dem Hause Porsche, der eigentlich fürs BMF bestimmt war. Daraus soll hervorgehen, wie beide Seiten ihre Reaktionen auf den ZDF-Bericht im Hintergrund abstimmten.

Indes soll Blume den Posten des in der Vorwoche geschassten VW-Vorstandsvorsitzenden Herbert Diess Anfang September übernehmen. Für den haben E-Fuels keine Zukunft, wie er jüngst der Süddeutschen Zeitung sagte. Deren Effizienz sei »extrem schlecht.«