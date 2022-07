Wort- und Festspiele

Patrick Guenette/PantherMedia/IMAGO Wunschloses Unglück: Sommerplage mit Papierhaus

Das von Modernisierung bedrohte, herrlich altertümliche erste Programm des Österreichischen Rundfunks haut gerade in der Serie »55 Jahre Ö 1 – 55 Jahre Literatur aus Österreich« echte Superhits raus. Drei Vorschläge: »Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten« von Friedrich Torberg, es liest der Autor (ORF 1976, Di., 16.05 Uhr); »Wunschloses Unglück« von Peter Handke, am Mikrofon Bruno Ganz (Deutsche Grammophon 1978, So., 16 Uhr); und »bist eulen?«, Ernst Jandl spricht und singt beim Literarischen Sommer 1985 (Mo., 21 Uhr). In diese Reihe passt das Hörspiel nach dem »Reigen« von Arthur Schnitzler, das Gustav Manker 1966 inszeniert hat, zu einer Zeit, als das Theaterstück noch Aufführungsverbot hatte. Mit Helmut Qualtinger, Christiane Hörbiger, Helmut Lohner und anderen Bühnengrößen (Deutsche Grammophon, Sa., 14 Uhr, Ö 1).

In dieser Woche werden fünf Aufführungen der Bayreuther und der Salzburger Festspiele live oder knapp zeitversetzt in die Wohnzimmer übertragen, wir beginnen in der Mozartstadt: »Herzog Blaubarts Burg« von Bela Bartok und Orffs »De temporum fine comoedia«, Teodor Currentzis dirigiert drei Chöre und das Gustav-Mahler-Jugendorchester (Di., 19 Uhr, Ö 1); Puccinis »Il Trittico« mit den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Franz Welser-Möst (Fr., 18 Uhr, Ö 1, 20 Uhr, ARD-Kultursender); die »Matinee« des Mozarteumorchesters mit drei Mozart-Symphonien, am Pult Riccardo Minasi (So., 11.03 Uhr, Ö 1). In Bayreuth stehen am Sonntag und Montag abend die Premieren von »Rheingold« und der »Walküre« auf dem Programm, Cornelius Meister springt für den an Corona erkrankten Dirigenten Pietari Inkinen ein, Regie: Valentin Schwarz (So. und Mo., 20 Uhr, ARD-Kultursender).

Sonst im Radio: Morgen abend präsentiert DLF Kultur die Hörspielcollage »Campo« von Laura Uribe über den Terror der Kartelle in Mexiko, ein Kooperationsprojekt des Literarischen Colloquiums Berlin, des Maxim-Gorki-Theaters, des Neuen Instituts für Dramatisches Schreiben und des Schauspiels Stuttgart (Ursendung, Mi., 22.03 Uhr). »Ich werde schwanger, wann ich will« ist das Feature betitelt, in dem Heike Tauch den hindernisreichen Weg der 1933 geborenen Marie Luise Höfer-Szepes nachzeichnet, der sie schließlich als erste Frau in die Geigengruppe der Deutschen Oper Berlin brachte (Ursendung, Sa., 14 Uhr, RBB Kultur). »Das Orchester fliegt« in »Klassik für Kinder« am Sonntag morgen; es gibt einen Mitschnitt des RBB Kultur-Kinderkonzerts des Deutschen Symphonieorchesters vom 15. Mai mit der Ouvertüre zur Komödie »Die Wespen« von Ralph Vaughan Williams, »Die Vögel« von Ottorino Respighi und Nikolai Rimski-Korsakows »Hummelflug« (So., 8 Uhr). Im Anschluss kann man auf SR 2 »Fragen an den Autor« stellen, zu Gast ist der Politikwissenschaftler David de Jong, der bei Kiepenheuer & Witsch »Braunes Erbe« vorgelegt hat, ein Buch über die Verstrickungen der reichsten deutschen Unternehmerdynastien in den Hitlerfaschismus und ihren heutigen Umgang damit (So., 9.04 Uhr). Der Historiker Stephan Malinowski hat in seiner Studie »Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration« dargelegt, wie die Herrschersippe beim Aufbau der Nazidiktatur eine Allianz mit dem braunen Pack schmiedete. Er ist der schrecklich netten Familie mit seinen Recherchen so nahe gekommen, dass sie ihn verklagte, allerdings erfolglos, erfährt Gastgeber Andreas Bomba in der Sendung »Doppelkopf: Am Tisch mit Stephan Malinowski« (Mo., 12 Uhr, HR 2 Kultur).