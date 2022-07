Komplexe Herausforderungen

imago/pictureteam Nicht ohne Defizite und Verwerfungen: Demonstration auf dem Juri-Gagarin-Ring in Erfurt am 1. Mai 1989

Einer der Rezensenten formuliert einen Anspruch kritischer Geschichtswissenschaft, dem die aktuellen Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung (BzG) gerecht werden. Sie muss über den Weg entscheiden: »Jenen, auf dem man sich unbeliebt und bei den richtigen Leuten beliebt macht, weil man sich mehr der Erkenntnis nähert als dem Zeitgeist.« Das wird hier der Autorin Yana Milev bescheinigt, die einen wissenschaftlich kommentierten Bildband zur DDR vorgelegt hat, der sich fern der üblich Schwarzweißzeichnungen bewegt. Vor allem aber entwickelt Milev in diesem Heft die These von der deutschen »dritten Schuld«. Bei dieser handele es sich unter anderem um die »als ›Wiedervereinigung‹ getarnte Annexion der DDR« und die rückwirkende Kriminalisierung des ostdeutschen Staates: »die Gleichsetzung des ›SED-Regimes‹ mit dem NS-Regime, des sozialistischen Staates mit dem Unrechtsstaat«.

In der vorliegenden Ausgabe BzG bürstet der Historiker Jörg Wollenberg gegen den Zeitgeist, wenn er nach Motivationen, Enttäuschungen und Hoffnungen antifaschistischer Remigranten fragt, die sich nach 1945 dem Sozialismus und seiner staatlichen Ordnung verpflichteten. Auch wenn er sicher nicht vorbehaltlos der von ihm zitierten Sentenz von Georg Lukács zustimmen würde, dass »der schlechteste Sozialismus besser sei als der beste Kapitalismus«, weist er auf die Komplexität der individuellen wie gesellschaftlichen Herausforderungen des Realsozialismus mit seinen Strukturdefiziten wie den aus der Systemauseinandersetzung resultierenden Verwerfungen hin. Um so wichtiger ist es für ihn, dass nicht wenige DDR-Intellektuelle (auch mit Unterstützung von Kollegen aus dem Westen) nach 1990 dafür sorgten, dass es auch in dieser Phase keine »Stunde Null« in der sozialistischen Debatte gab.

In ähnlicher Weise diskutiert Hartmut Henicke die von Jörn Schütrumpf besorgte Edition der Schriften von Paul Levi im Dietz-Verlag, die tiefe Einblick in die konfliktreiche Geschichte der Linken im politischen Kampf und bei ihrer marxistischen Fundierung ermöglicht. Die Lektüre dieser Besprechung wie auch die der Levi-Bände legt nahe, dass weniger das Eingraben in alten Schützengräben als ein pragmatischer Umgang mit der Geschichte, ihren Rahmenbedingungen die Neubefragung von Politik und Theorie begünstigen dürfte.

Die Beiträge von Günter Wehner zur kommunistischen Widerstandsgruppe um Herbert Baum, die nicht auf den Anschlag gegen die faschistische Propagandaschau über das »Sowjetparadies« im Berliner Lustgarten zu reduzieren ist, und Ulrich van der Heydens erneute Kritik der Geschichtsfälschung bezüglich der mosambikanischen Vertragsarbeiter in der DDR weisen auf weitere Facetten linker Geschichtsauseinandersetzung hin. Auf einen weiteren Wollenberg sei hier auch verwiesen, der in einem lesenswerten Aufsatz zur Vorgeschichte des Ukraine-Krieges nachdrücklich die Ambitionen und Verbrechen in Kaiserreich und Faschismus in diesem alten Ziel deutscher Expansion aufzeigt, aber auch das bewusste Ausschalten einer politischen wie juristischen Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen in der alten Bundesrepublik.