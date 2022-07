Verwirrt im Kino

Jill Connelly/imago images/ZUMA Wire Der Hügel über dem Leichenhaus, wo die Toten von ihrem Schicksal erzählen

Alan Moore gilt als einer der bedeutendsten Comicszenaristen unserer Zeit. Viele seiner Werke wie »V für Vendetta«, »Watchmen« oder »Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen« sind auch als Kinofilme ikonisch geworden. Von 2016 bis 2019 hat er mit dem gleichfalls nicht gerade unbekannten Zeichner Kevin O’Neill die Serie »Cinema Purgatorio« geschaffen, die nun zusammengefasst in einem Band erschienen ist.

Es ist eine Art Alptraum. Tag für Tag, Folge für Folge gehen wir in ein schauriges Lichtspielhaus und sehen mit den Augen einer verwirrten Kinogängerin Geschichten aus und über Hollywood. Irgend etwas zwingt sie jeden Tag zur Wiederkehr, und es ist bestimmt nicht das Ambiente: Die feindselige Kartenverkäuferin mit ihrer Beinschiene wirkt ebenso aus der Zeit gefallen wie der etwas lüstern wirkende Kinochef mit dem Hitlerbärtchen; einer der Zuschauer scheint schon vor einiger Zeit im Sitz verstorben zu sein. Weit verstörender noch sind allerdings die Kinovorstellungen. In einem Sandalenfilm haben die antiken Mimen Visionen von Kameras und Mikrophonen und ahnen, dass ihre Welt nur ein Trugbild ist. In einem Streifen altert ein Modelehepaar im Zeitraffer, in einem anderen sterben Kinder, weil die Filmrolle Feuer fängt.

Das Ganze ist, dem frühen Film angemessen, in Schwarz-Weiß gehalten. Bei der Seitenaufteilung vermeidet O’Neill Experimente. Die meist acht Panels der Filmgeschichtenseiten haben wie eine Kinoleinwand stets die gleichen Proportionen, nur ihre Größe variiert gelegentlich: Nahaufnahmen nehmen schon mal eine halbe Seite ein. Die Schatten sind tiefschwarz oder schraffiert, wodurch die filmische Welt und ihre Darsteller herausgeputzt und ihre Klarheit ein wenig unecht wirken – wie ja generell die Filmfiguren durchgestylter, greller, selbst in ihrer gelegentlichen Hässlichkeit schöner sind als die Menschen im echten Leben. Die Zwischenepisoden im Foyer oder Vorführraum sind in der Seitenaufteilung freier gestaltet und heben sich auch stilistisch ab. Im »echten Leben« gibt es keine Schraffuren, kein strahlendes Weiß, nur getuschte Grautöne. Mag der Film auch ein Horror sein, er ist immer noch ein Film; die Realität ist einfach nur trostlos.

Im Anhang jeder Episode gibt es einen fast ebenso langen erläuternden Teil, der amerikanischen Filmjargon erklärt, die Schauspieler vorstellt und darlegt, welch düstere wahre Begebenheiten sich hinter der jeweiligen Geschichte verbergen. Die amerikanische Filmindustrie hat eine gut erforschte, im Medienrummel aber wenig präsente Skandal- und Kriminalgeschichte, die von Plagiaten über sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung bis hin zu rätselhaften oder eindeutigen Mord- und Todesfällen reicht. Die Episode »The Abandoned Sunset« z. B. beginnt in einem Leichenhaus, in dem die Toten von ihrem Schicksal erzählen – eine Anspielung an die Eröffnungsszene von Billy Wilders Abrechnung mit Hollywood, »Sunset Boulevard«, die allerdings herausgeschnitten wurde, weil die Zuschauer die quasselnden Toten lustig fanden und den Film als Komödie missverstanden.

Hier wie dort gibt es aber nur wenig zu lachen. Der erste Sprecher ist der Filmkritiker Howard Rushmore, der in den 1940er und 1950er Jahren mit seinen Artikeln vermeintliche Kommunisten ruinierte und nicht selten in den Tod trieb, bis er 1958 seine Frau und anschließend sich selbst in einem Taxi erschoss. Nach und nach schildern die anderen Leichen ihre Schicksale und die Widersprüche der damaligen Zeit wie der Vorsitzende der Screen Actors Guild (der Schauspielergewerkschaft), Ronald Reagan, der auch in dieser Eigenschaft ein Kommunistenfresser ist und seine eigene Frau ausspionieren lässt, das Berufsverbot für die »unfreundlichen zehn« Drehbuchautoren und Hunderte andere in der Filmindustrie Tätige, die Hetzjagd auf Homosexuelle, während handfeste Straftaten und vermeidbare Unfälle ungesühnt bleiben.

»Cinema Purgatorio« ist ein Aufklärungsbuch über die Alptraumfabrik und jedem Filmnarren ans Herz zu legen. Bleibt zu hoffen, dass Moore und O’Neill sich nun auch der jüngeren Filmgeschichte widmen.