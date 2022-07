Worte wie Messerstiche

Gemeinfrei Auf der Suche nach Sternbildern: Walter Benjamin (Nutzerkarte der Bibliothèque nationale de France, 1940)

Von dem Dichter Charles Baudelaire stammt der Satz, die Kunst bestehe zur einen Hälfte aus dem Ephemeren, zur andern aus dem Ewigen. Sie sei halb flüchtig, halb beständig. In den »Benjamin Files«, seinem Walter Benjamin gewidmeten Essay, erinnert uns Fredric Jameson, der letzte große Dialektiker unserer Zeit, daran, dass es nicht nur in der Kunst, sondern auch sonst in der Welt weder das Ewige ohne das Ephemere noch das Ephemere ohne das Ewige gibt.

Er hat diesen Widerspruch, der nicht allein die alte Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis betrifft, schon in seinem Buch »Spätmarxismus« (1990) aufgegriffen. Das Ephemere figuriert dort als »Phänomen«, das Ewige als »Idee«, und deren Gegensatz erörtert eine der eigenartigsten Schriften Benjamins, die »Erkenntniskritische Vorrede« zu seiner angefeindeten Habilitationsschrift über das Trauerspiel (1925 abgeschlossen). Die Ideen, heißt es da­rin, verhielten sich zu den Dingen oder Phänomenen »wie die Sternbilder zu den Sternen«, sie seien »ewige Konstellationen«. Jameson schickt sich nicht nur an, diese platonistisch wirkende Formulierung materialistisch zu wenden, er nennt das »Sternbild« sogar eine »tödliche Waffe« gegen das Systemdenken.

Bevor diese kühne Behauptung ein wenig erläutert wird, sei festgehalten, dass Jamesons Benjamin-Bild vom handelsüblichen erheblich abweicht. Wir haben gottlob nicht schon wieder den grüblerisch-schrulligen Sammler von abgelegenen Realien über die Pariser Ladenpassagen vor uns, auch nicht den coolen Medientheoretiker oder den apokalyptischen Seher, sondern einen militanten Aktivisten, für den der Dichter Baudelaire und der Kommunarde Louis-Auguste Blanqui miteinander vergleichbare Gestalten sind. »Der wahre Putschismus«, schreibt Jameson, liege für Benjamin in Baudelaires Vers. Dessen »mot juste«, also sein treffendes Wort, fahre nieder »wie ein Messerstich«, es gleiche der Beschlagnahme des Waffenlagers und der Besetzung einer Radiostation oder eines Postamts während eines Aufstands.

Auch das »mot juste« trifft, stört, und es geht ein ins Sternbild, das Wörter »aus ihrer Verfallenheit« rettet. Die »Verfallenheit« meint jene moderne Kommunikation, von der ein anderer Dichter, Stéphane Mallarmé, sagte, wir könnten sie uns ersparen, indem wir uns stumm Geldstücke in die Hand drücken. Das Sternbild, eine dem Empirischen – man könnte auch sagen: der Kommunikation, dem Kampf – abgezogene Struktur, soll das Handeln orientieren. Aber werden die in dieses »Denkbild« eingesetzten Begriffe, Ideen, Urteile dadurch schon zu ewigen? Sie werden immerhin gegenzeitlich, sie sperren sich dem Drängen der Zeit. Und Benjamin ist für Jameson zuerst und vor allem ein Denker der »radikalen Unterbrechung«, ein Feldherr, der eine »Armee von Diskontinuierlichem« – vor allem Zitate und Gesten – hinter sich weiß. Nur das Beständige kann das Flüchtige aufhalten, aber ohne das Flüchtige wäre das Beständige gar nicht zu erkennen. Nicht um einen Rückschritt oder Fortschritt geht es, sondern um eine Gegenzeit, die in die »Jetztzeit« katapultiert.

Zitate, Begriffe, Ideen – all diese Zeit und Raum übersteigenden Stücke werden von Benjamin aus der Homogenität der Phänomene des spätkapitalistischen Alltags »herausgesprengt« und in einer politisch-philosophischen »Attraktionsmontage« neu angeordnet. Da geht es zu wie im Epischen Theater von Benjamins Freund Bertolt Brecht: Jede Tat, jedes Ereignis wird immer weiter heruntergebrochen, bis sich die entscheidenden Gesten zeigen, die Jameson mit Goethes »Urformen« oder »Urphänomenen« vergleicht, die nun allerdings operativ werden.

Das leuchtet für Theater, Dichtung, Malerei ein, aber gilt es auch für den politischen Kampf? Bleiben auch die den Erfahrungen abgewonnenen Urteile gültig, vielleicht sogar ewig gültig? Jameson antwortet mit Brecht: »Me-ti nannte jene Art von Erkenntnis die beste, welche Schneebällen gleicht. Diese können gute Waffen sein, aber man kann sie nicht zu lange aufbewahren. Sie halten sich auch zum Beispiel nicht in der Tasche.« (»Me-ti«, 1933–1942)

Sternbilder halten sich länger als Schneebälle, aber nicht einmal Sterne sind ewig, sie sind verbrennende Sonnen. Wesentlich ist für das Verständnis Benjamins nicht die theologisch grundierte Vorstellung von Ewigkeit, sondern dass hier verschiedene Zeiten miteinander kollidieren, ja dass Zeit nicht wie Wasser fließt, sondern dass sie, wie der Philosoph Gaston ­Bachelard geschrieben hat, stro­boskopartig, in Episoden dahinstolpert, die sich aber aufeinander beziehen lassen.

Die Episoden können Erlebnisse, die es sich »einzuverleiben«, sie können historische Erfahrungen sein, die es ins Sternbild einzutragen gilt. »Ein wesentlicher Aspekt von Erfahrung ist Wiederholung«, schreibt Jameson und meint damit das Wieder-Holen des noch nicht Abgegoltenen. Das ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Schon der revolutionäre Monteur Benjamin stand in einer Zeit der Kräche und Krisen. Daraus, dass er nicht der Theoretiker des Flüchtigen, sondern des vom Beständigen befragten Flüchtigen ist, ergab sich für ihn die Zwiespältigkeit alles Neuen – und Alten. So kann seine berühmte »Aura«, die mit der technischen Reproduktion von Bildern verblasst, je nachdem, sowohl »warenförmige Armseligkeit des industriell ›Ewig-Gleichen‹« als auch ein Gefäß wertvoller Erfahrung meinen.

Es ist kein Zufall, dass Fredric Jameson in diesem mit verblüffenden Einsichten randvollen Buch gerade Benjamins »Der Erzähler« (1936) seinen »vollkommensten Essay« nennt. Auch »Der Erzähler« rekapituliert untergehende Erfahrungen. Es sind diejenigen eines kollektiven Kosmos, der sich mit der Fortentwicklung der Produktivkräfte auflöste. Aber seine literarischen Sterne leuchten weiter über uns, und es sollte sie in seine Routenberechnung einbeziehen, wer sich nicht verlieren will auf dem Ozean des Spätkapitalismus.