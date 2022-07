Vatican Media/­Handout via REUTERS Papst Franziskus (r.) auf dem Eröffnungstreffen zum »Synodalen Weg« im Vatikan (Rom, 9.10.2021)

Der Heilige Stuhl baue einen Popanz auf. Mit deutlichen Worten hat Christian Weisner vom Bundesteam der Basisinitiative »Wir sind Kirche« am Freitag im Gespräch mit junge Welt auf den jüngsten Warnschuss aus Rom gegen die Reformbestrebungen in der hiesigen katholischen Kirche reagiert. Diese schreiten für die reaktionären Teile des Apparats offenbar zu energisch voran. In einer namentlich nicht gekennzeichneten Mitteilung des Vatikans hieß es am Donnerstag, dass das »Synodaler Weg« genannte Projekt in Deutschland »nicht befugt« sei, Bischöfe und Gläubige »zur Annahme neuer Formen der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten«. Auch wäre es nicht zulässig, in den Diözesen »neue amtliche Strukturen oder Lehren« einzuführen, bevor auf Ebene der »Universalkirche« der Kurs abgestimmt sei. Die Mitteilung betont die Einheit aus »Weltkirche« und Teilkirchen. Es sei daher »wünschenswert, dass die Vorschläge des Weges der Teilkirchen in Deutschland in den synodalen Prozess, auf dem die Universalkirche unterwegs ist, einfließen mögen«.

Im Rahmen des »Synodalen Weges«, der als Reaktion auf Skandale um sexualisierte Gewalt und deren jahrzehntelange Vertuschung durch den Klerus ins Leben gerufen worden war, bemühen sich reformorientierte Teile der katholischen Kirche in der BRD um eine Stärkung der Position der Frau in der Institution, um ein Mitspracherecht der Basis bei der Besetzung höherer Kirchenämter und letztlich auch um ein Ende des Zölibats. Der Vatikan wiederum ist als Zentrum der katholischen »Weltkirche« darauf bedacht, nationale Reformbestrebungen an der eher kurzen Leine zu halten. Das hatte Papst Franziskus zuletzt in einem am 14. Juni veröffentlichten Interview auf den Punkt gebracht: »Es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland. Wir brauchen nicht zwei von ihnen.«

Eine zweite zu schaffen, das sei gar nicht das Anliegen, erklärte Weisner im jW-Gespräch. Aber es bestehe in Teilen der katholischen Kirche noch immer eine »sublime« Angst vor einem weiteren Schisma. Weisner zufolge gehe es um eine »evangeliumsgerechtere Kirche«. Die tradierten Machtstrukturen fänden sich in den Lehren Jesu eher nicht wieder. Ähnliches schwebt wohl auch der katholischen Fraueninitiative »Maria 2.0 Deutschland« vor. »Jeder Mensch als Ebenbild Gottes – kein hervorgehobener Machtapparat mit der anonymisierten Bezeichnung ›Vatikan‹«, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt. Der deutsche synodale Weg wolle demnach die »eingefahrene kirchliche ›Gleichgültigkeit und Ignoranz‹ aufbrechen«.

Weisner verwies zudem auf die »süffisant« formulierte, gemeinsame Reaktion der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) vom Donnerstag auf die Mitteilung Roms. Darin hatten die Präsidenten des »Synodalen Wegs«, ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp und DBK-Vorsitzender Bischof Georg Bätzing, begrüßt, »dass der Heilige Stuhl noch einmal hervorhebt, wozu wir uns bereits vor dem Beginn des Synodalen Weges 2019 in der Satzung und Geschäftsordnung verpflichtet haben«: eben keinen »Sonderweg« einschlagen zu wollen. Man bemühe sich seit Beginn des Reformvorhabens »um direkte Wege der Kommunikation mit den römischen Stellen«, schrieben Stetter-Karp und Bätzing. Doch: Eine Gesprächseinladung nach Rom habe es bis heute nicht gegeben. Eine »Gesprächsverweigerung« kritisierte auch »Maria 2.0« am Freitag.

Weisner zufolge spielt der vatikanische Nuntius in der BRD, Erzbischof Nikola Eterović, eine hinderliche Rolle. Dessen Aufgabe sei es, »Infos zu transportieren« zwischen den Synodalen und Rom. Dem werde der Nuntius jedoch nicht gerecht, er sei ein »Kommunikationsverhinderer«.

Außerdem gebe es »Störmanöver aus dem In- und Ausland gegen den Synodalen Weg«, kritisierte »Wir sind Kirche«. Dazu erklärte Weisner, dass es »finanzstärkere« und »gut vernetzte« Gegner dieses Vorhabens gebe. Namentlich nannte der »Wir sind Kirche«-Vertreter die Bischöfe von Regensburg und Augsburg, Rudolf Voderholzer und Bertram Meier, sowie den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki als Vertreter der antireformerischen Kräfte.