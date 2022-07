Patt oder Pause?

Alexander Ermochenko/File/REUTERS Zivilisten in den Trümmern der zerstörten Stadt Mariupol (10.4.2022)

Wenn es nach der russischen offiziellen Darstellung geht, dann stehen die ukrainischen Streitkräfte vor dem Zusammenbruch. Nicht nur, dass ihnen durch immer neue russische Präzisionsschläge erhebliche Verluste beigebracht würden – nach den Worten von Generalleutnant Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, jeden Tag einige hundert Gefallene. So in der Nacht zum Freitag beim Angriff auf eine zur Kaserne umfunktionierte Schule in Kramatorsk »bis zu 300« »vernichtete Nationalisten«, am Tag zuvor im Gebiet Odessa angeblich 600 plus 300 bei Mikolajiw – bei solchen Zahlen fragt man sich, woher die Ukraine immer neue Rekruten nimmt. Die hat sie aber offenbar, trotz russischer Meldungen über sich angeblich häufende Desertionen auf ukrainischer Seite. Vor einigen Tagen habe sich im westukrainischen Luzk eine ganze Brigade der Territorialverteidigung kollektiv geweigert, an die Front geschickt zu werden.

Von unabhängiger Seite liegen keine Informationen vor, um diese Behauptungen zu überprüfen. Das tägliche Feuerwerk solcher Erfolgsmeldungen bei gleichzeitig ausbleibender Bewegung an der Front weckt Zweifel, ob solche Berichte mehr sind als Propaganda für die Heimatfront. Aussagen russischer »Militärexperten«, wonach die in der Ukraine kämpfenden russischen Truppen hochmotiviert seien, weil sie auf derselben »Siegesstraße« unterwegs seien wie ihre Großväter vor 80 Jahren, fallen mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Kategorie der patriotischen Lyrik und offenbaren einen Zynismus, der auf seinen Karl Kraus noch wartet.

Dagegen berichten ukrainische und westliche Medien von ernsthaften Personal- und Materialengpässen auf russischer Seite. So zog der britische Geheimdienst aus dem Umstand, dass für den Angriff auf ein ukrainisches Munitionsdepot in einem Gemüselager in Mikolajiw offenbar Raketen eines S-300-Flugabwehrsystems verwendet wurden, den Schluss, dass diese Geschosse nicht nur zweckentfremdet eingesetzt wurden, sondern dass vermutlich der russischen Seite langsam die Präzisionsmunition ausgehe. Das US-Institut »zum Studium des Krieges« (Institute for the Study of War, ISW) referierte am Freitag einen Bericht der ukrainischen Militäraufklärung, wonach Russland inzwischen 55 bis 60 Prozent seiner Präzisionswaffen verschossen habe und wegen der westlichen Technologiesanktionen auf Schwierigkeiten bei der Nachproduktion stoße.

Die Zahlenangaben beiseite gelassen, die genausowenig zu überprüfen sind wie die auf russischer Seite: Dass der Krieg fünf Monate nach seinem Beginn die Arsenale beider Seiten strapaziert hat, ist offenkundig. Die Ukraine bestreitet überhaupt nicht, dass ihr Rufen nach westlichen Waffen nicht nur mit deren unterstellter technischer Überlegenheit zu tun hat, sondern auch damit, dass ihr die aus sowjetischen Zeiten geerbten Vorräte an Panzern, Geschützen und Munition langsam ausgehen. Die NATO räumt ein, dass auch die Arsenale von Waffen sowjetischer Herkunft in ihren osteuropäischen Mitgliedsländern inzwischen leer sind. Bedenken westlicher Militärs, dass der zunehmende Flickenteppich westlicher Ausrüstung aus verschiedenen Ländern auch zu viel Durcheinander bei der Ausbildung an nicht immer kompatiblen Waffensystemen an der Front zu führen drohe, bestätigt die Ukraine indirekt mit dem am Donnerstag in der New York Times zitierten Statement eines ukrainischen Generals, um die Standardisierung der Waffensysteme werde man sich »nach dem Sieg« kümmern.

Wann ein solcher Sieg kommen werde und ob er überhaupt möglich sei, ist eine Frage, die auf seiten der Ukraine und ihrer westlichen Unterstützer mit wachsender Intensität diskutiert wird. Es geht dabei freilich auch darum, wer was will. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat vor kurzem gesagt, er rechne mit einem Erfolg bis zum Winter; aus den USA kommen dagegen Aussagen, der Krieg werde sich mit großer Wahrscheinlichkeit bis ins kommende Jahr hinziehen. Womöglich werde Russland noch vor dem Winter eine Offensive auf Odessa starten. US-Generalstabschef Mark Milley sagte nach einer Mitteilung des Pentagon vor einigen Tagen, es gehe darum, die Ukraine so auszustatten, dass sie einen »Abnutzungskrieg« gegen die »russische Militärmaschinerie« führen könne. Von einem eindeutigen Sieg ist nicht die Rede, eher von einem sich hinziehenden Verschleiß menschlicher und materieller Ressourcen – zwangsläufig auf beiden Seiten.

Ukrainische Militärs verbreiten unterdessen Optimismus: Schon im August könne die langerwartete Gegenoffensive beginnen – ob im Süden, im Gebiet Cherson, oder an anderer Stelle der Front. Ihre westlichen Kollegen haben nach den Äußerungen in der US-Presse einige Skepsis gegenüber diesen Perspektiven und ordneten sie eher ein in das Bestreben der ukrainischen Seite, möglichst schnell möglichst viele westliche Waffen zu bekommen. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow pries den Krieg in seinem Land vor einigen Tagen in einer Veranstaltung des »Atlantic Council« als Gelegenheit für den Westen an, seine Waffensysteme unter »Ernstfallbedingungen« zu testen; von den USA verlangte er insgesamt 100 Raketenwerfer des Typs »Himars«. Einstweilen haben die USA zwölf geliefert, von denen nach russischen Angaben inzwischen vier vernichtet sein sollen. Die Lieferung weiterer acht Systeme durch Washington ist angekündigt. Von 16 oder auch 20 bis 100 bleibt es trotzdem ein weiter Weg.