Schritt Richtung Gleichberechtigung

Soe Zeya Tun/REUTERS Eine Pride-Parade in Bangkok unterstrich die aktuelle Forderung der thailändischen LGBTQ+ Community

Thailand ist auf dem besten Wege, das erste Land Asiens zu werden, das die Beziehungen gleichgeschlechtlicher Paare zumindest weitgehend mit solchen Heterosexueller gleichstellt. Nur das von wenigen Staaten anerkannte Taiwan hat bislang die »Ehe für alle« legalisiert. Unklar ist allerdings noch, ob die Gleichstellung auf allen Ebenen eingeführt wird oder juristisch gewisse Abstufungen bestehen bleiben. Am 15. Juni billigte eine breite Mehrheit der Parlamentsabgeordneten im Königreich gleich mehrere Gesetzentwürfe dazu in erster Lesung. »Das ist ein sehr gutes Zeichen«, kommentierte nach der Abstimmung Chumaporn Taengkliang von der Rainbow Coalition for Marriage Equality. »Es sollte der gleiche Standard für alle Geschlechter gelten, gleich, ob es zivile Verbindung oder Ehe heißt.«

Einer der Entwürfe – in der deutschen Übersetzung Zivile-Partnerschaft-Gesetz – stammt vom Justizministerium und wurde vom Kabinett in die parlamentarischen Beratungen eingebracht. Sein Kern besteht darin, Menschen, die mit dem gleichen Geschlecht geboren wurden und mindestens 17 Jahre alt sind (wobei mindestens einer die thailändische Staatsangehörigkeit haben muss), eine eingetragene Partnerschaft zu ermöglichen. Jüngere brauchen dafür die Zustimmung der Eltern oder eines Gerichts. Der Gesetzentwurf erstreckt sich auch auf Fragen von Vermögensaufteilung, Scheidung, Adoption und Erbrecht, bei denen die Partnerschaften de facto der Ehe gleichgestellt werden. Unterschiede verbleiben aber noch bei der Besteuerung, beim Anspruch auf bestimmte staatliche Leistungen oder Vergünstigungen, die nur Ehepartnern gewährt werden. Weitgehend deckungsgleich ist ein anderer Entwurf, den die zur Regierungskoalition gehörende Demokratische Partei (DP) vorgelegt hat und der in erster Lesung ebenfalls die notwendige Mehrheit erhielt.

Die liberale Move Forward Party, zweitstärkste Kraft des Oppositionslagers, wiederum will mit dem von ihr eingebrachten Entwurf »Ehegleichheitsgesetz« die bestehende Gesetzgebung einfach so umformen, dass die Ehe völlig unabhängig vom Geschlecht für alle gelten soll, die diesen Status wollen. Dazu sollen neutrale Bezeichnungen wie »Person« oder »Partner« verwendet werden.

Zwar gibt es aus den vier vornehmlich islamisch geprägten Provinzen ganz im Süden – Songkhla, Pattani, Yala und Narathiwat – heftige Gegenwehr gegen jede Reform des Status quo. Generell scheint Thailand aber bereit für den Schritt. Das Land, seit Jahrhunderten vom Buddhismus dominiert, galt im Vergleich mit anderen asiatischen Staaten schon bisher als relativ offen gegenüber LGBT-Personen. So haben Schönheitswettbewerbe für transgeschlechtliche Personen eine teils jahrzehntelange Tradition, auch das Zusammenleben nichtheterosexueller Paare wird zumeist toleriert, explizite Diskriminierung im Berufsleben ist seltener als anderswo. In einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs aus dem vergangenen Jahr wurde zwar die bisherige Ehegesetzgebung für verfassungsgemäß erklärt, gleichwohl unterschwellig zur jetzt angestrebten Reform gemahnt.

Nur wenige Tage vor der Parlamentssitzung fand in Bangkok erstmals eine Prideparade statt. Die LGBT-Community will das Momentum für sich nutzen, noch stärker in die Öffentlichkeit zu treten. Denn hinter der liberalen Fassade ist die thailändische Gesellschaft in großen Teilen weiter konservativ. Ein wichtiger ergänzender Vorstoß war deshalb bereits Mitte 2020 ein vom Sozialministerium initiiertes Abkommen von 39 staatlichen Behörden, Bildungseinrichtungen und großen Firmen, das unter anderem Studierenden und Beschäftigten das Recht einräumt, sich frei nach ihrer Genderidentität zu kleiden. Zugleich soll es Geschlechter- und sexuelle Diskriminierung in Bewerbungsverfahren und bei Beförderungen ausschließen sowie insgesamt ein LGBT-freundliches Miteinander garantieren.