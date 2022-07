Nachschlag: Uffz-uffz-uffz

Federico Gambarini/dpa Loveparade-Prozess im Januar 2019, Gerichtsaal vor der Verhandlung

Gott ist groß. Man kann ihm durch viele Drogen näherkommen. Sein Name ist Techno. Die Idee ist nicht tot. Erst neulich hat Dr. Motte eine Technoparade mit 25.000 Teilnehmern durch den Tiergarten angemeldet, Hunderttausende kamen. Vom Sommer vor zwölf Jahren war kaum noch die Rede. Tempi Passati. Nach der Loveparade am 24. Juli 2010 schien der Massenrave erledigt. 21 Tote, 652 Verletzte. »In Duisburg im Tunnel« – gequält erinnerten die Goldenen Zitronen 2013 auf dem Album »Who’s Bad« daran. Vier Jahre später, im Dezember 2017, begann der Prozess, den die WDR-Doku begleitet. Mit Riesenaufwand: 184 Sitzungstage in zweieinhalb Jahren, 3.500 Protokollseiten, 250 Stunden Dreh- und Archivmaterial. Am Ende wird niemand verurteilt, erst recht nicht der »windige, findige Fitnessmogul« oder der »Provinzbürgermeister« aus dem Zitronensong. Tot war die Idee in dem Song lange vor jener »Kirmesparade, in postindustrieller Brache, dem Stadtbild entzogen« – »anstatt die Stadt sich zu nehmen, ohne zu fragen«. (xre)