Morgen vielleicht

Frank Wierke Vielleicht doch eine winzige Prise Ironie? Michael Girke von Jetzt!

Die Ironie ist vorbei, das musste Michael Girke nicht erst von der britischen Band Pulp lernen. Die Texte des in Herford geborenen Gitarristen, Sängers und Songschreibers zeichneten sich schon immer durch größtmögliche Klarheit und Offenheit aus. Punksozialisierten Hörern konnten Stücke wie »Ein Lied, in dem alle Fiesen sterben« ironisch vorkommen – eben weil sie so ernst gemeint waren.

1984 gründete Michael Girke die Band Jetzt!, die in wechselnder Besetzung drei Jahre lang aktiv war und bis 1989 als Girkes Soloprojekt existierte. Jetzt! wandelten auf den musikalischen Spuren von The Wedding ­Present, ­Aztec Camera und The Jam/Style ­Council, gelten mit ihrem gleichermaßen anspruchsvollen wie uneitlen Ansatz als direkte Vorläufer der Hamburger Schule. Außerdem gehört Girke zu den Mitbegründern des Bad Salzufler Labels Fast Weltweit, aber im Gegensatz zu Bernd Begemann, Frank Spilker (von den Sternen) oder Bernadette La Hengst legte Girke seine Karriere Ende der 80er erst mal ad acta.

Sein Name tauchte wieder auf, als Blumfeld den Jetzt!-Song »Kommst du mit in den Alltag« coverten, der zu einer der beliebtesten Blumfeld-Aufnahmen wurde. Doch es sollte noch einige Jahre dauern, bis Jetzt! ihren verdienten Platz im deutschsprachigen Pop erhielten: 2017 veröffentlichte das Hamburger Label Tapete die retrospektive Compilation »Liebe in großen Städten (1984–1988)«. Ermuntert von der durchweg positiven Resonanz ging Girke ins Studio, um 2019 das erste reguläre Jetzt!-Album »Wie es war« aufzunehmen. Und jetzt (ha!) scheint der Stein ins Rollen gekommen zu sein, denn vor kurzem brachte Michael Girke eine neue Platte heraus: »Können Lieder Freunde sein?« heißt sie, und auch auf diesem Album sind Songs, die Leute, die sich für cool halten, vor emotionale Herausforderungen stellen. »Was zählt, bist du / Und der Weg dahin«, singt Girke zu freundlich treibendem Gitarrensound, in einem anderen Stück gesteht er, dass er lieber andere Menschen tot sähe als die gestorbenen Freundinnen und Freunde, mit denen er Zwiesprache hält, oder schnuppert in »Es fällt schwer, dich nicht zu mögen« den Duft einer bewunderten Person.

Doch anders als der notorische Jochen Distelmeyer (von Blumfeld) wird Girke auf seine älteren Tage nicht anbiedernd, sondern weiß, wann es gut ist, und singt das »Lob der Distanz«, so der letzte Song des Albums. Girke ist vorsichtig und reflektiert, wünscht sich intensiven Austausch in der Partnerschaft (»Ich will nicht allein in meinem Kopf sein«), zitiert Hannah Arendt, widmet Rosa Luxemburg ein Lied – und ist ein Meister des verhaltenen Optimismus: »Heute nicht, aber morgen wird alles gut«, singt er, zündet in Zeiten wie diesen ein kleines, dafür vertrauenswürdiges Flämmchen der Hoffnung. Wie schnell es verlöschen kann, zeigt Girke im bedrückenden »Im alten Berlin«, mehr Hörspiel als Song: Die freigeistigen 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts werden von den künftigen Dämonen vertrieben.

Beinah wie Agitprop dagegen wirkt das aufrührerische »Tanz den Widerstand«, in dem Girke auf seine musikalischen Wurzeln im Northern Soul verweist und zu dem man ordentlich das Tanzbein schwingen kann, wie auch zum Sixties-Beat-Stomper »Lass uns ein Gespräch sein«. Überhaupt verlässt sich Girke nicht allein aufs gesungen-gesprochene Wort: Stilistisch ist einiges los auf dieser Platte, von Country bis Chanson reichen die Einflüsse und Verweise – und dass der Titelsong ein bisschen nach Kirchentag und Lagerfeuer klingt, ist vielleicht doch die winzige Prise Ironie, die sich Girke gönnt.