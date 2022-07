Im Angriffsmodus

Nicolas Armer/dpa Gute Zusammenarbeit betont: CDU-Chef Merz und CSU-Landesgruppenvorsitzender Dobrindt (Bad Staffelstein, 21.7.2022)

Im bayerischen Kloster Banz ging am Donnerstag die Sommerklausur der CSU-Landesgruppe zu Ende. Beherrschendes Thema des Treffens der CSU-Bundestagsabgeordneten war die gegenwärtige Energiesituation. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder suchte derweil den Schulterschluss mit CDU-Chef Friedrich Merz und dem Landesgruppenchef der CSU, Alexander Dobrindt. Schließlich sei die Zusammenarbeit von CDU und CSU nicht immer so gut wie jetzt gewesen, betonte Merz bei der Abschlusskonferenz.

Beide Unionsparteien üben harsche Kritik an der Ampelkoalition. Aus Bayern tönt seit Wochen, dass der Süden des Landes nicht benachteiligt werden dürfe. Angesichts eines möglichen Gasmangels im Winter forderte Parteichef Söder einen Ausgleich zwischen den Bundesländern. Parteikollege Dobrindt warnte vor einer enormen Belastung der deutschen Wirtschaft, für den Fall, dass Bayern von der Gasversorgung abgehängt würde. Dass die Energiesituation in Bayern problematischer ist als im Rest des Landes, hängt auch mit der CSU-Politik der vergangenen Jahre zusammen. Klimaschützer werfen der bayerischen Regierung vor, durch die sogenannte 10-H-Regel über den Mindestabstand von Windrädern den Windkraftausbau faktisch verhindert zu haben ebenso wie den Bau ausreichender Stromtrassen von Norden nach Süden.

Landesgruppenchef Dobrindt nutzte die Kritik in der Energiedebatte für ein Plädoyer nach längeren Laufzeiten der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke, die planmäßig zum Jahresende abgeschaltet werden sollen. Während Experten dies für unrealistisch halten, zeigt sich die Ampel zunehmend offen hierfür. Auch Söder sprach sich für längere Laufzeiten aus und kritisierte die noch zögerliche Haltung der Bundesregierung als »ideologisch« motiviert. In der eigenen Absage an ein Tempolimit, das nach Ansicht von Umweltschutzorganisationen einen schnellen Beitrag zu Energieeinsparungen leisten könne, erkennt Söder dagegen keine parteipolitische Ideologie.

Statt Ad-Hoc-Maßnahmen wie ein generelles Tempolimit einzuführen oder energieintensive Unternehmen zum Klimaschutz zu zwingen, beschränkt sich das Thema Energiesparen bei der CSU eher auf Wirtschaftsförderung durch eine Abwrackprämie für »Energiefresser«. So könne sich Dobrindt Prämien für alte Haushaltsgeräte vorstellen. Diesen Vorschlag kritisierte der Generalsekretär der Bayern-SPD, Arif Tasdelen, prompt als »unverschämt«. Über soziale Medien wies er darauf hin, die CSU habe ein »soziales Klimaschutzgesetz« mit einer solchen Kaufprämie mehrfach abgelehnt.

Vielfach setzt die CSU auf Angriffsmodus gegen die regierende Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), etwa bezüglich des geplanten Bürgergeldes durch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), wie sich Merz und Dobrindt auf der Abschlusspressekonferenz äußerten. Die frühere Bundesregierungsbeteiligung der CSU sieht Dobrindt dabei wenig selbstkritisch. Die jetzige Situation sei nicht die Folge von 16 Jahren Merkel-Politik, sondern allein in den sieben Monaten der Ampelkoalition entstanden. Diese, so Dobrindt weiter, sei ein »linkes Projekt mit Unterstützung der FDP«.

Sicherheitspolitisch positionierten sich die CSU-Abgeordneten klar in Richtung einer weiteren Erhöhung der Rüstungsausgaben sowie einer Stärkung von Bundeswehr und NATO. Angesichts der Forderung, die »Schuldenbremse« ab dem kommenden Jahr wieder einzuhalten, bleibt die Frage, an welchen Stellen dann gespart werden soll, um die geforderten Militärausgaben sowie eine wettbewerbsfähige Unternehmenssteuer zu kompensieren.

Die nach Berlin gerichtete Kritik ist für Söder eine willkommene Ablenkung von der eigenen Regierungspolitik im Freistaat. Im kommenden Jahr finden die Landtagswahlen im größten Flächenland statt. Söder hatte in den vergangenen Monaten mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Hinzu kommt der schwelende Konflikt in der Koalition mit den Freien Wählern. Auch die kürzlich bekanntgewordene Kostensteigerung bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München bringt Söder in Bedrängnis. Medienberichten zufolge soll der Ministerpräsident bereits seit Ende 2020 davon gewusst haben. Die Landtagsopposition fordert diesbezüglich Aufklärung.