Ziel: Dominanz brechen

Iranian Supreme Leaders Office/IMAGO/ZUMA Wire Inniger Händedruck: Wladimir Putin mit Ajatollah Ali Khamenei (Mitte)

Die Symbolik war stark, und das war natürlich gewollt. Als Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag zum Dreiergipfel mit seinen Amtskollegen aus Iran und der Türkei in Teheran eintraf, da wurde er nicht nur vom iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, sondern auch vom obersten religiösen Führer, Ajatollah Ali Khamenei, persönlich empfangen. Khamenei hatte nur lobende Worte für Putin parat; das Foto, auf dem der russische Präsident seine Hand eng umschloss, ging um die Welt. »Bei den meisten Themen sind unsere Positionen nahe beieinander oder identisch«, erklärte anschließend Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow. Der russische Botschafter in Iran, Lewan Dschagarjan, äußerte sogar, Moskau und Teheran befänden sich in einer gemeinsamen »Festung«.

Eins verbindet die Regierungen Irans, Russlands und der Türkei, jener drei Länder, deren Staatschefs sich am Dienstag in Teheran trafen: Sie wünschen – je früher, desto besser – ein Ende der bröckelnden westlichen Dominanz. Dafür haben sie durchaus unterschiedliche Motive. Die Türkei ist unter Recep Tayyip Erdogan wirtschaftlich und politisch erstarkt, sie legt es darauf an, ihren Status einer stets weiter ausgreifenden Regionalmacht zu festigen, gerne auf Kosten des Westens. Dabei bleibt sie NATO-Mitglied, nimmt sich das jeweils Nützliche aus beiden Welten. In einer durchaus anderen Lage befinden sich Russland und Iran: Der Westen versucht, sie mit knallharten Sanktionen zu erdrosseln. Anders als die Türkei haben sie kaum eine andere Wahl, als sich so eng wie möglich gegen ihren gemeinsamen Feind zu verbünden.

Darum mühten sich Putin und Raisi denn auch am Dienstag in Teheran. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind alles andere als spannungsfrei. Vor allem Russland verletzt immer wieder iranische Interessen. So hat es etwa im März in den Nuklearverhandlungen mit Iran plötzlich gebremst: Die Vereinigten Staaten hatten auf einmal starkes Interesse an einer Einigung, um iranisches Erdöl wieder im großen Stil auf den Weltmarkt zu bringen und so ein möglichst umfassendes Ölembargo gegen Russland zu ermöglichen. Moskau verzögerte die Gespräche mit neuen Einwänden. Im Mai zeigte sich, dass Russlands stark verbilligte Erdöllieferungen nach China und Indien einen wenig beachteten Verlierer hatten: Teheran konnte mit der Preissenkung nicht mithalten und musste seine Ölexporte nach China deutlich reduzieren. Und: Ohne die stillschweigende russische Billigung wären Israels Luftangriffe auf Stellungen proiranischer Milizen in Syrien kaum möglich.

Moskau und Teheran sind nun bemüht, ihre Kooperation auf festere Füße zu stellen. Dazu unterzeichneten Gasprom und die National Iranian Oil Company (NIOC) am Dienstag eine Absichtserklärung, die die beiden Rohstoffmächte an ihrer ökonomischen Basis enger miteinander verbindet. Gasprom wird der NIOC bei der Ausbeutung von zwei gewaltigen Gasfeldern, Kisch und North Pars, und von sechs Ölfeldern helfen. Die NIOC ist darauf angewiesen, da ihr sanktionsbedingt der Zugang zur erforderlichen westlichen Technologie fehlt. Zudem will Gasprom den Iran bei der Fertigstellung von Flüssiggasanlagen unterstützen. Für den russischen Konzern ist das Geschäft höchst vorteilhaft: Es bietet ihm ein wenig Ersatz für seine dramatischen Verluste in Europa – immerhin werden sie auf fette 40 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Weitere Vorstöße gab es gegen den US-Dollar und seine Stellung als globale Leitwährung. »Der US-Dollar sollte schrittweise aus dem globalen Handel genommen werden«, forderte Khamenei am Dienstag. Putin bestätigte, er habe mit der iranischen Seite Pläne besprochen, künftig den bilateralen Handel nicht mehr mit dem US-Dollar, sondern in den nationalen Währungen abzuwickeln. Ein solches Vorhaben diskutierte Putin auch mit Erdogan. Demnach planen Moskau und Ankara, für den Handel mit Öl und Gas die türkische Lira zu nutzen. Moskau würde sie für Energielieferungen kassieren und sie seinerseits für Importe aus der Türkei ausgeben. Die Pläne sind alles andere als isoliert: China und Russland sowie Russland und Indien haben längst begonnen, im Handel miteinander auf den US-Dollar zu verzichten.

Auch Iran und die Türkei wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen intensivieren. Bei einem Handelsvolumen von zur Zeit 7,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr gebe es noch viel Luft nach oben, erklärte Erdogan am Dienstag nach seinem Treffen mit Khamenei: 30 Milliarden US-Dollar jährlich sollten locker möglich sein. Dazu biete sich an, enger bei Öl und Gas zu kooperieren. Ankara bezieht schon jetzt rund zehn Prozent seines Erdgasverbrauchs aus Iran; rund ein Drittel seines Imports kommt allerdings aus Russland. Größere Einfuhren aus Iran würden die Abhängigkeit der Türkei von Russland reduzieren.

Beim Treffen zwischen Putin und Erdogan stand am Dienstag vor allem der Getreideexport aus der Ukraine auf dem Programm; beim Dreiergipfel mit Raisi ging es insbesondere um die türkischen Pläne für eine erneute Invasion in Nordsyrien. Erdogan holte sich gleich mehrere Abfuhren. Khamenei hatte bereits offiziell erklärt, er halte es für »sehr wichtig«, Syriens territoriale Integrität zu wahren: »Jeder militärische Angriff in Nordsyrien« werde »definitiv die Türkei, Syrien und die ganze Region beschädigen und Terroristen nützen«. Ein wenig vorsichtiger, in der Sache aber klar, sprach sich auch Putin gegen die Invasionspläne aus. Sein Wort hat in diesem Fall Gewicht: Russland kontrolliert Teile des Luftraums, den die Türkei bei ihrer Invasion nutzen will. Gibt Moskau nicht doch noch grünes Licht, könnte Ankara nur noch hoch pokern und darauf setzen, dass Russland sich zur Zeit wohl kaum militärische Schritte gegen die türkische Luftwaffe leisten könnte. Das gemeinsame Ziel, der westlichen Dominanz ein Ende zu setzen, verträgt eine Menge innerer Differenzen.