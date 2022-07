Schlecht recherchiert und diffamierend

Matthias Reichelt/imago images Von der bürgerlichen Press an den Pranger gestellt: Emily Dische-Becker (Berlin, 28.8.2014)

Am Wochenende musste Sabine Schormann ihren Platz als Generaldirektorin der Documenta räumen. Nun steht die Kuratorin Emily Dische-Becker am Pranger der bürgerlichen Presse. Sie sei als Antisemitismusberaterin im Vorfeld der Kunstausstellung völlig ungeeignet gewesen. Ihre »Vergangenheit spricht nicht für Neutralität«, stellte beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Sonntag in ihrer Onlineausgabe kategorisch fest.

»Dubiose Documenta-Beraterin: Schreiben in Hizbullah-Nähe« verpasste die FAZ dem Artikel eine knackige Überschrift. Zum »Markenkern« der Hisbollah gehöre »bekanntermaßen der Hass auf Israel, die Kader der Hizbullah ergehen sich regelmäßig in Vernichtungsphantasien«, schreibt Autorin Lena Bopp und impliziert, Emily Dische-Becker denke ähnlich. Doch nichts könnte falscher sein als dieser hanebüchene Verdacht.

Dische-Becker wohnte von 2005 bis 2012 als freie Autorin und Kulturmanagerin in Beirut. Als die Berlinerin in den Libanon übersiedelte, war sie eine 23 Jahre alte, ambitionierte Journalistin. Sie war erst wenige Monate in Beirut, da begann im Sommer 2006 ein 33 Tage dauernder Krieg zwischen Israel und der Hisbollah. Dische-Becker schrieb in jener Zeit für das Hamburger Magazin Der Spiegel einen Artikel über den Alltag der Menschen in Beirut sowie eine lange Reportage für Die Zeit. FAZ-Autorin Bopp erwähnt diese beiden Arbeiten mit keiner Silbe. Sie würden auch schlecht in das Bild passen, das sie von Dische-Becker zeichnen möchte.

»Die FAZ fährt gerade ein Kampagne gegen mich, weil ich vor mehreren Jahren zu der libanesischen Tageszeitung Al Akhbar – vor allem deren englischen Plattform – beigetragen habe, was ich nie verheimlicht habe«, wehrte sich Dische-Becker am Sonntag auf Twitter. Al Akhbar war damals »eine von mehreren prominenten linken libanesischen Journalisten frischgegründete Zeitung. Antiimperialistisch, aber kritisch gegen alle Parteien, was es sonst nicht gab«, erklärt Dische-Becker auf Twitter. Al Akhbar packte jedes heiße Eisen an, setzte sich für Frauenrechte ein und berichtete urteilsfrei über Homosexualität. Die Zeitung galt seinerzeit als das vielleicht aufregendste Medienprojekt im Mittleren Osten.

»Kurioserweise sind Texte von Emily Dische-Becker für Al Akhbar im Internet kaum zu finden«, wundert sich die FAZ. Was daran kurios sein soll, wenn das Internet, das bekanntlich nichts vergisst, nur einen Artikel ausspuckt, bleibt das Geheimnis der FAZ. Dabei ist die Erklärung naheliegend: »Ich habe für die Al-Akhbar einen einzigen Artikel als Koautorin geschrieben, im Jahr 2006«, löst Dische-Becker den »kuriosen« Umstand auf.

Al Akhbar entwickelte sich mit der Zeit nach internen Machtkämpfen in der Redaktion zu einem Sprachrohr der Hisbollah. »Das habe ich damals mit großer Sorge und noch größerer Abneigung beobachtet und beendete meine Arbeit mit der Zeitung im Jahr 2012«, schrieb Dische-Becker auf Twitter. »Jetzt behauptet die FAZ (…) ich wäre bis 2015 ›editor at large‹ dort gewesen. Das stimmt nicht.«

Dass sie Al Akhbar nicht früher den Rücken kehrte, hing damit zusammen, dass die Zeitung ab 2010 zwei Jahre lang an Wikileaks beteiligt war. »Es war DER arabisch-sprachige Partner für Wikileaks. Ich arbeitete damals mit Wikileaks als Researcherin auf Leaks, die mit der arabisch-sprachigen Welt zu tun hatten«, so Dische-Becker. »Meine Mitarbeit an dem Wikileaks-Projekt wollte ich damals nicht öffentlich machen, daher hieß ich da ›editor at large‹ (freie Redakteurin). Aus, ich hoffe, einleuchtenden Gründen …«.

Alles zusammengenommen ist es also nicht haltbar, Emily Dische-Becker eine ideologische Nähe zur Hisbollah zu unterstellen. Ihr aus der Mitarbeit bei Al Akhbar, die über zehn Jahre zurückliegt, einen Strick drehen zu wollen, ist tendenziös und spricht nicht für journalistische Objektivität.