Feindbild Russland

Marko Djurica/REUTERS Kampftruppe und faschistisches Netzwerk: Soldaten des Azow-Battalions in der Ostukraine (19.3.2015)

Der Ukraine-Krieg überschattet im bürgerlichen Diskurs bis heute die zahlreichen anderen »bewaffneten Konflikte« auf der Welt. Auch wegen der besonderen Rolle, die Faschisten in diesem Krieg spielen, dürfte die Redaktion des Antifaschistischen Infoblattes für die vorliegende 135. Ausgabe das Thema zum Schwerpunkt gewählt haben. Nicht weniger als 13 Beiträge finden sich in dem wie immer 67seitigen Heft – auf 33 Seiten, nahezu die Hälfte des zur Verfügung stehenden Platzes.

Zunächst das Naheliegende: die Neonazis in den ukrainischen Kampfverbänden. »In kaum einem anderen Krieg der letzten Dekaden mischen so viele Personen aus der extremen Rechten mit«, heißt es im ersten Beitrag. Das faschistische »Asow«-Netzwerk habe sich durch personelle Veränderungen der jüngsten Zeit keineswegs entpolitisiert. Dennoch scheine eine »politische Mäßigung« durch die Einverleibung in die Nationalgarde »begünstigt worden zu sein«. Der Punkt sei allerdings weniger, welche politischen Ambitionen verfolgt würden. »Tatsächlich verstörend« sei vielmehr, »die Flut an Waffen, Munition und Kriegsgerät, welches auch durch die Hände von Neonazis« gereicht werde.

Einer Verharmlosung der Rolle von Faschisten auf der ukrainischen Seite des Krieges wird dennoch Raum gegeben. Das als »antiautoritäres Freiwilligennetzwerk« vorgestellte Projekt »Operation Solidarity« organisiere Unterstützung für »alle fortschrittlichen Kräfte«, darunter auch militärische Ausrüstung für die »Kämpfenden der Territorialen Verteidigung«. Eine Zusammenarbeit mit rechten Gruppen schließt Interviewpartner Denis aus – und spielt deren Rolle im Krieg explizit herunter. So gebe es mehr als 300.000 Angehörige der Streitkräfte, »und nur ein Bruchteil von ihnen gehört der extremen Rechten an«. Informativer sind da unter anderem die Beiträge über die extreme Rechte in Russland und den dort wieder aufflammenden Nationalchauvinismus. Volkmar Wölk fokussiert auf den wohl im Kreml auf offene Ohren stoßenden Vordenker Alexander Dugin. Lara Schultz befasst sich mehr mit einzelnen Parteien sowie der berüchtigten Söldnertruppe »Gruppe Wagner«.

Robert Fietzkes Beitrag über die »Zwei-Klassen-Solidarität« der EU-Regierungen gegenüber Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine legt den Finger in eine wichtige Wunde. So wende die BRD die EU-Richtlinie zur Gewährung vorübergehenden Schutzes nicht auf Menschen an, die ohne ukrainische Staatsbürgerschaft mit befristetem Aufenthaltsrecht in dem Land lebten, arbeiteten oder studierten. Erwähnenswert ist schließlich der Debattenbeitrag des Bündnisses »Irgendwo in Deutschland« zur Diskussion »Antifa zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU«. Zwar müssten Betroffene rechter Gewalt unbedingt Gehör finden und dürften nicht an den Rand gedrängt werden, so der Tenor. Dennoch bleibe »die Auseinandersetzung mit Täter*innenschaft und vor allem den Ermöglichungsstrukturen rechten Terrors (…) essentiell«.