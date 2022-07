Nachschlag: Umnachtung

Cinema Publishers Collection/imago Der Fledermausmann wird zum schwarzen Vorhang, der über die Szenerie der Stadt fällt

Der Held (die Fledermaus) und die Stadt (der Moloch). Die Fledermaus gibt eine nächtliche Existenzweise vor, in der man die Straßenschluchten nicht mehr durchstreift, sondern durchflattert. Plötzlich ist man selbst der schwarze Vorhang, den man jederzeit über die Szenerie der Stadt fallen lassen kann: blinde Allmacht. Anders gesagt, das Superheldengenre überträgt den Mythos der Stadt in den Text des Wahns. Jeder geprüften Seele ihre Verschwörungsphantasie vom LSD im Trinkwasser, vom Gaskrieg, vom terroristischen Anschlag: Gas im U-Bahntunnel. All diese Szenarien werden nacheinander ausgespielt. Schließlich sagt der Superschurke zu Batman, nachdem er ausführlich über die Vorteile des Theatralischen, historische Verschwörungszyklen und die Waffen der Ökonomie doziert hat: »Verzeihung, ich habe nur wenig Zeit und immerhin eine Stadt zu zerstören. Lasst uns das Wort verkünden. Und das Wort heißt: Panik.« Und die Stadt öffnet die Tore ihrer Asyle, während Batman darüber wacht, dass sie gefüllt bleiben. (aha)