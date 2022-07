Rotlicht: Republikschutzgesetz

Photo12/IMAGO Infolge des Attentats auf Walther Rathenau wurde das Republikschutzgesetz erlassen (Tatort in Berlin, 1922)

Das Entsetzen war parteiübergreifend. Die Ermordung von Außenminister Walther Rathenau durch Attentäter aus dem Umfeld der rechten, antisemitischen Organisation Consul am 24. Juni 1922 führte auch bürgerlichen Politikern eindringlich vor Augen, von wo Gefahr drohte. In einer berühmten Reichstagsrede ließ Reichskanzler Joseph Wirth (Zentrumspartei) verlauten, der Feind stehe rechts. Schnelle Reaktionen waren jetzt angesagt – zumal KPD, SPD und USPD Massenproteste organisierten, die die Regierung unter Druck setzten, gegen rechte Umtriebe vorzugehen. Im »Berliner Abkommen« hielten die Arbeiterparteien ihre Forderungen fest, darunter das Verbot aller monarchistischen und republikfeindlichen Vereinigungen. Dass die bürgerlichen Parteien darauf Anfang Juli nicht eingingen, war kein gutes Vorzeichen.

Am 18. Juli beschloss der Reichstag dann das fünf Tage später in Kraft tretende »Gesetz zum Schutze der Republik«. Die SPD, die sich geweigert hatte, die Arbeiterproteste bis zum Generalstreik mitzutragen, war umgefallen und unterstützte das von den bürgerlichen Parteien formulierte Gesetz. Die Kommunisten dagegen sahen klaren Auges, dass es auch dem juristischen Vorgehen gegen die politische Linke dienen konnte. »Das Gesetz zum Schutze der Republik wird in der Hand der monarchistischen Bürokratie eine scharfe Waffe gegen das Proletariat werden«, prophezeite die KPD in einem Aufruf – und sollte recht behalten.

Zwar waren seine Paragraphen formal gegen jeden Versuch gerichtet, die Republik zu stürzen oder ihre politischen Repräsentanten anzugreifen, doch wurden die neun Richter des dafür neu geschaffenen Staatsgerichtshofs (dessen Einrichtung einen Verstoß gegen die Verfassung der Weimarer Republik darstellte) vom Reichspräsidenten ernannt. Seitdem dieser Hindenburg hieß, dominierten dort pensionierte Richter aus der Kaiserzeit. Dementsprechend wurde das Gesetz ausgelegt. Zwar wurden auch rechte Vereine und Verbände verboten, doch wenn es um Einzelpersonen ging, kam das Republikschutzgesetz statt gegen rechte Putschisten und Mörder fast ausschließlich gegen Kommunisten zur Anwendung, dabei auch für Lappalien wie dem Vertrieb marxistischer Literatur.

Ohnehin war inmitten des föderalen Reichs Gesetz nicht gleich Gesetz. Die »Ordnungszelle Bayern« verfügte zunächst eine eigene Verordnung, die allein das bayerische Volksgericht für zuständig erklärte. Im August 1922 schlossen Berlin und München einen faulen Kompromiss. Wie weitreichend die Zugeständnisse des Reiches waren, zeigte der Hitler-Ludendorff-Putsch im November 1923. Obwohl der Naziaufstand auf einen Sturz der Reichsregierung gezielt hatte, wurde den Protagonisten der Prozess nach Absprachen nicht vor dem Staatsgerichtshof, sondern in der bayerischen Landeshauptstadt gemacht. Nach Paragraph 9 des Republikschutzgesetzes hätte der Österreicher Adolf Hitler zudem abgeschoben werden müssen, doch das Volksgericht München bestimmte kurzerhand, der Delinquent denke und fühle so deutsch, dass die Vorschrift auf ihn keine Anwendung habe. Die Kombination aus deutschem Föderalismus und genereller Nachsicht gegenüber den Rechten hatte das Gesetz faktisch ausgehebelt. Sieben Jahre nach dem Inkrafttreten lief es von selbst aus.

Im März 1930 verabschiedete der Reichstag zwar eine neue Fassung, doch war das Zweite Republikschutzgesetz noch mal deutlich kürzer befristet. Schon am 31. Dezember 1932 sollte es wieder auslaufen. Nicht einmal diese Frist wurde erfüllt: Fast schon demonstrativ setzte Hindenburg es zehn Tage vorher außer Kraft und eine eigene »Verordnung zur Erhaltung des inneren Friedens« an seine Stelle. Etwas mehr als einen Monat später übergab er dann die Macht an genau den Faschisten, den der Staatsgerichtshof gut neun Jahre zuvor nicht belangt hatte.