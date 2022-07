Weg vom Provinzialismus

Bayerische Staatsbibliothek München, Ana 372 Ethnologin, Fotografin, Dichterin, Gastgeberin und Motorradfahrerin: Ilse Schneider-Lengyel

Über die Autorenvereinigung Gruppe 47 gibt es nicht umsonst eine Vielzahl von Studien, hatte die Gruppe doch maßgeblichen Einfluss auf das literarische Leben der Bundesrepublik. Nun widmet sich eine Ausstellung in der Augsburger Universitätsbibliothek unter dem Titel »Frau Dichter*in und die Gruppe 47. Literarische Aufbrüche in der Nachkriegszeit« dem literarischen Umfeld dreier Aufbrüche des Jahres 1947, in deren Folge sich die Gruppe 47 um Hans Werner Richter überhaupt bildete.

Eins zu zehn

Initiiert von dem Frankfurter Historikerpaar Heike Drummer und Alfons Maria Arns, die als Kuratoren der Ausstellung und Autoren eines begleitenden Katalogs fungieren, rücken in Vitrinen, auf Roll-Ups und auf Tafeln Abdrucke von Schriftstücken, Texten und Fotos jener literarischen Aufbrüche in den Fokus, die mit den Orten Altenbeuern, Schwangau und Herrlingen verbunden sind. Gleichzeitig gedenken die Ausstellungsmacher der Frauen aus den unmittelbaren Anfängen der Gruppe 47, denen in der männlich dominierten Historiographie bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Besonderes Augenmerk erfährt im Rahmen der Schau das Leben und Werk der aus dem französischen Exil zurückgekehrten Ethnologin, Fotografin und Dichterin Ilse Schneider-Lengyel. Sie stellte ihr Haus am Bannwaldsee als Tagungsort für das Treffen im September 1947 zur Verfügung. Es sollte die Geburtsstunde der literarischen Werkstatt »Gruppe 47« sein.

Schneider-Lengyel war nicht nur Gastgeberin und mit Alfred Andersch und Hans Werner Richter befreundet, sie gehörte auch zu jenen, die an die gesellschaftliche Verantwortung der Dichter appellierte, schonungslos anzuklagen: »Eine Handvoll Gesindel regierte die Welt.« Und sie gehörte zu jenen, die Eigenes vorlasen, sich der Kritik der Anwesenden stellten und im Laufe des Bestehens der Gruppe 47 zu den wenigen eingeladenen Autorinnen zählten. Insgesamt waren es lediglich 19 Autorinnen gegenüber 190 Autoren.

Ihre Wurzeln hat die Gruppe 47 in der politischen Publizistik, wie die Schautafel »Vom Bild zum Wort« vermittelt. Ursprünglich war die Zusammenkunft als Redaktionskonferenz für eine neue literarische Zeitschrift geplant. Etwa ein halbes Jahr zuvor versammelten sich Mitarbeiter der damals wirkungsvollsten politisch-literarischen Zeitschrift Der Ruf auf dem Gut der Gräfin Degenfeld in Altenbeuern, um ein unabhängiges Publikationsorgan der jungen Generation zu gründen. Wegen allzu großer publizistischer Unabhängigkeit waren sie von der US-amerikanischen Besatzungsmacht entlassen worden und wollten nunmehr einen Ort schaffen, an dem »wir unsere Arbeiten vorlegen«, an dem »wir diskutieren können«. Nicht weniger als die Erneuerung der Literatur war der Plan – weg vom vorherrschenden »Provinzialismus« hin zu einem »kritischen Realismus«. Wolfgang Bächler, Maria und Heinz Friedrich, Toni und Hans Werner Richter, Ilse Schneider-Lengyel und Freia von Wühlisch – sie alle hatten bereits für den Ruf geschrieben – trafen sich im Allgäu, um das erste Heft der neuen Zeitschrift vorzubereiten.

Zwei Wochen nach dem Treffen schrieb Hans Werner Richter an Heinz Friedrich: »Aus der Tagung in Bannwaldsee hat sich nun folgendes ergeben: Wir haben uns sozusagen als literarische Gruppe konsolidiert.« Bereits zwei Monate später traf sich der Kreis abermals: »Die Teilnehmerzahl in Herrlingen war (…) weitaus größer als die in Bannwaldsee, und deshalb waren die Gespräche und Diskussionen noch intensiver und heftiger. Vorgelesen haben Walter Hilsbecher, (…) Marlise Müller, die viel diskutiert wurde.« Gern hätte man mehr über Marlise Müller erfahren, die aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden zu sein scheint. Ebenso über die strittige Freia von Wühlisch.

Eine Fundgrube

Nichtsdestotrotz erweist sich die Ausstellung als eine wahre Fundgrube über die Anfänge einer männerbündischen Dichtervereinigung und über die Rolle der Frauen, die sich um Organisatorisches und Kulinarisches sowie um das Fotografieren kümmerten und vereinzelt auch als Autorinnen an den Gruppentreffen teilnahmen. Zu sehen ist die äußerst lohnenswerte Exposition bis zum 28. Juli 2022 in Augsburg und danach vermutlich leicht verändert wieder in Schwangau.