Streikrecht verteidigen

Marcus Brandt/dpa Vor der Zwangsfriedenspflicht: Pyro vor Hapag-Lloyd-Zentrale am Freitag in Hamburg

»Wir sind der Hafen!« hatten mehrere tausend Hafenbeschäftigte skandiert, als sie am vergangenen Freitag im Zuge ihres zweitägigen Warnstreiks durch Hamburg marschierten. Danach war erst einmal Schluss, denn die Gewerkschaft Verdi hat sich auf einen gerichtlichen Vergleich eingelassen, der weitere Arbeitskampfmaßnahmen bis zum 26. August untersagt. Die Reaktion etlicher Beschäftigter folgte am Wochenende: »Gegen jede Einschränkung des Streikrechts!« lautet die Parole einer Onlineresolution, die zunehmend mehr Unterstützer findet.

Der Reihe nach: Mehrere Hafenlogistiker hatten am vergangenen Mittwoch, kurz vor dem dritten Warnstreik, lokale Arbeitsgerichte angerufen, um den geplanten Ausstand untersagen zu lassen. Während Gerichte in anderen Städten es ablehnten, so in den Tarifkampf einzugreifen, wurde in Hamburg ein Vergleich mit offenbar überregionaler Wirkung geschlossen: Der Warnstreik durfte stattfinden, es sind aber bis Ende dieser Woche zwischen Verdi und dem Zentralverband Deutscher Seehafenbetriebe (ZDS) drei weitere Verhandlungstermine zu vereinbaren, die bis zum 26. August stattzufinden haben. Und: In dieser Zeit, so das Gericht, dürften keine weiteren Arbeitskampfmaßnahmen durchgeführt werden.

Das bedeute eine klare »Einschränkung des Streikrechts«, riefen Hafenarbeiterin Jana Kamischke und ihr Kollege Deniz Askar Dreyer aus Hamburg daraufhin per Internetvideo zum Protest auf – und erzielten ein beachtliches Echo: Innerhalb weniger Stunden stieg die Zahl ihrer Unterstützer am Montag auf mehr als 2.200, allerdings unterblieb dann bis Dienstag nachmittag eine weitere Aktualisierung der Webseite. Immerhin: Das sind knapp 20 Prozent der vom aktuellen Tarifstreit betroffenen 12.000 Hafenbeschäftigten. Auch wenn eine Kontrolle der Authentizität schwierig ist: Die überwiegende Mehrheit der Unterstützenden bekennt sich ausdrücklich zur Mitgliedschaft bei Verdi, selbst manche Vertrauensleute und Betriebsräte sind offenbar dabei. Allerdings: Eine Reaktion des Verdi-Fachbereichs Maritime Wirtschaft fehlte bis Redaktionsschluss.

Die Hafenwirtschaft frohlockt und mahnt eine baldige Einigung an. Die Deutsche Verkehrszeitung sorgte sich am Montag wegen der Streiks um das Image der deutschen Häfen und drohte zugleich, die Streiks würden die »Automatisierungstendenzen im Umschlag noch verstärken«. Anders die Hafenbeschäftigten: Nicht nur die Sturheit der Kapitalseite, sich der Forderung eines angemessenen Inflationsausgleichs zu verweigern, macht sie wütend. Man dürfe von Gewerkschaftsseite »dem Druck der Unternehmen nicht nachgeben und in die Beschneidung der eigenen Aktionsmöglichkeiten einwilligen«, protestiert der Aufruf gegen die Zwangsfriedenspflicht. Rufe seitens der Politik – wie von Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann – nach einer Schlichtung schüren den Ärger: Das bedeute, »den Streik abrupt von oben« zu beenden. Natürlich wird in diesem Kontext auch »Arbeitgeberpräsident« Rainer Dulger heftig kritisiert: Der hatte kürzlich mit Ausrufung eines »nationalen Notstands« und einer Einschränkung des Streikrechts provoziert. Während er dafür von politischer Seite nicht nennenswert getadelt wurde, unterstellte Verdi-Chef Frank Werneke ihm, er träume von einem »autoritären Staat, (…) der Arbeitnehmerrechte niederknüppelt«. Am Freitag bewahrheitete sich das in Hamburg: Mehrere Youtube-Videos zeigen heftige Polizeiübergriffe gegen demonstrierende Hafenarbeiter.

Der Internetaufruf solidarisiert sich unter anderem deutlich mit kämpferischen Klinikbelegschaften in Nordrhein-Westfalen oder Berlin: So unterstreichen die Unterzeichnenden der Resolution ausdrücklich die berechtigte Notwendigkeit, dass »gerade in Zeiten hoher Inflation (…) Gewerkschaften für den Erhalt der Lebensstandards der Beschäftigten streiken können«. Diese Betonung der zentralen Forderung nach einem Inflationsausgleich – wie ihn andere Häfen längst kennen – könnte den aktuellen Kampf der Hafenbeschäftigten zu einem branchenübergreifend wirkenden Beispiel und Vorbild machen.