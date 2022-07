Lebensabend in Armut

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Das »deutsche Modell«: Sammeln von Pfandflaschen auch noch im hohen Alter (Magdeburg, 13.9.2016)

Im Alter erwartet viele Menschen in Deutschland ein Leben in Armut oder nur knapp oberhalb der Armutsgrenze. Der Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, hat nun eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung angemahnt. Beim 1. Bayerischen Sozialrechtstag sagte er am Freitag, auch Beamte und Selbständige sollten künftig in die Rentenkasse einzahlen müssen.

»Die derzeitigen Befreiungsmöglichkeiten für abhängig Beschäftigte und die Versicherungsfreiheit der Beamten, Richter und Soldaten sind nicht mehr zeitgemäß«, betonte Schlegel. Deshalb sollten künftig ausnahmslos alle Erwerbstätigen zu einem neu zu definierenden Sicherungsniveau in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) einbezogen werden und Beiträge zahlen müssen. Dies gelte auch für geringfügig Beschäftigte.

Selbständige einzubeziehen sei schon deshalb notwendig, um Widersprüche im geltenden Recht zu beseitigen. Es gebe keine sachliche Rechtfertigung für die Befreiung von der Versicherungspflicht. Altersarmut, eine Abhängigkeit vom Ehegatten, Partner oder ein Sichverlassen auf die Hinterbliebenenrente seien dadurch vorprogrammiert.

»Das neue Sicherungsziel der GRV sollte für die Zukunft so definiert werden, dass jeder Erwerbstätige nach einem erfüllten Berufsleben – realistisch sind maximal 40 Arbeitsjahre – von seiner Altersrente gut leben kann«, so Schlegel. Zehn bis 20 Prozent über dem Niveau der Sozialhilfe seien realistisch – und trotzdem ambitioniert.

Für Beamte und Angehörige der freien Berufe soll demnach die gesetzliche Rentenversicherung nur die Basis sein. Beamte sollten noch zusätzlich durch den Dienstherrn versorgt werden, erläuterte Schlegel. Und bei den Selbständigen könnten die berufsständischen Versorgungswerke als ergänzende betriebliche Alterssicherung erhalten bleiben.

Beim Sozialverband VdK wurde Schlegels Vorstoß positiv aufgenommen. »Wir fordern seit Jahren eine gute gesetzliche Rente für alle Erwerbstätigen«, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Wenn alle einzahlten, stärke das nicht nur das Rentensystem, sondern schütze auch Gruppen wie Selbständige, die häufiger als andere Gruppen Grundsicherung im Alter beantragten.

»Das Solidarprinzip für alle kann so außerdem gestärkt werden«, so Bentele. Für Selbständige, die bislang nicht abgesichert sind, sei es eine Lösung gegen Altersarmut. Für Angestellte im öffentlichen Dienst wäre damit die Frage der Gerechtigkeit geklärt, argumentierte Bentele. Als Beispiel dafür nannte sie die Lehrer: Angestellte Lehrer könnten für die gleiche Arbeit die gleiche Alterssicherung wie ihre verbeamteten Kollegen erhalten.

Das Rentensystem in Deutschland steht vor mehreren Herausforderungen. Die Menschen beziehen inzwischen so lange Rente wie nie zuvor. Die durchschnittliche Bezugsdauer lag 2021 bei 21,72 Jahren, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Vor zehn Jahren seien es noch 18,3 Jahre gewesen. Zurückzuführen ist das auf die längere Lebensdauer.

Gleichzeitig bedeutet das für viele Rentner, den Lebensabend in Armut zu verbringen. Der Linke-Politiker Sören Pellmann hatte erst kürzlich exemplarische Zahlen des Bundesarbeitsministeriums für den Freistaat Sachsen kommentiert: »Dass Zehntausende in Sachsen mit 45 Versicherungsjahren eine Rente von unter 1.000 Euro bekommen, ist ein Schlag ins Gesicht der Betroffenen«, sagte er dpa am 9. Juli. Den Angaben des Ministeriums zufolge sind es 88.156 Menschen in Freistaat Sachsen, die nach 45 Arbeitsjahren eine gesetzliche Rente unterhalb von 1.000 Euro beziehen. »Lebensleistung lohnt sich zuwenig angesichts eines niedrigen Rentenniveaus«, so Pellmann.