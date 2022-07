Siering/imago Kann der Staat mehr sein als das Instrument der herrschenden Klasse? (Polizisten beschützen das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz, 15.4.1985)

In den kommenden Tagen erscheint im Berliner Aurora-Verlag Detlef Kannapins Buch »Vernunft im Passiv. Standpunkte beim Studium des Klassenkampfs«. Wir drucken daraus vorab den Aufsatz »Prolog zum Staat«, der sich der Staatstheorie bei Hegel, Marx und Lenin versichert und ein Arbeitsprogramm für eine aktualisierte linke Debatte über den Staat und seine Rolle entwirft. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Es gibt zwei elementare Aussagen zum Staat, die in ihrer Eindeutigkeit die beiden Pole des Wahrnehmungsverhältnisses zu ihm bilden, eine positive und eine negative. Die positive Aussage stammt vom Dramatiker Peter Hacks und lautet wie folgt:

»Die Grundüberzeugung des Revolutionszeitalters ist, dass das Absterben des Staates nicht auf dem Wege seiner ständigen Entkräftung, sondern allein auf dem Wege seiner ständigen Vervollkommnung zu erzielen sei – wobei wir unter ›Vervollkommnung‹ ganz gewiss wollen das Gegenteil von Aufblähung verstanden haben. Der Staat, so wurde und wird immer wieder entgegnet, solle doch besser nicht jede Einzelheit regeln. Aber was der Staat nicht regelt, regeln andere. Der Irrtum der Staatsängstlichen besteht in der Annahme, dass, wo der Staat nicht ist, die Freiheit sein müsse. In Wirklichkeit sind dort die Böcke, die dort die Gärtner sind.«¹

Die negative Aussage ist die Abwehr des Staates in Form einer musikalischen Kriegserklärung der jugoslawischen Technopopgruppe Laibach in ihrem Lied »Drzava / Der Staat / The State« von 1983. Darin werden mittels der Taktmonotonie des imperialistischen Marsches der Überwältigung sämtliche Gebrechen der »zivilisatorischen Tragödie« Staatsaktivitäten zugeordnet, denen sich weder Freunde noch Proletarier noch Kampfgenossen entziehen könnten – vielmehr sind sie unrettbar umschlossen von der martialischen Gewalt des hämmernden Sounds mit Imitaten von Nazifanfaren und angedockter Folklore. Dieser fünfminütige Reichsparteitag ist eine einzige Denunziation des Staatsgedankens, da von jenem nichts übrigbleibt als die Böcke, die Gärtner und das Nichts. Und er bringt mit seinen klangtechnischen Suggestionen mehr zum Ausdruck, als wortreiche Staatsablehnung je erreichen könnte: ideologische Abscheu – noch dazu überbracht von einem Kollektiv, das faschistische Lösungen ästhetisch reproduziert und salonfähig gemacht hat bereits zu einem Zeitpunkt, als es nach und nach begann, zum Wortführer des südslawischen Separatismus zu werden.

Notwendige Klärung

Mehr denn je ist also eine Klärung des Staatsverständnisses aus sozialistischer und kommunistischer Perspektive erforderlich, um Planungs- und Regelungssicherheit für die Zukunft möglichst exakt, fundiert und krisenfest vorzubereiten. Vorausgesetzt wird dabei folgendes:

»Um die Reichweite von Lenins Theorie (des Staates, D. K.) zu sehen, ist ein Blick auf Marx und seine Auseinandersetzung mit Hegels Staatsbegriff zu werfen. Hegel hatte die bürgerliche Gesellschaft und den Staat als voneinander unterschiedene Bereiche aufeinander bezogen: Der Staat hebt die bürgerliche Gesellschaft auf, indem er sie integriert. Sein Gedanke ist der folgende. Die bürgerliche Gesellschaft bildet das System von Einzelinteressen, die sich zu einem Gesamtzusammenhang von Interessen vermitteln. Im Streben nach Verwirklichung ihrer Interessen stehen die einzelnen in Beziehung auf andere einzelne. Dadurch wird die Gestaltung ihrer Beziehungen notwendig. Hegel folgert daher:

›Der selbstsüchtige Zweck in seiner Verwirklichung, so durch die Allgemeinheit bedingt, begründet ein System allseitiger Abhängigkeit, dass die Subsistenz und das Wohl des einzelnen und sein rechtliches Dasein in die Subsistenz, das Wohl und Recht aller verflochten, darauf gegründet und nur in diesem Zusammenhange wirklich und gesichert ist. – Man kann dies System zunächst als den äußeren Staat, – Not- und Verstandesstaat ansehen.‹ (Hegel: Rechtsphilosophie § 183)

Das heißt, die Verflochtenheit der einzelnen und ihrer Bedürfnisse erfordert die Einrichtung einer Instanz, die sie zum Wohl der einzelnen organisiert. Dennoch können die einzelnen hier nicht wirklich vereint werden. Denn ihr Zusammenhang bleibt immer der Zusammenhang von einzelnen, die ihre Bedürfnisse und Interessen durchzusetzen versuchen. Entsprechend betrachten sie ihre Nächsten als Mittel ihrer Bedürfnisbefriedigung. Zuletzt ist ihr Zusammenhang selber nur ein Mittel zur Durchsetzung von Einzelbedürfnissen.

Somit ist die bürgerliche Gesellschaft durch einen Grundwiderspruch gekennzeichnet: In ihr finden Allgemeinheit und Besonderheit der einzelnen nicht zusammen. Auch der eingeführte Not- und Verstandesstaat kann diesen Widerspruch nicht bewältigen. Als ein Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft regelt er die Widersprüche des Systems unter dessen Bedingungen. Aufgehoben werden sie erst durch einen Staat, der diesen Namen im vollen Sinne verdient. Er wäre der Gesamtzusammenhang, in dem die einzelnen sich wiedererkennen können. Entsprechend stellte er nicht ihr Mittel dar, sondern die Voraussetzung ihrer politischen Individualität. Sie sind das, was sie sind, nur deshalb, weil sie Momente der Einheit namens Staat sind: Staatsbürger. Ein solcher Staat versöhnt die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft; nicht dadurch, dass sie unter den Tisch fielen, sondern dadurch, dass sie in ihm die Einheit finden, die sie alle bedingt. Er versöhnt die sozialen Entzweiungen. Hegel nennt diesen Staat die ›Wirklichkeit der sittlichen Idee‹. (vgl. Hegel: Rechtsphilosophie § 257)

Kind der bürgerlichen Gesellschaft

Karl Marx greift den Gedanken auf und unterwirft ihn zugleich der Kritik. Bei Licht besehen vermag Hegels Begriff des Staates die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft gerade nicht aufzuheben. Marx zeigt in einer geschichtlichen Skizze, dass ein von der Gesellschaft getrennter Staat vor der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft nicht existierte, sondern umgekehrt erst von dieser Gesellschaft hervorgebracht wurde (vgl. Marx: Kritik des Hegelschen Staatsrechts, MEW 1, 233). Demnach ist der Staat, der die bürgerliche Gesellschaft übersteigt, das Erzeugnis eben dieser Gesellschaft. Dieser geschichtliche Zusammenhang bedeutet sachlich: Der Staat ist ein Moment der bürgerlichen Gesellschaft, das sich selber als deren Überstieg ausgibt. Wer anders spricht, stellt die Sache auf den Kopf. Er mystifiziert den Staat (vgl. ebd., S. 213). Friedrich Engels führt das in einer Spätschrift (Zum Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, D. K.) weiter aus. Mit dem offenen Klassengegensatz der bürgerlichen Gesellschaft ist eine Einrichtung nötig geworden, die dadurch, dass sie scheinbar über der Gesellschaft steht, den Gegensatz der Klassen in der sozialen Ordnung halten soll. Dieser Überstieg bleibt Schein, da seine Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung der Klasse dient, die ein Interesse an dieser Ordnung hat. Der Staat, der die bürgerliche Gesellschaft zu übersteigen vorgibt, bleibt hiernach immer ein bürgerlicher Staat. Die Versöhnung der sozialen Entzweiungen, die der Staat bei Hegel vornehmen sollte, kann hingegen erst das klassenlose Reich der Freiheit ausfüllen.

An dieses Ergebnis knüpft Lenin an. Seine Bestimmung des Staates als Organ der herrschenden Klasse, seine Betonung der gewaltsamen Zerschlagung des bürgerlichen Staates durch die sozialistische Revolution, seine Konstruktion eines proletarischen Staates sind im Grunde nur weitere Ausführungen jener Überlegungen. Vor deren Hintergrund aber gewinnt die Idee des revolutionären Staates ihre Bestimmtheit. Den bürgerlichen Staat hatte Marx auf das zurechtgestutzt, was Hegel einen ›Not- und Verstandesstaat‹ genannt hatte: Er ist nicht mehr als eine Steuerungsfunktion der bürgerlichen Gesellschaft. Tritt nun der revolutionäre Staat an seine Stelle, so bildet auch er nichts anderes als eine Steuerungsfunktion, wenn auch diesmal zur Organisation des Übergangs zur neuen Gesellschaft. Er ist der Not- und Verstandesstaat der Revolution. Entsprechend kann der revolutionäre Staat niemals die versöhnende Aufgabe wahrnehmen, die Hegel dem Staat zugesprochen hatte. Er muss seinem Begriff nach ein Unterdrückungsorgan darstellen und bleiben: Der Ausdruck ›Diktatur des Proletariats‹ ist ehrlich. Versöhnung gewährt erst die klassenlose Gesellschaft.

Hieraus folgt aber, dass im Zuge des Übergangs zu ihr der revolutionäre Staat zu verschwinden hat. Er muss absterben. Sein Absterben erfolgt unter der Hand. ›Wenn die Mehrheit des Volkes selbst ihre Bedrücker unterdrückt, so ist eine ‚besondre Repressionsgewalt‘ schon nicht mehr nötig! In diesem Sinne beginnt der Staat abzusterben‹, schreibt Lenin (Staat und Revolution, LW 25, 432), und er bekennt:

›Als Endziel setzen wir uns die Abschaffung des Staates, d. h. jeder organisierten und systematischen Gewalt, jeder Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt. Wir erwarten nicht, dass eine Gesellschaftsordnung anbricht, in der das Prinzip der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit nicht eingehalten werden würde. Doch in unserem Streben zum Sozialismus sind wir überzeugt, dass er in den Kommunismus hinüberwachsen wird und dass im Zusammenhang damit jede Notwendigkeit der Gewaltanwendung gegen Menschen überhaupt, der Unterordnung eines Menschen unter den anderen, eines Teils der Bevölkerung unter den anderen verschwinden wird, denn die Menschen werden sich daran gewöhnen, die elementaren Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens ohne Gewalt und ohne Unterordnung einzuhalten.‹ (ebd., S. 469 f.)

Hiernach ist der revolutionäre Staat, der sich als der Not- und Verstandesstaat der Übergangsperiode zur klassenlosen Gesellschaft entpuppt hat, ein Staat, der sein eigenes Absterben zur Aufgabe hat. Der revolutionäre Staat ist der sich selbst abschaffende Staat. Das ist ein Paradox, und Lenin spricht es auch aus: ›Ein besonderer Apparat, eine besondere Maschine zur Unterdrückung, ein ‚Staat‘ ist noch notwendig, aber es ist das bereits ein Übergangsstaat, kein Staat im eigentlichen Sinne mehr.‹ (ebd., S. 477) Denn dieser Staat ist das Organ der herrschenden Klasse, das dazu verwendet wird, die Klassenherrschaft zu beenden – und also dazu, seiner eigenen Aufgabe, das Herrschaftsorgan einer Klasse zu sein, zu widersprechen. Der revolutionäre Staat ist ein Staatsabschaffungsstaat.«²

Eine prägnantere Zusammenfassung der Staatsauffassungen in der Linie Hegel – Marx – Lenin gibt es nicht, weswegen sie als vorläufige Orientierung hier auch ungekürzt zitiert worden ist. Die Frage allerdings, die sich nun stellt, lautet: Was machen wir bis dahin? Es ist schlechterdings unleugbar, dass die Verbindung der Anforderungen globaler Problemlösungen mit der Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse und Lebensweisen zusammenfällt und nur durch eine Ordnungsinstanz bewerkstelligt werden kann, die über die Kapazitäten, Ressourcen, Fähigkeiten und Reichweiten verfügt, beide Problemkonstellationen im Sinne der Zukunftsfähigkeit einer zu erreichenden menschlichen Gesellschaft angemessen zu bewältigen. Diese Ordnungsinstanz ist und bleibt der Staat, wobei gerade die voreilige und höchst geschichtsvergessene Übertreibung, im Sozialismus müsse der Staat sofort oder zumindest absehbar absterben, trotz aller Warnungen beträchtlichen Schaden angerichtet hat.

Unentbehrliche Struktur

Dieser Staat allerdings kann wirklich kein Hegelscher Not- und Verstandesstaat mehr sein, sehr wohl aber ein von Hegel schon antizipierter Vernunftstaat, der als Prozess der Vervollkommnung sinnvoller Entscheidungen für die Allgemeinheit verstanden werden muss. Außerdem ist ja eine Lehre aus der Geschichte der Arbeiterbewegung und des Sozialismus, dass die Weiterexistenz kapitalistischer Staaten neben den und gegen die sozialistischen Staaten eine starke sozialistische Staatsmacht geradezu generisch bedingt, so dass sich alles Gerede von Staatsabbau, Parteiferne, Basisdemokratie als letztgültiger Entscheidungsform und Spontaneität in Anbetracht der vor uns stehenden Änderungsaufgaben als illusionär und realitätsfremd erweist. Zwei weitere Fragen sind hingegen von essentieller Bedeutung: Welche Möglichkeiten bestehen, die heute existierenden staatlichen Institutionen auf die Anforderungen der Zeit zur Überwindung des Kapitalismus auszurichten und zu verpflichten? Und was bedeutet das für die staatliche Konstitution selbst, also dafür, was Lenin als »keinen Staat im eigentlichen Sinne mehr« bezeichnet hat? Man sollte garantiert davon ausgehen, dass sich staatliche Strukturen noch lange halten werden und vor allem unentbehrlich sind, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Zu diesem Zweck ist eine Rekonstruktion der wichtigsten staatstheoretischen Überlegungen erforderlich, bei der Hegel, Marx und Lenin (wie oben gezeigt) die natürlichen Gradmesser darstellen, von denen aus zum Versuch übergegangen werden soll, die Theorie und Praxis des Staates als aktive Vernunft erkennbar zu machen. Hierfür sind Hegels »Rechtsphilosophie« und Lenins »Staat und Revolution« die objektive Basis der Erkenntnisproduktivität, die »Staatstheorie« von Nicos Poulantzas (1977) der Referenzpunkt des marxistischen und »Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat« von Erich Mühsam (1932) der (negative) Referenzpunkt des anarchistischen Denkens zum Staat. Es wird jedoch darüber hinaus notwendig sein, die Grundlagen der Staatstheorie in bürgerlicher und sozialistischer Gesellschaft auch anhand formal-demokratischer, formaljuristischer und formal sozialreformerischer Ansichten zumindest insoweit zu behandeln, wie aus ihnen produktive Rückschlüsse für die Vernunftaktivierung staatlichen Engagements gewonnen werden können.

Die Erfahrung lehrt, dass auch konservative und liberale Staatstheorien, wenn sie ihren Gegenstand ernstgenommen haben, Wesentliches zu den Ausführungs- und Übertragungsbestimmungen des Staates in Richtung Sozialismus/Kommunismus beitragen können. Nicht umsonst hat man ja manchmal das Gefühl, dass gerade die Kräfte, die den Status quo erhalten wollen, mehr von den Mechanismen ihrer eigenen Funktionsfähigkeit verstanden haben als ihre Widersacher. Was sich in bezug auf den Staat schon dadurch manifestiert, dass die Ordinariatsuniversitäten das Fach »Staatswissenschaften« hegen und pflegen, während »staatsängstliche« Anhänger einer in welcher Absicht auch immer postulierten Gesellschaftsveränderung davon nichts wissen möchten. Dass dies ein fataler Fehler ist, macht sich immer dann bemerkbar, wenn revolutionäre oder prekäre Situationen und Klassenkampflagen progressive staatliche Eingriffe erfordern, diese aber unterbleiben, weil dem Staat aufgrund theoretischer und praktischer Defizite gar keine Eingriffsmacht zugestanden wird.

Für eine fundamentale theoretische Weichenstellung gruppiert sich die kommende Behandlung des Staates um vier große Themenkomplexe. Zunächst sind die klassischen modernen bürgerlichen Staatstheorien zu nennen: die Staatsauffassung Max Adlers (1922), die »Allgemeine Staatslehre« von Hans Kelsen (1925), Otto Kirchheimers Studien zur Verfassungsrealität der Weimarer Republik (allen voran die Schrift »Weimar – und was dann?« von 1930, vor allem weil sie die heute um sich greifende Tendenz zur Ersetzung der Politik durch Verwaltungshandeln bereits vorwegnahm) und Hermann Hellers »Staatslehre« von 1934. Ergänzend hierzu, besonders im Hinblick auf das Verhältnis des einzelnen zum Staat sowie die Relationen von Demokratie und Diktatur, sind zwei Arbeiten Carl Schmitts über den Wert des Staates (1914) und die Diktatur (1921) heranzuziehen.³ Der von ihm begründete rechtssoziologische Totalitarismus enthält zumindest in den Schriften bis 1930 einige Erkenntnisse, die auch für die sozialistische Theoriebildung nicht unbedeutend sind. Der zweite Komplex umfasst Analysen zum Faschismus als immer möglicher Form bürgerlicher Herrschaft. Hier sind insbesondere die Werke »Faschismus und Diktatur« von Nicos Poulantzas (1970), dessen staatsrechtliche Klassifikation des faschistischen Regimes als »Ausnahmestaat« von beträchtlicher Tragweite für das zeitliche und sachliche Risiko seiner Implementierung ist, und »Die Entstehung der faschistischen Ideologie« von Zeev Sternhell (1989) als ideengeschichtliches Risiko jedes nationalistischen Umsturzversuches zu nennen.

Der dritte Komplex lenkt die Aufmerksamkeit auf die aktuellen Debatten zum Staat, und zwar in einer Gemengelage zwischen Apologien der bürgerlichen Demokratie (Ernst-Wolfgang Böckenförde, Günter Frankenberg), ihrer bewussten juristisch-politischen Offensivausdeutung, zum Beispiel in Christoph Möllers »Staat als Argument« von 2000, ihrer ebenso bewussten juristisch-politischen Kritik durch Hermann Klenner und ihrer historisch-philosophischen Gesamteinordnung, zum Beispiel in der frühen Schrift »Staatsphilosophie« von Wilhelm Raimund Beyer (1959). Einen Sonderfall stellt dabei die lange unterschätzte, konservative Abhandlung »Der Staat« von Anthony de Jasay (1985) dar, die insofern Interesse beansprucht, als sie den Staat nicht als sachliches Gebilde, sondern als juristische Person betrachtet, deren Agieren Folgen hat, die sich objektiv und subjektiv im Vermittlungszusammenhang von gesellschaftlichen Strukturen und individueller Entscheidung vollziehen.

Im vierten Komplex werden zunächst die anarchistischen (Fehl-)Gründe aufgerufen, die Staat und Gesellschaft irrigerweise gegeneinander ausspielen wollen, um in der Fundamentalkritik daran zu einer analytischen Bestandsaufnahme der Staatsnutzung für gesamtzivilisatorische Zwecke überzugehen. Dies erfolgt anhand der Antworten Wolfgang Harichs von 1970/71 auf die Herausforderungen des westdeutschen Linksanarchismus (mit wesentlichen Einsichten zur realistischen Anpassung der marxistischen Staatstheorie) sowie im Anschluss an Überlegungen von Pierre Bourdieu »Über den Staat« (1989–1992). Dass dabei in jüngerer Zeit zwei Texte mit dem identischen Titel »Staat oder Revolution« (der eine als sogenannte linke Bolschewismuskritik, der andere als Schmitt-Interpretation) erschienen sind, ist willkommener Anlass dazu, die solcherart falsch gestellte Frage wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.

Probleme der Exekutive

Insgesamt ist aber nicht beabsichtigt, diese vier erwähnten Komplexe in Form einer chronologisch angeordneten Literaturschau abzuhandeln, sondern viel konzentrierter die entsprechenden sachlich brauchbaren Argumente in einem systematischen Zusammenhang zu bearbeiten. Es lässt sich als Vorannahme bereits jetzt festhalten, dass der Teil des Staatswesens, der sich mit der Ausführung (Exekutive) staatsrechtlicher Inhalte und Bestimmungen beschäftigt, ein ganz besonderes Augenmerk verdient, denn in vielfacher Hinsicht laufen auch die besten gesetzgeberischen Maßnahmen ins Leere, wenn die Beamten der Staatskasse sich erfolgreich weigern, den Revolutionären das ihnen durch die Revolution zustehende Geld auszuzahlen. Oder, um ein treffendes Bild aus dem Film »JFK – Tatort Dallas« (1991, Regie: Oliver Stone) zu bemühen, wo der von Donald Sutherland gespielte Mr. X sagt, dass die Maßnahmen des Präsidenten »wegen des bürokratischen Widerstands« nie ganz umgesetzt wurden. Die Tendenz der bürgerlichen Herrschaft, Politik als autokratische Verwaltung auszuhöhlen, ist das derzeitige Grundproblem bei der Wiedergewinnung politischer Handlungsmaßstäbe.

Anmerkungen:

1 Peter Hacks: Werke, Bd. 14, S. 338

2 Gunnar Hindrichs: Philosophie der Revolution, ­Berlin 2017, S. 118–122

3 Vgl. dazu auch die Begriffsbestimmung »demokratische Diktatur« bei Georg Lukács in dessen »Blum-Thesen« von 1928. In: Georg Lukács: Demokratische Diktatur. Politische Aufsätze V. 1925–1929, Darmstadt und Neuwied 1979, S. 139–197, hier: S. 170–179