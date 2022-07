Antifaschistische Aktion wird 90

Gemeinfrei Rund 1.500 Delegierte kamen am 10. Juli 1932 in die Philharmonie in Berlin-Kreuzberg

Heute findet es sich auf Stickern, T-Shirts oder Transparenten: eine rote und eine schwarze Flagge in einem Kreis mit dem Schriftzug »Antifaschistische Aktion«. Das noch vor wenigen Jahren linksradikal konnotierte Symbol ist zum Markenzeichen unterschiedlicher Gruppierungen und Zusammenschlüsse geworden, die sich öffentlich gegen Faschisten und andere extrem Rechte stellen; heute nutzen auch viele Leute das Symbol, die bei näherem Hinsehen gar kein im engeren Sinne linkes Selbstverständnis haben. Vor 90 Jahren tauchte die Urform dieses »Logos« zum ersten Mal bei KPD-Veranstaltungen und -Demonstrationen auf. Um 1980 wurden das Zeichen und der Begriff »Antifaschistische Aktion« vor allem in der entstehenden autonomen Szene wieder aufgegriffen; dabei wurde eine der beiden roten Fahnen durch eine schwarze ersetzt. Anlass für eine kleine Kundgebung in Berlin am vergangenen Sonntag war der große Kongress der Antifaschistischen Aktion in Berlin am 10. Juli 1932, bei dem das Banner mit zwei roten Fahnen in einem Kreis erstmals auftauchte.

Vor nunmehr 90 Jahren diente der Kongress als Auftakt einer »Antifaschistischen Kampfwoche«. Die KPD hatte dazu aufgerufen und ihn auf die Beine gestellt. Teilgenommen hatten rund 1.500 Anhänger der Kommunistischen Partei Deutschlands, aber auch der SPD, der linkssozialistischen SAP, des Reichsbanners sowie auch Parteilose. Veranstaltungsort für jenen »Reichseinheitskongress« was das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gebäude der Philharmonie in der Bernburger Straße 22 in Berlin-Kreuzberg. Das Ziel: der gemeinsame Kampf gegen die erstarkenden Nazis.

Die Initiative zum Gedenken an den 90. Jahrestag der Gründung der »Antifaschistischen Aktion« hatte für Sonntag zur Kundgebung am ehemaligen Standort der Alten Philharmonie aufgerufen. An der Versammlung mit Redebeiträgen und Musikeinlagen nahmen etwa 30 Antifaschistinnen und Antifaschisten teil. Die Initiative plazierte eine provisorische Gedenktafel, die an den Einheitskongress und an die Entwicklung des Signets mit den zwei Fahnen erinnert. Sie zeigt neben einer historischen Aufnahme des vollbesetzten Saals das heute bekannte Symbol mit der roten und der schwarzen Fahne. Spätestens bei dieser Gegenüberstellung fällt vor allem eines auf: Nicht nur die Farbe einer Fahne ist mittlerweile eine andere. Sie »wehen« in die entgegengesetzte Richtung.

Die »Verstetigung« jener Tafel sei eine Forderung, die man »jetzt an die Gedenktafelkommission übergeben wird«, teilte die Initiative am Sonntag per Twitter mit. Dahinter steht der langjährige Aktivist und Autor Bernd Langer. Langer ist seit 1978 mit der Antifa-Bewegung verbunden und war an der Norddeutschen Antifakoordination beteiligt. Seit Ende der 1980er Jahre war er an der Entwicklung autonomer Bündnispolitik mit etablierten politischen Organisationen wie Gewerkschaften oder Parteien wie den Grünen. Vor allem war er es, der das neue Antifa-Logo mit roter und schwarzer Fahne gestaltete. Für ihn fängt Antifaschismus »jenseits des Dogmatismus« an, zitierte die Taz aus Langers Redebeitrag bei der Kundgebung am Sonntag. Dies bedeute, dass die »faschistische Entwicklung« nur gestoppt werden könne, wenn alle »demokratischen, antifaschistischen Kräfte« zusammenstehen.

Auf der Kundgebung sprach auch eine Vertreterin der VVN-BdA. Sie erinnerte unter anderem daran, dass sich schon bald, nachdem die Antifaschistische Aktion im Sommer 1932 ausgerufen worden war, »die politischen Konkurrenten« auf der politischen Linken »vereint« in den Gefängnissen der Nazis wiederfanden. Der Jahrestag des von der KPD organisierten Kongresses sei auch ein Tag, an dem die Opfer geehrt werden.