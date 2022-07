Die Angst geht um

Uwe-Jens Igel/VIADATA/imago images Plötzlich Bestseller: Fabio Geda (l.) und Enaiatollah Akbari bei einer Lesung in Erfurt (15.11.2021)

»Ich kam in Afghanistan zur Welt, im Hazarajat, einer sehr unwegsamen, felsigen Bergregion westlich von Kabul.« Das schreibt der mittlerweile etwa 32jährige Hasara Enaiatollah Akbari in seinem zweiten Buch »Im Winter Schnee, nachts Sterne«. Sein Erstlingswerk »Im Meer schwimmen Krokodile« hat Anfang der 2010er Jahre weltweit für Furore gesorgt. Seine Fluchtgeschichte über Pakistan, Iran, Türkei, Griechenland bis zur Endstation Turin in Italien wurde vor allem in den Schulen gelesen, das Buch war auch für ein jugendliches Publikum geschrieben, wie man im neuen Band erfährt. Damals wie heute ist der Sozialarbeiter und Schriftsteller Fabio Geda (Jahrgang 1972) sein Koautor.

In 16 Kapiteln erzählt Akbari, wie es ihm nach seiner Anerkennung als politischer Flüchtling in Turin erging. Er arbeitet viel, etwa als Kellner. Aber das reicht ihm nicht. Als er gemeinsam mit Geda seine Geschichte auf einem Podium erzählt, erhält er ein Job­angebot als Lagerist an der Turiner Universität. Neidisch beobachtet er das dortige Treiben, gibt sich einen Ruck und macht Abitur auf einer Abendschule. Dann studiert er. Alles scheint wie am Schnürchen zu laufen: Geda und er schreiben an dem späteren Bestseller, beide werden vom riesigen Erfolg überrascht. Mit den Tantiemen kann Akbari seine Mutter und Geschwister, mit denen er nach Jahren wieder Kontakt hat, aus der Ferne unterstützen. Sie telefonieren regelmäßig, da er als politischer Flüchtling nicht nach Afghanistan reisen kann und für andere Länder hohe Hürden bestehen. Immer, wenn seine Mutter zwischen dem pakistanischen Quetta, genauer Hasara-Town, wo Enaiatollahs Schwester lebt, und dem afghanischen Nawa, seinem Heimatort, umzieht, macht er sich Sorgen.

Denn das ist nicht ungefährlich. Seit Ende der nuller Jahre sind Taliban, Al-Qaida und ISIS auf dem Vormarsch und verüben Attentate, Morde, Massaker an der persischsprachigen Ethnie der Hasara. Akbari verdeutlicht, was es heißt, als Hasara in ständiger Gefahr zu leben, und das über Jahrhunderte. »1893 – Der Emir Abdur Rahman Khan versucht einen Genozid an den Hasara. Ungefähr sechzig Prozent werden ermordet.« Der Rest wurde entweder versklavt oder war geflohen, etwa nach Quetta, wo heute noch circa 600.000 Angehörige der Minderheit leben. Hauptsächlicher Grund der Verfolgung: Hasara sind Schiiten. Die sunnitischen Taliban verüben in den 90ern Massaker im Hazarajat. Während einer jahrelangen Dürre lässt man viele Hasara verhungern. Spätestens mit der erneuten Machtübernahme der Taliban letzten August geht wieder die Angst um. Auch weil die Angehörigen der drittgrößten Ethnie des Landes als progressiv gelten (Frauen fahren Fahrrad oder Auto, führen allein Geschäfte usw.) und durchschnittlich über einen höheren Bildungsstand verfügen als andere Afghanen.

Mit »Im Winter Schnee, nachts Sterne« macht Akbaris erneut auf die hierzulande kaum bekannte Situation der Hasara aufmerksam und vermittelt zugleich, wie komplex und divers Afghanistan ist. Das Buch illustriert zudem, mit welchem Mut, welcher Wissbegier und Tatkraft Akbaris sich in Italien zu integrieren sucht – und wie Korruption und bürokratische Willkür, etwa in Konsulaten oder am Flughafen in Quetta, Flüchtlingen das Leben schwer machen. Er hofft, dass er bald den italienischen Pass erhält. Kurz: ein wichtiges Buch.