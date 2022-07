Regierungssturz abgesegnet

Max Rossi/REUTERS Auch der Papst hat sich zur Krise in Sri Lanka zu Wort gemeldet (Vatikan, 15.10.2015)

Auch im Ausland werden die jüngsten Entwicklungen in Sri Lanka genau beobachtet. Noch am Sonntag, einen Tag nach der Erstürmung der Residenzen von Präsident und Premier, hatte Papst Franziskus nach dem Angelusgebet explizit Bezug auf die Nachrichten aus dem südasiatischen Land genommen. »Zusammen mit den Landesbischöfen erneuere ich meinen Aufruf für Frieden und rufe jene an der Macht auf, die Schreie der Armen und die Nöte der Menschen nicht zu ignorieren«, so das Oberhaupt der katholischen Kirche.

Nicht nur die Spitzen des srilankischen Katholiken hatten sich zuvor schon zu Wort gemeldet. Auch buddhistische Würdenträger und die anglikanische Church of Ceylon, angeführt von ihrem Vorsitzenden Keerthisiri Fernando, Bischof von Kurunegala, und Colombos Bischof Dushantha Rodrigo, sprachen sich in öffentlichen Erklärungen klar für den Rücktritt des Staats- und Regierungschefs aus. Gotabaya Rajapaksa trage persönlich die Verantwortung dafür, das Land in den Bankrott geführt zu haben. Und auch an dem Mitte Mai als neuen Premier ins Amt gekommenen Ranil Wickremesinghe ließen die beiden Bischöfe kein gutes Wort. Er habe keine Legitimation besessen, der einzige Ansatz seiner Regierung sei es gewesen, dass die einfachen Leute den Gürtel noch enger schnallen müssten, zitierte die Zeitung The Island aus dem Statement.

Betont zurückhaltend fielen die Reaktionen des großen Nachbarn aus. Indien plane keinerlei Truppenentsendung, ließ die indische Botschaft in Colombo in einem Tweet am Sonntag abend wissen, womit nach eigener Aussage Gerüchten entgegengetreten werden sollte, die in einzelnen Medienberichten und den sozialen Netzwerken kursierten. Eher allgemein fielen die Äußerungen von Außenamtssprecher Arindam Bagchi aus, der versicherte, Neu-Delhi stehe in diesen schwierigen Zeiten weiter an der Seite Sri Lankas. Er erinnerte laut der Agentur PTI auch daran, dass es gerade Indien mit seiner Nothilfe im Wert von bisher 3,8 Milliarden US-Dollar (vor allem Treibstoff- und Getreidetransporte) war, das den völligen ökonomischen Kollaps des Inselstaates verhindert hat.

Aus der Volksrepublik China, die aufgrund ihrer Investitionspolitik von mancher Seite für die Krise verantwortlich gemacht wird, aber nur für zehn Prozent der Auslandsschulden verantwortlich zeichnet, hieß es am Montag von Außenamtssprecher Wang Wenbin, Beijing hoffe, dass »alle Parteien in Sri Lanka im grundlegenden Interesse des Landes und seiner Bevölkerung handeln und zusammenarbeiten würden, um Schwierigkeiten zu überwinden und soziale Stabilität, wirtschaftlichen Aufschwung und eine Verbesserung der Lebensbedingungen zu einem frühen Zeitpunkt zu erreichen«. Unterstützt wird das Land unter anderem mit Lebensmitteln. Am Sonnabend war der chinesische Botschafter in Sri Lanka, Qi Zhenhong, im zentral gelegenen Nuwara Eliya, um Versorgungspakete zu verteilen. Dagegen wurde im Editorial der Global Times vom Montag kritisch angemerkt, dass einige westliche Länder wie die USA mehr daran interessiert seien, die Krise für geopolitische Manipulationen zu nutzen, als dem Land wirkliche Hilfe zu leisten. Sie betrachteten »das krisengeschüttelte Sri Lanka nicht mit Besorgnis, sondern mit verdrehter Erregung«.