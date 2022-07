Nachschlag: In der Sinnkrise

IMAGO/teutopress Richard David Precht

Viel vorgenommen hat er sich, der Lanz im Zwiegespräch mit Buddy Richard David Precht: die Welt im Umbruch. Eigentlich geht es um den Niedergang der westlichen Hegemonie. Und da will der Moderator nichts anbrennen lassen, verliert zusehends die Contenance. Precht: Die G7 im Vergleich zu BRICS seien der Inbegriff des Anachronismus, Elmau wie eine Kulisse des 18./19. Jahrhunderts, mit Trotz inszeniert. Man spürt Lanz’ aufkommendes Unbehagen. Langsam wächst seine Verzweiflung: »moralische Sinnkrise«, »wir vereinzeln uns in der Weltengemeinschaft«. Ganz vorbei ist es, als das Gespräch auf die Ukraine kommt, Precht darauf aufmerksam macht, dass mehr Waffen das Unheil des Kriegs verlängern. »Völlig falsch«, es sei »ganz einfach Gut gegen Böse«, platzt es aus Lanz heraus. »Exitstrategien und Friedensverhandlungen werden in deutschen Massenmedien negativ dargestellt«, so Precht. Da rumst es dann kräftig im freundschaftlichen Gebälk. Lanz: »Du sagst das so abwertend, Richard. Das finde ich nicht gut.« (mme)