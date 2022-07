Die alten Filme

MUBI Unter Söhnen und Töchtern der Wüste entknotet sich das Filmband

Statt ordentlich in der Filmrolle kommt die »Wochenschau Nr. 22« als verheddertes, schmutziges Knäuel in einem kleinen Ort irgendwo im chinesischen Nordwesten an. Der Genosse Filmvorführer weiß jedoch, was zu tun ist. Unter seiner Anleitung entknoten die Dorfbewohner das Filmband, hängen es auf die Leine und säubern es, fächern schließlich die Feuchtigkeit weg, damit die Vorführung endlich doch beginnen kann. Zhang Yimous gar nicht mehr so neuer Film »Eine Sekunde«, der nun in die deutschen Kinos kommt, zeigt seine Begeisterung fürs alte – analoge – Kino, auch für das Kino als Gemeinschaftserlebnis.

Insofern mutet es ein wenig seltsam an, dass sich ausgerechnet die Streamingplattform MUBI die Rechte an »Eine Sekunde« gesichert hat – und der Film schon bald ins Internet abwandern wird. Nichts gegen MUBI und sein ausgezeichnetes Programm, es verweist aber auf das, was verlorengeht. Zhang zeigt, wie bei aller technischen Unzulänglichkeit im Dorfgemeinschaftshaus das kollektive Sehen etwas Besonderes war, das den Alltag auf eine Weise überstieg, wie es vorm heimischen Computer oder im perfektionierten digitalen Kino kaum mehr vorstellbar ist. Entsprechend ist sein Film in gedeckten Farben gehalten, häufig verblasst wie eine alte Photographie.

Das erklärt natürlich nicht, weshalb »Eine Sekunde«, der bereits 2019 für den Wettbewerb der Berlinale vorgesehen war und dann wenige Tage vor Festivalbeginn zurückgezogen wurde, erst mehrere Ankündigungen später, möglicherweise überarbeitet, erst Ende 2020 Premiere hatte. Tatsächlich ist die Handlung in einer komplizierten Phase der chinesischen Geschichte angesiedelt – während der letzten Ausläufer der Kulturrevolution. Mao ist bereits tot, aber die Gesellschaft ist noch von dem Schaden gezeichnet, den der linksradikalistische Parteiflügel angerichtet hatte. Die Filmproduktion ist weitgehend zum Erliegen gekommen: Manche der Dorfbewohner sind mürrisch, weil diesmal nicht ihr Lieblingspropagandastreifen gezeigt wird. Andere freuen sich, denn »Ying xiong er nü – Heroische Söhne und Töchter« (Wu Zhaodi, 1964), den alle auch schon kennen, sei doch sowieso mindestens so gut. An Neuproduktionen scheint gar nicht zu denken zu sein.

Ausgenommen natürlich die »Wochenschau«. Ihretwegen ist ein Sträfling aus einem Arbeitslager geflohen: nachdem er die Nachricht erhalten hatte, dass seine Tochter darin einen Auftritt hat. Er unternimmt alles, um sie wenigstens diese eine Sekunde lang zu sehen, die sie im Bild ist. Auf der Jagd nach Filmrollen ist die Waise Liu aus einem ganz anderen Grund. Aus den Filmstreifen lassen sich Lampenschirme machen, wie sie gerade in Mode sind.

Und so kommt es zu einem an Wendungen reichen Kampf um den Film, und zwar um den Film in seiner Materialität. Das hat manchmal etwas Komödienhaftes, das einen Kontrapunkt zum Kriegsfilmpathos von »Heroische Söhne und Töchter« setzt. Mehr noch aber erlaubt es Zhang, die Entwicklung der drei Hauptfiguren zu gestalten. Der Flüchtling und die Waise sind Außenseiter, die einander anfangs bekämpfen – kann er seine Tochter sehen, oder zweckentfremdet sie die Filmstreifen? –, jedoch manchmal kooperieren müssen und dabei Sympathien füreinander entwickeln. Der Filmvorführer ist angesehen, tritt autoritär auf und wird zum Denunzianten. Doch nimmt man ihm auch die Liebe zur Sache ab – zum Film und zu seiner Aufgabe, als Vorführer Freude und Bewusstsein zu vermitteln.

Und alle drei sind in Familiengeschichten verwickelt, in denen die Schuld der Väter eine zentrale Rolle spielt. Das trifft – samt positiver Auflösung – auch auf »Heroische Söhne und Töchter« zu. Ob die Kenntnis des Films von 1964 Zhang Yimous Werk eine weitere Dimension verleiht, ob ein heutiges chinesisches Publikum die Bezüge noch (er-)kennt, ist von hier aus nicht zu entscheiden. Sicher ist hingegen, dass der Film, der zu Konflikten zwischen den Hauptfiguren führte, auch zu ihrer Annäherung führt, sogar zur Freundschaft zwischen der Waise und dem Flüchtling. Ebenso klar wird, dass die Sicherheitskräfte brutal handeln, ohne jede Rücksicht auf Individualität.

Die Menschlichkeit wird in China niedergewalzt? Es gibt einen Epilog, der zwei Jahre nach der Haupthandlung spielt. Der Sträfling wird freigelassen und wandert zum Ort des Geschehens. Er trifft die Waise, die nicht mehr verwildert, sondern in die Gesellschaft integriert ist. Ästhetisch ist dieses Ende ein Problem, weil so die Voraussetzungen der Handlung nicht mehr gelten. Historisch betrachtet indes ist es wahr, weil die KP Chinas die Fehlentwicklungen der Kulturrevolution überwunden und unter der Leitung von Deng Xiaoping die Grundlage des gegenwärtigen Aufstiegs geschaffen hat.

Aber auch diese Entgegensetzung erfasst nicht das Ganze. Die Vergangenheit, die Zhang zeigt, ist brutal und zugleich lebendig. Der Genosse Filmvorführer hat keine Mühe, eine fröhliche Zusammenarbeit bei der Wiederherstellung der beschädigten Wochenschau zu organisieren – jeder und jede arbeitet fürs Ganze. Das Propagandapathos von »Heroische Söhne und Töchter« begeistert die Dorfbewohner auch bei wiederholtem Anschauen.

Es geht darin übrigens um die chinesische Intervention im Koreakrieg. Zhang hat sich mit diesem Stoff dann auch selbst beschäftigt. Zusammen mit seiner Tochter Mo drehte er »Ju ji shou – Sniper«, der in diesem Jahr in China uraufgeführt wurde. Hauptfigur ist ein Scharfschütze, der innerhalb von nur 32 Tagen mit 435 abgegebenen Schüssen 214 US-amerikanische Soldaten getötet oder verletzt haben soll. Bevor man bei »Eine Sekunde« von Zensur redet, sollte man abwarten, ob auch dieser Film in deutsche Kinos kommt.