Das offene Auge

Hansgert Lambers Warten auf Kundschaft: Foto von Hansgert Lambers, Wien, 1973

In einem mehrspurigen Kreisverkehr, gesäumt von modernen Hochhäusern, bewegt sich ein Panzer vorwärts. Die wenigen Fußgänger nehmen nur flüchtig Notiz davon. Selbst die äußerst gepflegte Grünanlage im Zentrum der Fotografie wirkt geradezu unbeteiligt. Alles bleibt friedlich, so als hätte sich der Panzerfahrer nur in das Bild verirrt.

Unter der Aufnahme steht: Westberlin, Charlottenburg, Ernst-Reuter-Platz, 1980.

Hansgert Lambers hat diese Aufnahme aus dem Fenster seines Büros geschossen, mit einer Minox, die er bis heute für Momente wie diesen bei sich führt. Typisch an der Aufnahme ist die Wendung, die sich beim Blick aufs Detail ergibt. In diesem Fall ist es der altgediente VW-Käfer der Westberliner Polizei, der darauf achtet, dass der Panzer rechts in die Hardenbergstraße abbiegt und nicht in Richtung Brandenburger Tor rauscht.

Auf einem anderen Foto verbirgt sich die Überraschung auf der Rückseite eines Porzellantellers, der im Schaufenster eines Trödlers zu sehen ist. Die Tür zu dem winzigen Geschäft ist geöffnet. Ein weißer Pudel steht auf der Schwelle und hält traurig Ausschau nach Kundschaft. Der Pudel trägt gut sichtbar eine Marke. Es hat also alles seine Ordnung. Bis auf besagten Teller. Dort, wo sonst »Made in China« oder »Hutschenreuther Selb Bavaria« zu lesen ist, befindet sich ein Stempel mit Reichsadler und Hakenkreuz.

Bildunterschrift: Wien, A, 1973.

Auf die Frage, ob er die Aufnahme auch gemacht hätte, wenn es sich um einen Schäferhund gehandelt hätte, antwortet Lambers: »Ja, ganz bestimmt.« Interessiert hätte ihn nämlich nicht der Hund, sondern der Teller, der dort übrigens nicht zufällig gestanden hätte, sondern weil amerikanische Touristen so etwas gerne kauften.

Beide Fotos sind in der Berliner Ausstellung »Hansgert Lambers: Verweilter Augenblick/Lingering Moments« im Haus am Kleistpark zu sehen. Lamberts Arbeiten fesseln den Betrachter jedoch nicht nur mit dem Gespür für Alltagssituationen, die erst in der Abbildung ihre Vielschichtigkeit offenbaren, sondern auch dank der Begeisterung des Künstlers für die dahinterstehenden Geschichten, egal, ob nun real oder imaginär, oder ob für den Betrachter erfahrbar oder nicht. Kurz gesagt: Unsere Phantasie wird angeregt.

Weil seine Bilder so große Faszination ausüben, bekam Lambers während einer Führung, an der der Autor teilnahm, die ihm längst vertraute Frage gestellt, warum er sein gesamtes Berufsleben als Ingenieur bei IBM verbracht habe und nicht professioneller Fotograf geworden sei. Seine direkte Antwort lautete, es sei ihm immer wichtig gewesen, nicht unter Druck mit seiner Leica unterwegs zu sein, sondern »locker und mit offenen Augen«.

Eine weitere, wenn auch ziemlich spekulative Erklärung lässt sich aus seinen Berichten über die Kindheit herleiten. Seine Mutter habe die Familie nach dem Krieg mit ihrer Kamera recht gut über Wasser gehalten, erinnert sich Lambers. Sein Geburtshaus in Hannover lag in Schutt und Asche und sie lebten in einer 60 Kilometer entfernten Kleinstadt. Dank einer Freundin gelangte die Mutter in den Besitz des damals äußerst raren Fotopapiers. Und sie habe ein Händchen für Gruppenfotografie gehabt. So porträtierte sie die Bäckermeister und Fleischer der Umgebung mit deren Familien. Auch die kleinen Politgrößen stellten sich gerne mit ihren Sippschaften in Positur. Diese Bilder kann man sich vorstellen.

Jede einzelne Aufnahme von Hansgert Lambers ist das totale Gegenteil davon. Womit alles gesagt wäre.