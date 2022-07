»Der Afghanistan-Einsatz ist komplett gescheitert«

Mike Schmidt/imago images Für ihren Einsatz würdigte der Staat die nach Afghanistan beorderten Soldatinnen und Soldaten mit einem »Großen Zapfenstreich« (Berlin, 13.10.2021)

Der Bundestag hat vergangene Woche einen Untersuchungsausschuss für den Afghanistan-Einsatz eingesetzt. Dabei sollen die vergangenen knapp zwei Jahre und der überstürzte Abzug der Bundeswehr thematisiert werden, nicht aber der Kriegseinsatz insgesamt. Wie steht Ihre Fraktion dazu?

Es ist richtig, auch diese Zeitspanne zu untersuchen: seit Abschluss des sogenannten Doha-Abkommens zwischen den USA und den Taliban am 29. Februar 2020 bis zum 30. September 2021. Also vom Tag an, als sich die Islamisten im Gegenzug für den US-Truppenabzug unter anderem zu Friedensgesprächen verpflichteten, bis hin zu jenen dramatischen Szenen, als die in Afghanistan gefährdeten Menschen dort im Stich gelassen wurden.

Allerdings handelt es sich bei dem chaotischen Abzug nur um einen kleinen Ausschnitt der insgesamt 20jährigen Katastrophe dieses Bundeswehr-Einsatzes. Deshalb hat sich Die Linke bei der Abstimmung zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses enthalten. Tatsächlich geht es darum, grundlegende Fragen zu klären: War der Einsatz überhaupt vom Völkerrecht gedeckt? Wie konnte es zu knapp einer Viertelmillion Toten kommen? Geredet werden muss über die milliardenschweren Kosten des Einsatzes. Wie man jetzt eingestehen muss: Er ist komplett gescheitert. Es kann nicht sein, dass der Untersuchungsauftrag zu all dem in eine Enquetekommission verschoben wird, die kaum Befugnisse hat; etwa keine gerichtlichen Ermittlungen einleiten lassen kann.

Grundsätzliche Kritik am Einsatz soll es also nicht geben?

Geeinigt wurde sich auf zwei Schwerpunkte zum militärischen und zum zivilen Teil des Abzugs; zum Beispiel soll es um die Frage gehen, welches Ministerium zur Gefährdungslage wann welche Einschätzung gehabt hat und warum. Vermutlich will sich aber die Bundesregierung vor unbequemen Fragen drücken. Thema müsste sein: Weshalb hat die Bundeswehr diesen Einsatz im Schlepptau der USA überhaupt begonnen? Die Folgen lagen auf der Hand: Zieht sich letztere zurück, würde die Bundeswehr dem Geschehen ausgeliefert sein. Ähnliches gilt aktuell für den Fall des Mali-Einsatzes, in den Frankreich hineingedrängt hat. Warum zieht man daraus keine Lehren?

Welche Fragen sind für Sie im Ausschuss zentral?

Wie kann es sein, dass die Bundesregierung seit dem Doha-Abkommen über die Abzugsabsicht der USA informiert war – und dennoch keine Vorbereitungen traf, durch die Taliban gefährdete Ortskräfte aus dem Land zu holen? Warum forderte man sie sogar zur Zeit, als Kabul schon unter der Herrschaft der Taliban stand und es um Leben oder Tod ging, noch auf, dorthin zu kommen? Die Taliban verfolgen diese Kräfte nun als Kollaborateure. Welche Ministerien stehen dafür in der Verantwortung? Warum bedurfte es eines robusten, also bewaffneten Mandats, während andere Staaten die Evakuierung zivil organisierten?

Im Grunde wird nur thematisiert, die Zuarbeiter des Militärs zu retten – nicht aber ebenso gefährdete Zivilistinnen und Zivilisten.

Das ist zu Recht in der Kritik. Wie die im Stich gelassenen Ortskräfte müssen Menschenrechtsvertreter und Ärztinnen jetzt dort in Todesangst leben. Die Taliban verfolgen Frauenrechtlerinnen, schränken die Arbeit von Hebammen oder Lehrern ein. Hierzu gilt es, gesamteuropäisch Initiative zu ergreifen.

Was sind die Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz?

Diese Auslandseinsätze sind zum Scheitern verurteilt. Der vermeintliche Krieg gegen den Terror bei solchen Einsätzen ist tatsächlich im Resultat das beste Rekrutierungsprogramm für Terroristen. Durch den Einsatz von Drohnen und die hohe Zahl ziviler Opfer wurde ihnen erst Zulauf beschert.

Und Aufbauhilfe sowie Frauenförderung könnten zivile Organisationen bewerkstelligen, dazu braucht es weder Militär noch den Einsatz von Waffen. Das vorzuschieben, ist heuchlerisch. Die Mehrheit aller Regierungen ist nicht demokratisch legitimiert, danach könnte die Bundeswehr ja überall einmarschieren. Solche angeblich friedenssichernden Einsätze werden sehr selektiv in Konfliktgebieten eingesetzt, vor allem in Ländern mit Bodenschätzen. Es geht um geostrategische Interessen.