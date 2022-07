Fehde bei Verdi

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Basiskritik: Könnte künftig in den eigenen Reihen stürmischer werden (Leipzig, 29.11.2019)

Es sei ein »gezielter Affront«, sagte Orhan Akman am Mittwoch im jW-Gespräch. Der Gewerkschafter ist bei Verdi verantwortlich für den Einzel- und Versandhandel, unter anderem für den Onlineriesen Amazon. Das Kuriose: Akman zielt nicht auf den tarifpolitischen Gegner, die Kapitalseite. Nein, er beklagt mangelnde innergewerkschaftliche Demokratie – bei Verdi.

Der interne Konflikt schwelt bereits seit Monaten. Neuer Anlass für den Zoff: die Pressemitteilung (PM) zum Streikaufruf von Verdi an sieben Amazon-Standorten von Sonntag nacht anlässlich der Rabattschlacht »Prime Day«. Der Ursprungstext, der jW vorliegt, wurde stark verändert. Besonders auffallend: Alle Zitate von Akman wurden herausgestrichen, statt dessen Originaltöne von Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger, die zugleich den Fachbereich Handel leitet. »Ich kann es nicht anders sagen, das ist Zensur«, findet Akman. Zumal der Text zuvor mit Verdi-Aktiven aus Versandzentren des Konzerns abgestimmt worden war.

Passagen zur »galoppierenden Inflation« oder zur Abschaffung von Prämienzahlungen etwa fehlten in der veröffentlichten PM. »Punkte, die in der Belegschaft heiß diskutiert werden«, sagte Akman. Übrig blieb eine »inhaltsleere, 08/15-PM«. Beispiel: Die Beschäftigten zahlten die Zeche für die sprudelnden Amazon-Gewinne, sie brauchten mehr Geld in der Tasche – »und nicht nur verlogene Werbespots«, wurde Akman ursprünglich zitiert. »Die Beschäftigten sind keine Schnäppchen!« Bei Nutzenberger klingt die ersetzte Passage so: »Den aktiven Kolleginnen und Kollegen (…) gehört unser Respekt für den Mut, den sie trotz des Drucks durch den Arbeitgeber in dieser Auseinandersetzung immer wieder aufbringen.«

Was sagt Verdi zum Umschreiben? Die redaktionelle Bearbeitung sei Sache der Pressestelle, und Zitate von Bundesvorstandsmitgliedern seien »durchaus üblich«, bemerkte Pressesprecher Jan Jurczyk am Mittwoch auf jW-Nachfrage. Bloß, Akman wurde zuvor stets zitiert, zumal er maßgeblich Verdi-Strukturen bei Amazon aufgebaut hat.

Ermahnungen, Kompetenzentzug, damit kennt sich Akman aus. Soll er kaltgestellt werden? Jurczyk verneint. Die Umstände des Tarifabschlusses Ende April bei der Modekette Esprit indes werfen Fragen auf. Aus einem Mailverkehr an Landesbezirksfachbereichsleiter und Handelssekretäre, der jW aus Verdi-Kreisen zugespielt wurde, geht hervor: In einer Mail vom 29. April hatte Akman moniert, dass im »Anerkennungstarifvertrag« keine Beschäftigungs- und Standortsicherung fixiert sei und nachverhandelt werden müsste. Das passierte nicht. Statt dessen entmachtete Nutzenberger, die im Januar die Verhandlungsführung laut Jurczyk »aufgrund einer längeren Abwesenheit von Akman« übernommen hatte, ihren »Widersacher« in einem Schreiben vom 18. Mai mittels »sofortigem Widerruf« aller Tarifvollmachten. Bei Zuwiderhandlung würden »entsprechende Konsequenzen« geprüft.

Extra Zündstoff dürfte Akmans Ankündigung im April geliefert haben, im September 2023 für den Verdi-Bundesvorstand zu kandidieren – als Nachfolger von Nutzenberger. Nachfolgen möchte auch Silke Zimmer, Leiterin des Landesfachbereichs Handel in NRW. Zimmer war am 29. Juni auf einer außerordentlichen Sitzung des Bundesfachbereichs Handel »einstimmig bei einer Enthaltung« nominiert worden, so Jurczyk. »Eine demokratisch eindeutige Entscheidung.« Ein Problem: Akman war an jenem Tag trotz Teilnahmezusage familienbedingt verhindert. Gremiumsmitglieder wussten das. »Es bestand kein Anlass für eine außerordentliche Sitzung, eine nachvollziehbare Begründung liegt bis heute nicht vor«, meint Akman. Der Bundesfachgruppenvorstand Einzelhandel hatte im Vorfeld um einen neuen Termin gebeten. Vergeblich. Entschieden ist noch nichts. Seine Kandidatur werde er nicht zurückziehen, versicherte Akman. »Ich bin auch bereit für eine Kampfkandidatur.«

Derweil haben Verdianer vor drei Wochen eine Onlinepetition (»Demokratie bei Verdi-Handel ernst nehmen und stärken!«) aufgesetzt. Bislang unterzeichneten knapp 600 Personen die Pro-Akman-Petition (Stand: 13. Juli). Vor allem Betriebsräte, Gesamtbetriebsräte – darunter viele Vorsitzende – und aktive Verdi-Mitglieder von der Basis, so Akman. Wichtig ist ihm: Der Stunk hinter den Kulissen sei ein politischer, kein persönlicher. Verdi werde immer mehr zu einer Funktionärsgewerkschaft, im Sinne einer Mitglieder- und Tarifgewerkschaft sei das nicht.