Krisenmodus als Alltag

Boris Roessler/dpa Unmittelbar nach dem Hochwasser stapelten sich die Trümmer meterhoch (Altenahr, 19.7.2021)

»Das Wasser steht uns bis zum Hals.« Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Mittwoch vor der Bundespressekonferenz in Berlin dramatische Bilder bemüht, als sie kurz vor dem Jahrestag der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 2021 Konzepte präsentierte, die eine Wiederholung verhindern sollen. Das Hochwasser hatte 183 Menschen das Leben gekostet und vielen die Existenzgrundlage geraubt.

Mit einem jährlichen Bevölkerungsschutztag und anderen Maßnahmen will die Bundesregierung nun Krisen und Notfälle besser vorbereiten. Es gehe darum, »Sicherheit und Handlungsstärke zu vermitteln, ohne Angst zu verbreiten«, sagte Faeser in Berlin. Die Maßnahmen sind Teil des neuen Bevölkerungsschutzprogramms, das die Bundesregierung nach der Debatte über Mängel und Versäumnisse im Katastrophenschutz ausgearbeitet hat.

Faeser verwies auf die steigende Zahl von Extremwetterereignissen, aber auch auf den Krieg in der Ukraine. »All das erfordert, dass wir unsere Bevölkerung besser schützen«, sagte sie. Die Ministerin kritisierte »große Versäumnisse« und verwies darauf, dass die Warnsirenen in abgebaut worden seien. Die Grundzüge der neuen Strategie lauteten »besser koordinieren, besser kommunizieren, besser koordinieren«. Mit dem neuen Bevölkerungsschutztag solle Wissen zum Katastrophenschutz vermittelt werden.

Faeser wurde begleitet vom Präsidenten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Ralph Tiesler, und von Gerd Friedsam, Präsident des Technischen Hilfswerks. Tiesler erklärte, dass er bestimmte Flächen in Deutschland wegen extremer Wetterereignisse in naher Zukunft »nicht mehr für besiedelbar« halte, wurde aber kaum konkreter. Er plädierte für ein neues Krisenbewusstsein in der Bevölkerung: »Der Krisenmodus muss jetzt zum allgemeinen Bewusstsein dazugehören, wir müssen lernen, dass die Krise zum Alltag gehört.« Man tue alles, »um vor die Lage zu kommen«.

Die Innenministerin berichtete, das Kabinett habe eine »Resilienzstrategie« verabschiedet, die zu einer besseren Vorhersage und Bewältigung von Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen sowie anderen Notlagen führen solle.»Wir haben gelernt aus den schrecklichen Ereignissen«, versprach sie und erinnerte unter anderem an den Hurrikan »Katrina«, der im August 2005 eine der verheerendsten Naturkatastrophen der Geschichte ausgelöst hatte. Der Sturm richtete in den südöstlichen Teilen der USA, insbesondere an der dortigen Golfküste, gewaltige Schäden an. In New Orleans waren vor allem Armenviertel betroffen.

Faeser will den Ländern, die im Katastrophenschutz die Verantwortung tragen, vorschlagen, ab 2023 den bundesweiten Bevölkerungsschutztag zu organisieren, »um die Bevölkerung stärker für die Themen Eigenresilienz und Selbstschutz zu sensibilisieren«. Das Bundesinnenministerium werde zudem eine Kommunikationsstrategie erarbeiten, »um Handlungssicherheit der Bevölkerung zu erreichen«.

THW-Präsident Friedsam bezeichnete klimabedingte Katastrophen als »vorstellbar und wahrscheinlich«. Man wisse nur nicht, wann und wo sie eintreten würden, sagte er und sprach von einer »hybriden Bedrohung«. Zu schützen sei die »kritische Infrastruktur«, da habe das Land Nachholbedarf.