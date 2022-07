Einblick in den Abgrund

Malte Krudewig/dpa »Unglücklich das Land, das Helden nötig hat« (Düsseldorf, 10.6.2022)

Die Lage ist dramatisch – und das nicht erst seit der Coronapandemie: Pflegekräfte, MTA, Physiotherapeuten und viele andere Beschäftigte der Krankenhäuser schlagen Alarm. Anfang des Monats haben gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter der sechs Universitätskliniken Nordrhein-Westfalens Teile eines »Schwarzbuchs Krankenhaus« der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die Erfahrungsberichte vermitteln eindringlich den Horror des Klinikalltags (siehe auch unten). Eine Pflegekraft schildert, wie sie bereits beim Betreten der Intensivstation spürt, dass sie in dem bevorstehenden Nachtdienst nicht allen Patienten gerecht werden wird. Als sie ihre Schicht beginnt, »läuten über den ganzen Flur Alarme, Monitore, Perfusoren und Infusomaten. Das Telefon klingelt unaufhörlich. Meine Kolleginnen und Kollegen sind in den Zimmern und kümmern sich um ihre Patientinnen und Patienten, auf dem Flur befindet sich niemand.« Eigentlich sollte für jeden der schwer Erkrankten – zu der Zeit waren auch viele beatmungspflichtige Covid-19-Patienten darunter – eine Pflegekraft bereitstehen. Daran sei aber nicht zu denken, berichtet die Intensivschwester. So muss sie trotz enormen Einsatzes zusehen, wie eine der Schwerkranken verstirbt. Um die zweite Patientin, für die sie in dieser Schicht zuständig gewesen wäre, konnte sie sich während der Intensivbetreuung der Schwerkranken nicht kümmern. »Weil wir so eingespannt waren, mussten wir bei allen anderen Patienten Schadensbegrenzung betreiben, keiner von uns hatte Zeit, um adäquat die anderen zu versorgen. In der Nacht kamen noch zwei Notfälle zu uns, es war nicht möglich, alle Patientinnen und Patienten so zu versorgen, wie sie es verdient hätten.«

Tödliche Fehler

Jeden Tag kämen in Deutschlands Krankenhäusern Patienten wegen der notorischen Unterbesetzung zu Schaden, heißt es in der Einleitung des Schwarzbuches. Seit die Beschäftigten der sechs Universitätskliniken in NRW für einen Tarifvertrag Entlastung kämpften, hätten sie Hunderte Erfahrungsberichte aus den unterschiedlichsten Einsatzbereichen der Beschäftigten zusammengetragen. Sie »dokumentieren, was es für die Patientenversorgung und -sicherheit bedeutet, wenn wir in Unterbesetzung arbeiten, und was es für uns Beschäftigte heißt, immer wieder diesen Situationen ausgesetzt zu sein«, heißt es auf schwarzbuch-krankenhaus.net. Viel zu wenig sei bisher über die katastrophale Alltagssituation in den Krankenhäusern gesprochen worden – »auch, weil aktiv verhindert wird, dass sie an die Öffentlichkeit« gelange. Die Berichte eröffneten Einblicke in den Abgrund des bundesdeutschen Gesundheitssystems. »Da geht es um Patientinnen und Patienten, die sterben, weil kein Personal da ist. Um tödliche Fehler, die aufgrund von Überlastung passieren. Um menschenunwürdige Zustände, tagtäglich, in unseren Krankenhäusern.«

Gerade Beschäftigte in Kliniken sind außergewöhnlich pflichtbewusst, da sie tagtäglich oft schwer erkrankte Patienten pflegen und versorgen. Der Schritt an die Öffentlichkeit ist deshalb sehr ungewöhnlich und Ausdruck großer Verzweiflung, weil aus Sicht des Krankenhauspersonals in NRW die Leitungen der Häuser und auch die Politik trotz aller Ankündigungen nicht genug täten, um die verheerenden Zustände zu ändern. Deshalb hätten sich Kolleginnen und Kollegen entschieden, anonymisierte Erfahrungsberichte aus dem Alltag der sechs Universitätskliniken in dem Schwarzbuch zusammenzufassen. Die Klinikvorstände, NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) sowie die Vorsitzenden der im Landtag von NRW vertretenen Fraktionen erhielten den vollständigen Bericht, um sie ins Bild zu setzen, »welchen Situationen NRWs Patientinnen, Patienten und Klinikbeschäftigte immer wieder ausgesetzt sind«.

Kampf längst nicht beendet

Doch insbesondere bei den Leitungen der Universitätskrankenhäuser in NRW scheint der Ernst der Lage noch nicht angekommen zu sein. So sah der ärztliche Direktor am Standort Essen kürzlich zwar die gesundheitliche Versorgung »massiv« beeinträchtigt – allerdings nicht durch die alltägliche Mangelsituation, sondern durch die Streiks der letzten Zeit, berichtete vergangene Woche der WDR. Seit ihrem Beginn Anfang Mai hätten allein in Essen rund 2.600 Operationen verschoben werden müssen.

Dabei könnte der Arbeitskampf zügig beendet werden, wenn sich die Klinikleitungen mit Verdi auf einen Tarifvertrag Entlastung einigen würden, wie es ihn an anderen Orten – etwa in Berlin bei Charité und Vivantes – bereits gibt. Ein entsprechender Tarifvertrag umfasst die personelle Ausstattung in allen Sektoren: Neben der Pflege geht es in NRW explizit auch um Notaufnahmen, Ambulanzen, Krankentransport, Küche, IT und anderes. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat die Finanzierung der Bereiche zugesagt, die nicht von den Krankenkassen gezahlt werden.

Verdi fordert, dass für alle Klinikbereiche der Personalschlüssel exakt festgelegt wird, damit bei Unterschreiten entsprechende Entlastungstage gegeben werden können. Nach weiteren Verhandlungstagen in dieser Woche sind die Klinikvorstände zwar bereit, für zusätzliche Krankenhausbereiche neben der Pflege Regelungen nach dem Modell der Charité zu gewähren, wie jW am Mittwoch erfuhr. Allerdings längst nicht für alle. Und insgesamt sollen die Chancen, Entlastung zu bekommen, schlechter sein als nach der Systematik der Charité. Dort gibt es für fünf Belastungspunkte wegen der Arbeit in unterbesetzten Schichten einen freien Tag zum Ausgleich. Das heißt: Der Kampf für ein gesundes Krankenhaus ist längst nicht beendet.