»Ich dachte, es muss endlich klick machen«

Marc John/IMAGO Die Region befindet sich weiterhin im Wiederaufbau: Beschädigte Gebäude entlang der Ahr (10.7.2022)

Sie wohnen im Ahrtal und haben die Flutkatastrophe vor einem Jahr miterlebt. Wie war das, als das Hochwasser kam?

Da keine Warnungen bei den Bürgern angekommen sind, waren wir wie alle anderen auch völlig unvorbereitet. So kam es, dass meine Familie und ich in unserem Haus vom Wasser eingeschlossen waren. Wir haben uns jedoch dann im letzten Moment entschieden, das Haus doch noch zu verlassen. Hand in Hand, mit dem Wasser schon bis zur Hüfte haben wir uns dann in Sicherheit gebracht.

Wie sieht es heute im Ahrtal aus?

Dadurch, dass so viele Helfer vor Ort waren und geholfen haben, ist seitdem wirklich viel passiert. Es liegt aber immer noch einiges vor uns, denn auch ein Jahr nach der Katastrophe ist die Zerstörung noch deutlich sichtbar. Trotzdem lassen sich hier viele Zeichen der Solidarität und der damit verbundenen Hoffnung finden.

Klimaforscher warnen, man dürfe das Tal jetzt nicht besiedeln wie vorher. Was meinen Sie dazu?

Ich glaube schon, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wo es sinnvoll ist wiederaufzubauen. Es wurde lange Zeit einfach nicht genug darauf geachtet, wie der natürliche Verlauf eines Flusses aussieht. Früher gab es entlang der Ahr beispielsweise viel mehr Auen, wo es kein Problem war, wenn der Fluss über die Ufer tritt und diese Flächen flutet. Viele dieser Flächen gibt es heutzutage nicht mehr.

Aber ich bin dennoch davon überzeugt, dass wir im Einklang mit der Natur leben können. Das bedeutet jedoch, dass wir uns in gewisser Hinsicht auch anpassen müssen. Dazu zählen zum einen Hochwasserschutzmaßnahmen und zum anderen auch die Frage, inwiefern Bebauung an manchen Stellen überhaupt sinnvoll und vor allem sicher ist. Ganz entscheidend ist dabei aber, dass die Menschen nicht alleingelassen werden. Wenn beispielsweise Grundstücke direkt an der Ahr nun nicht mehr als Baugrundstücke zählen und somit an Wert verlieren, dürfen die Menschen nicht auf den Kosten sitzenbleiben.

Eine Studie aus dem vergangenen Jahr hat den Zusammenhang zwischen Erderwärmung und Hochwasserkatastrophen wie der an Ahr und Erft bestätigt. Hat die Flutkatastrophe in Sachen Klimaschutz in der Politik etwas verändert?

Ich hatte sehr darauf gehofft. Gerade als so viele Politiker vor Ort waren und das Ausmaß der Verwüstung mit eigenen Augen gesehen haben, dachte ich, dass sich jetzt vielleicht wirklich etwas ändert. Dass solche Katastrophen für Menschen aus anderen Teilen der Welt schon seit Jahren bittere Realität sind und auch die wissenschaftliche Lage mehr als eindeutig ist, sollte eigentlich Grund genug sein für ein Umsteuern in Sachen Klimaschutz. Aber ich dachte, wenn man die katastrophalen Ausmaße mit eigenen Augen gesehen hat, muss es einfach endlich klick machen.

Um so größer ist die Enttäuschung, wenn trotz all den Versprechen und Worten weiterhin Entscheidungen für fossile Strukturen und gegen Nachhaltigkeit getroffen werden. Es ist für mich einfach unbegreiflich, dass hier im Ahrtal vor einem Jahr 134 Menschen gestorben sind und wir jetzt in neue Gasfelder im Senegal investieren wollen. Wir befeuern mit solchen langfristigen fossilen Projekten die Krise immer weiter, obwohl es gerade mal ein Jahr her ist, dass wir hier in Deutschland die katastrophalen Folgen der Klimakrise gespürt haben.

Warum ändert sich aus Ihrer Sicht trotz solcher Ereignisse nichts?

Diese Frage lässt mich tatsächlich auch manchmal etwas verzweifeln. Ich stand in den Fluten, hab fast den Boden unter den Füßen verloren. Aber die Taten der Politik vermitteln dennoch den Eindruck, als wäre das eigentlich gar nicht so dringlich und als ob wir uns dieses »Weiter so« noch etwas länger leisten könnten.

Wenn wir jetzt Entscheidungen treffen, wie Atomkraft und Erdgas als nachhaltig einzustufen, verzerrt das die Realität der Krise. Ständig werden neue Hitzerekorde gebrochen, Waldbrände, Fluten. Die Krise eskaliert immer weiter und wartet nicht auf uns, bis wir dann auch mal bereit sind für tatsächlichen Klimaschutz. Aber wir sind nicht machtlos. Wir alle haben eine Stimme, die wir nutzen können, um Politik dazu aufzufordern zu handeln und Verantwortung zu übernehmen.