Inflation in BRD bleibt hoch

Martin Wagner/IMAGO Steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel belasten besonders Privathaushalte

Die Situation bleibt angespannt. Obwohl die Inflationsrate im Juni um etwa 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat leicht abgenommen hat, hält sie sich auf hohem Niveau bei 7,6 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, lag sie im Mai noch bei 7,9 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Bestimmend für die Preisentwicklung sind demnach die weiterhin hohen Energiepreise.

Die Teuerungsrate schlug hier im Juni mit 38 Prozent zu Buche, im Vergleich zum Vorjahresmonat hatten sich Energieprodukte im Mai bereits um 38,3 Prozent verteuert. Bei Kraftstoffen stiegen die Preise im Juni mit 33,2 Prozent weniger stark als im Mai, als die Teuerungsrate an der Tankstelle noch 41 Prozent betragen hatte. Haushaltsenergie verteuerte sich aber weiter. Mit einem Plus von 40,7 Prozent zum Vorjahresmonat verzeichneten die Statistiker eine Zunahme um vier Prozent gegenüber Mai.

Die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen wie das Neun-Euro-Ticket und der sogenannte Tankrabatt hätten sich im Juni »leicht dämpfend« auf die Gesamtteuerung ausgewirkt, äußerte sich der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel, zu der Entwicklung. Aufgrund der schwankenden Preise für Rohöl lasse sich die Auswirkung des Tankrabatts auf die Inflationsrate nicht exakt beziffern, teilte die Behörde mit.

Neben Energie verteuerten sich auch Nahrungsmittel deutlich. Für Privathaushalte stiegen die Kosten insgesamt erneut um 1,6 Prozent gegenüber Mai 2022 und um 12,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders drastisch ist die Entwicklung bei Speisefetten und -ölen (+43,1), Fleisch und Fleischwaren (+18,9), Molkereiprodukten und Eiern (+15,3) sowie Brot und Getreideerzeugnissen (+12,5 Prozent).

Ob sich die Menschen gegen eine »zunehmende soziale Polarisierung« durch Preisentwicklung und »explodierende Mieten in den Städten« wehren, sei nicht die Frage, sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, im ZDF-Morgenmagazin am Mittwoch, »sondern wie – an der Wahlurne oder mit Protesten und Unruhen«.