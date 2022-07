Politischer Alltag

Jens Koehler/imago images Die Geschichte des sozialistischen deutschen Staates wird auch durch die Erinnerungen derjenigen erzählt, die sie noch erlebt haben. Ruine einer Schule auf Rügen (24.3.2019)

Neben Zeitzeugen mit sehr unterschiedlichen Erinnerungen prägen vor allem alte und neue Gegner die mediale Erinnerung an die DDR. Eine wesentliche Säule dieser Perspektiven ist geprägt von der Vorstellung des Mangels – an »Freiheit« und Konsumgütern. Der Deutschlandfunk hat diese Redensarten am Donnerstag abend für einen Moment zur Seite geschoben. Anlass war die Abschlusskonferenz eines Forschungsverbundes zum »medialen Erbe« der DDR. Unter dem Begriff sei mehr als nur Fotos, Aufzeichnungen und Musik zu verstehen, wird uns erklärt. Man habe auf einen erweiterten Medienbegriff gesetzt und vor allem auch Alltagsgegenstände einbezogen. Diese hätten auch eine politische Dimension. Von einem Historiker der FU Berlin erfahren wir zudem, dass es längst überholt sei, die Geschichte der DDR etwa in Schulbüchern und Museen lediglich als »Diktaturgeschichte« zu erzählen. Immerhin. Außerdem werde in vielen Museen »neben Trabant und Sandmännchen« die Alltagsgeschichte nicht ernstgenommen. (mb)