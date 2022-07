Gemeinsam weniger einsam

ingimage/imago images

Ein Begriff, der sich im Laufe der Zeit gewandelt hat: Bis ins 17. Jahrhundert war Freundschaft und Verwandtschaft im Deutschen gleichbedeutend. Erst danach erfuhr die enge Bande zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen Familien die Zuschreibung, die Karl-Heinz Hillmann als einen »soziologisch schillernden Begriff für eine besonders persönlich gefärbte Form direkter sozialer Beziehungen, die – ohne spezifische Rollenverpflichtung – freiwillig und auf längere, nicht fixierte Dauer eingegangen wird« charakterisiert. Im süddeutschen und österreichischen Raum ist es der Spezi, mit einem Kumpel hat man einen etwas weniger tiefgehenden Kontakt, und im Zeitalter des hyperschnellen Tippens auf dem Smartphone hat sich unter jüngeren Zeitgenossen der BFF (»Best friend forever«) durchgesetzt. Wie man es auch nennen mag, das, was schon Aristoteles und Cicero pflegten, ist nach wie vor von ungeheurer Wichtigkeit für das eigene Seelenheil.

Im Jugendthema des jW-Fotowettbewerbs möchten wir von Euch wissen: Was bedeutet Euch Freundschaft? Was macht sie für Euch aus? Welche Momente spiegeln für Euch eine echte freundschaftliche Beziehung? An die Kameras, fertig, los!