Mary Evans/AF Archive/20th Century Fox Television/imago images Du Colt, mach mal langsam, die Kinder müssen pinkeln (Szene aus »Ein Colt für alle Fälle«)

In der hessischen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, gab es kein Kabelfernsehen, und was ich als Pubertierender Mitte der 80er Jahre darüber wusste, hatte ich teils von Oma, die in der norddeutschen Großstadt, ohne es zu wissen, an den »Schulmädchenreport« angeschlossen war, und teils von Herbert Grönemeyer, der in seinem Song »Lächeln« die frühen Kohl-Jahre u. a. so beschrieb: »Agenten geben sich ein Stelldichein / das Kabel bringt den Sonnenschein / das Klima so mild.« Das mit dem milden Klima hat sich erledigt, das mit dem Kabelfernsehen insoweit, als es bereits Internetfernsehen ist und tatsächlich totales Glotzen ermöglicht, unabhängig von Zeit und Ort, und wäre dies eine dieser sentimentalen Als-ich-Kind-war-Texte, müsste hier jetzt stehen: Früher, da rannten um dreiviertel sechs alle vom Bolzplatz nach Hause, weil um sechs »Ein Colt für alle Fälle« im Fernsehen kam, und im Vorspann lehnte Heather Thomas halbnackt im Türrahmen, und beides ist nun wirklich lange her. Heute gibt’s »Shaun, das Schaf« und »Checker Tobi« nach Gusto, und wenn die Kinder pinkeln müssen, kann man den Film anhalten. Ist das schlecht?

Mein wachsender Hang zur Altersweisheit empfiehlt mir, das für eine falsche Frage zu halten. Es ist ja auch völlig unerheblich, was ich von Spotify halte. Alle haben es, und vom persönlich Betriebswirtschaftlichen her ist es auch völlig schwachsinnig, es nicht zu haben, wenn ich für den Wert einer Vinyl-LP drei Monate lang die ganze Musik der Welt hören kann. Dass das Kabel- und Privatfernsehen, das jetzt 40 Jahre alt wird, eine Idee konservativer Politiker war, um dem »roten« öffentlich-rechtlichen Rundfunk Paroli zu bieten, ist zwar die reine Wahrheit, braucht aber schon darum nicht mehr zu interessieren, weil die »elektronische Konterrevolution«, von der Gremliza sprach, längst gesiegt hat. Und wenn die Elfjährigen im Bus in ihre Telefone starren, so wie die Erwachsenen alle in ihre Telefone starren, und wenn die jungen Damen ihre Telefone schier nicht mehr aus der Hand legen (so wie, einem Kollegen in der Süddeutschen ist es aufgefallen, die Herren früher immer eine Zigarette zwischen den Fingern hielten), dann ist das vielleicht für die tausendste kulturkritische Glosse gut, im übrigen aber bloß für den Widerspruch, dass der Digitalkritiker die Zugfahrkarten längst auf dem Telefon vorzeigt. Das ist praktisch, und cool ist es auch.

Dialektik wäre aber nicht Dialektik, wenn dies alles festzustellen nicht bedeuten müsste, sich auf den Bolzplatz und nach Colt Seavers zurückzusehnen, und zwar nicht bloß aus Sentimentalität. Sondern weil es reizvoll ist, sich vorzustellen, es gäbe einen genau bestimmbaren Punkt, an dem es mehr Informationstechnik nun wirklich nicht gebraucht hätte. Vermutlich gibt es keinen solchen Punkt, denn hätte ich, als Colt Seavers im Fernsehen lief, schon studiert, ich hätte meine Seminararbeiten auf der Schreibmaschine verfassen müssen, und ich schreibe jeden Satz fünfmal. (Oder schreibe ich jeden Satz fünfmal, weil ich ihn nicht tippen muss?) Alles jenseits der E-Mail, hat mir Freund und Kollege Roth mal gesagt, benötige er nicht, mir dann aber gleich den Tip gegeben, auf Youtube die Doku über den spanischen Anarchismus anzuschaun.

Die öde Pointe wäre, dass es – von Instagram, Tik Tok und ähnlich böswillig Hirnzersetzendem vielleicht abgesehen – ein schlechthin schlechtes Medium nicht gibt und das Kabelfernsehen ja auch Arte und »Seinfeld« gebracht hat. Das Privatfernsehen hat auch »Die Wollnys« gebracht, eine Unterschichtsvorführdokusoap, der Heinz Strunk, liest man, aber sehr viel Anregendes verdankt, wie er überhaupt der kapitalistischen Gegenwart sehr viel verdankt, und das darf man sich dann überlegen, ob man lieber Sozialismus haben will oder Heinz Strunk. Solange die Revolution nicht kommt und mit ihr der neue Mensch, der allseitig entwickelt genug ist, um nach den beständigen Stimuli seines Belohnungszentrums nicht mehr süchtig zu sein, werden wir in der (drahtlosen) Welt am Draht leben müssen (oder dürfen), und ich weiß immer nicht, in welchem Zusammenhang ich den alleinstehenden Maler im (Kabel-!)Fernsehen gesehen habe, der jedenfalls nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, sich ein Bier aus dem Kühlschrank nimmt und den Fernseher anwirft. Was ich, alles in allem, völlig plausibel fand, falls man nicht hergehen will und sagen, der Maler ist alleinstehend, weil er immer gleich den Fernseher anstellt.