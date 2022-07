»Atomkraft soll ein grünes Mäntelchen bekommen«

Norbert Fellechner/imago Geben nicht auf: Seit Jahrzehnten beweisen Atomkraftgegner besonderes Durchhaltevermögen (Symbolbild, Dargun, 24.4.2011)

Seit einer Woche läuft die Antiatomradtour mehrerer Initiativen von Belgien bis in die Schweiz, die Ihr Verein koordiniert. Am 9. Juli ging es am AKW Tihange los. Der erste Teil, die »Nordtour«, soll entlang vieler Stationen in Gorleben am 30. Juli enden. Reichen die Jodtabletten und Bleiwesten für alle?

Wir brauchen eher Badehosen! Die Tour startete wohl vor dem Tor der Anlage in Tihange, ich selbst war da noch nicht dabei. Zur Zeit sind wir so um die 30 Leute. Pro Station kommen meistens noch einige dazu. Darüber hinaus gibt es auch Teilnehmende, die die ganze Strecke über dabei sind. Am Mittwoch waren wir dann in Kalkar, da braucht man auch gar keine Jodtabletten oder Bleiwesten mehr, weil der Widerstand der Antiatombewegung erfolgreich war.

Mehr als 40 Etappen sind für die Nord- und Südtour geplant. Was sind die wichtigsten Stationen der aktuellen Strecke?

Wir haben versucht, eine Mischung zu machen. Zum Beispiel Kalkar, wo der geplante Schnelle Brüter nie in Betrieb ging, oder eben Tihange sowie Standorte in Deutschland, wo Atommüll weiterhin ein Problem ist – von Zwischenlagern über Deponien für Abrissschutt der AKW bis zu potentiellen Standorten für das tiefengeologische Atommüllager. Wir machen auch Station in Gronau und fahren bei der Urananreicherungsanlage vorbei. Danach fahren wir ins niederländische Almelo, wo so eine ähnliche Anlage vom selben Urenco-Konzern steht. Und es geht nach Lingen, wo eine Brennelementefabrik sowie ein noch laufendes AKW stehen.

Die Anreicherungsanlagen sind vom Atomausstieg ausgenommen. Wen beliefern die in Zukunft?

Die Anreicherung ist nur der erste Schritt. Danach geht das angereicherte Uran in die Brennelementefabriken. Diese versorgen jetzt schon AKW im Ausland. Die drei, die hierzulande noch laufen, haben schon in diesem Jahr keinen neuen Brennstoff mehr bekommen. Nachgewiesen sind Lieferungen von Lingen auch an Meiler, die von der vorherigen Bundesregierung als Risiko-AKW eingestuft wurden. Da zählen die in Belgien und die uralten Kraftwerke in der Schweiz ebenso dazu wie Anlagen in Frankreich.

Und woher beziehen die deutschen Fabriken das Uran?

Woher Gronau das bekommt, weiß man gar nicht genau. Die machen ein großes Geheimnis draus. Uran wird in Europa über die Euratom beschafft. Deren Statistik zufolge kommt ein relativ großer Anteil aus Russland, Kasachstan, aber auch aus anderen Ländern wie Kanada.

Ein Ziel der Tour ist, bisherige Erfolge zu feiern. Wie fällt die Bilanz aus?

Mit Blick auf die deutschen AKW kann die Bewegung eine unglaubliche Bilanz vorweisen. Von den 36, die je in Betrieb waren, sind 33 bereits abgeschaltet. Und die gehen laut Gesetz zum Jahresende vom Netz. Damit wäre das Hauptziel der Bewegung hier erreicht. Und das Rausfliegen des maroden Salzstocks in Gorleben bei der Endlagersuche hat was mit 40 Jahren Widerstand zu tun.

Auf EU-Ebene wurde mit der neuen Taxonomie Atomenergie als »nachhaltiges Investment« umetikettiert. Trübt das die Stimmung?

Da hat unser Protest nicht ganz gereicht. Atomkraft soll jetzt ein grünes Mäntelchen umgehängt bekommen. Das ist erst mal ein Misserfolg, aber die Antiatombewegung hat gelernt, dass man einen langen Atem haben muss.

Vor allem seitens der CDU wird wegen der Abkehr von russischem Gas einer Verlängerung der AKW-Laufzeit das Wort geredet.

Das geht juristisch zunächst gar nicht. Und an den Gründen, die damals zu der Entscheidung für den Atomausstieg infolge des Super-GAU von Fukushima 2011 führte, hat sich bis heute nichts maßgeblich geändert.

Die Radtour soll Aktivistinnen und Aktivisten auch die Möglichkeit geben, Energie zu tanken für aktuelle und kommende Auseinandersetzungen. Welche werden das sein?

Der Kampf ist im europäischen Maßstab noch lange nicht vorbei. Es gibt Nachbarländer Deutschlands, die wohl damit liebäugeln, neue Reaktoren zu bauen oder bestehende weiter zu betreiben – Frankreich, Belgien und die Niederlande zum Beispiel. Aber auch in der Schweiz gehören die Meiler an der deutschen Grenze zu den ältesten der Welt. Da haben wir genug zu tun.