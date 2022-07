Das Monster stoppen

Marcus Brandt/dpa »Stärke und Entschlossenheit«: Am Freitag kam es in Hamburg zu handfesten Auseinandersetzungen mit der Polizei

Mehrere Versuche, den an diesem Sonnabend früh planmäßig beendeten Warnstreik der Beschäftigten deutscher Nordseehäfen per Gericht verbieten zu lassen, sind am Mittwoch und Donnerstag gescheitert. Dafür haben die Streikenden am Freitag mit einer machtvollen Demonstration in Hamburg ihre Stärke und Entschlossenheit unter Beweis gestellt: Etliche tausend zogen mittags durch die Innenstadt.

Wie mehrfach berichtet, sind die Fronten zwischen den Hafenbeschäftigten und ihrer Gewerkschaft Verdi einerseits und dem Zentralverband Deutscher Seehafenbetriebe (ZDS) andererseits nach mittlerweile sieben Verhandlungsrunden verhärtet. Der 48-Stunden-Warnstreik war der dritte innerhalb weniger Wochen, ohne dass sich die Arbeitgeberseite bereit gezeigt hätte, den elementaren Bedürfnissen der Beschäftigten entgegenzukommen: Diese verlangen die Zusicherung eines handfesten Ausgleichs, um das »Inflationsmonster stoppen« zu können (so eine Parole ihres Tarifkampfs) – und sie wollen einen Abschluss für zwölf Monate, um je nach wirtschaftlicher Entwicklung auch im nächsten Jahr tariflich handlungsfähig zu sein.

Etliche Hafenumschlagbetriebe insbesondere der größeren Häfen an Elbe, Weser und Jade haben in der jüngeren Vergangenheit in der Pandemie und dem globalen Lieferkettenchaos gut verdient. Trotzdem will der ZDS als Vertreter von 58 tarifgebundenen Umschlagbetrieben in Hamburg, Niedersachsen und Bremen bislang nicht nachgeben und vor allem eine längere Tarifvertragslaufzeit durchsetzen. Selbstverständlich haben die Warnstreiks Folgen für den Umschlag: Die Zahl der in der Deutschen Bucht ankernden Schiffe, die seit Monaten mitunter wochenlang auf Abfertigung warten, hat mit dem jüngsten Warnstreik prompt wieder zugenommen – auf derzeit rund drei Dutzend. In den Häfen indes schuften die Beschäftigten, seit langem auch in ständig mehr Überstunden, für die gesellschaftliche Versorgung, sehen sich aber gleichzeitig mit Rationalisierungsplänen von Arbeitgeberseite unter Druck gesetzt.

Wie erwähnt, haben mehrere Hafenlogistiker versucht, den jüngsten Warnstreik von Arbeitsgerichten per einstweiliger Anordnung stoppen zu lassen. In Wilhelmshaven, Oldenburg (für den Hafenstandort Brake) und Bremen ist das gründlich misslungen, die Gerichte haben die entsprechenden Anträge zurückgewiesen. In Hamburg wurde der Streit laut gerichtlicher Pressemitteilung vom Donnerstag mit einem Vergleich beigelegt: Zwar durfte der Warnstreik wie geplant durchgeführt werden. Beide Seiten verpflichteten sich aber zu weiteren Verhandlungsterminen – und es darf bis Ende August keine weiteren Arbeitskämpfe geben.

Während aus der Politik – so von Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann oder Bremens Häfensenatorin Claudia Schilling – für Schlichtungsverfahren plädiert wird, warnen Logistikkreise weiter nicht nur vor verschärften Lieferproblemen infolge der Warnstreiks, sondern auch vor der Schwächung der deutschen Häfen im Wettbewerb. Experten wie der Chef des Bremer Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Burkhard Lemper, halten aber dagegen: In der Nordseezeitung von Donnerstag wies er Befürchtungen, Reedereien könnten dauerhaft abwandern, als »wenig wahrscheinlich« zurück. Auch die Häfen der westlichen Nachbarländer hätten mit Lieferkettenproblemen und Staus zu kämpfen, daher seien Ausweichmöglichkeiten »nicht wirklich vorhanden«.