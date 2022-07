Offene Fragen

Boris Roessler/dpa Pool/dpa Statt Handschellen nun schwedische Gardinen: Der 33jährige Offizier (r.) am Freitag vor der Urteilsverkündung

Die Inszenierung als im Grunde harmlose Person half ihm am Ende nicht. Der rechte Bundeswehr-Offizier Franco Albrecht ist am Freitag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der angeklagte Neonazi eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant hatte. Diskutiert wurde bis zum Schluss des Prozesses über die Beweggründe und die Gesinnung des 33jährigen. Die Verteidigung forderte im Hauptanklagepunkt der schweren staatsgefährdenden Straftat einen Freispruch und stellte ihren Mandanten eher als ungefährlichen Typen mit besonderen Interessen dar. Die Bundesanwaltschaft dagegen sah in ihm einen »rechtsradikalen Terroristen«.

Der Soldat war 2017 festgenommen worden, als er auf dem Wiener Flughafen eine geladene Pistole aus einem Versteck auf der Toilette holen wollte. Angeblich hatte er sie vorher in einem Gebüsch gefunden und wollte sie vor seinem Flug entsorgen, was allerdings die Fingerabdrücke im Inneren der Waffe nicht erklärt. Kurz darauf stellte sich heraus, dass Albrecht ein Doppelleben als vorgeblicher Geflüchteter aus Syrien führte, entsprechend gemeldet und untergebracht war. Daraus ergibt sich die Vermutung, dass er mit seiner Tarnidentität Anschläge verüben wollte, um die gesellschaftliche Stimmung gegen Geflüchtete anzuheizen. Die Justiz hatte den Oberleutnant bald schon wieder auf freien Fuß gesetzt. Im vergangenen Februar aber infolge einer Personenkontrolle in Offenbach mit Verweis auf bestehende Verdunkelungs- und Fluchtgefahr wieder festgenommen – unter anderem wegen drei Schusswaffen, deren Besitz er einräumte, aber deren Aufenthaltsort er nicht nannte.

Bei ihm wurden Aufzeichnungen gefunden, die auf ein klares neonazistisches Weltbild schließen lassen. Nachgewiesen sind ebenfalls Verbindungen zum »Hannibal«-Netzwerk, in dem sogenannte Prepper sich auf den »Tag X« vorbereiten. An dem nicht weiter definierten Zeitpunkt soll die staatliche Ordnung mit Hilfe von Waffengewalt beseitigt werden. Albrecht war bei mindestens zwei dieser Gruppentreffen anwesend. Aus besagtem Netzwerk gehen analog zu den Wehrbereichen die Preppergruppen »Nord«, »Süd«, »Ost« und »West« aus. Der nun verurteilte Bundeswehr-Offizier war seit 2015 Mitglied der Telegram-Gruppe »Süd« mit rund 60 Mitgliedern, die sich bei regelmäßigen Treffen auch in Persona austauschten. Die Chatgruppe wurde gelöscht, als Albrecht aufflog.

Gefunden wurden bei ihm auch sogenannte Feindeslisten mit Namen von Institutionen und Politikern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit plante er einen Anschlag auf die Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, Anetta Kahane. Er hatte bereits die Geschäftsstelle und die Tiefgarage der Stiftung aufgesucht. Als weitere mögliche Anschlagsziele waren in der Anklage auch der damalige Justizminister Heiko Maas (SPD) und die Vizepräsidentin des Bundestages, Claudia Roth (Grüne), genannt. Die Stiftung erhoffte sich im Vorfeld ein »abschreckendes« Urteil als »dringend notwendiges Signal, dass Bedrohungslagen durch Rechtsextreme und der Schutz von zivilgesellschaftlich Engagierten staatlich ernstgenommen werden«, wie Timo Reinfrank, Geschäftsführer der Stiftung, in einer Mitteilung vom Donnerstag sagte.

Die Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Die Linke) bezeichnete das Urteil in einer Stellungnahme zwar als wichtig. Der Prozess habe gezeigt, dass es rechte Netzwerke in Bundeswehr und Sicherheitsbehörden gibt. »Personen, die aus diesen Netzwerken heraus Anschläge oder den Umsturz planen, müssen strafrechtlich verfolgt werden«, forderte Renner. Dennoch seien Fragen auch nach dem Prozess ungeklärt: »Wo sind die Waffen? Woher stammen sie? Gab es weitere Mitwisser in seinem Umfeld und in der Bundeswehr?«

Ihr Fraktionskollege André Hahn, Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Aufsicht über die Geheimdienste, mahnte, dass mit der Verurteilung Albrechts »die Debatte um Rechtsradikale in den Sicherheitsorganen nicht enden« dürfe. Die »Sicherheitsbehörden« seien im Umgang mit Tätern aus den eigenen Reihen »weiterhin schlecht aufgestellt«, kritisierte Hahn am Freitag in einer Mitteilung. Dass es nach der Ergreifung des rechten Bundeswehr-Offiziers mehr als vier Jahre dauerte, bis ein Prozess begonnen werden konnte, habe Hahn zufolge möglichen Mittätern und anderen Teilen des Netzwerkes »zuviel Zeit« gelassen, um »ihr Tun und ihre Pläne zu verschleiern sowie mögliche Spuren zu verwischen«.